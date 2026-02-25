Bedőlt a nő a „dubaji hercegnek”: sokba került a románc

Elképesztő, ugyanakkor tanulságos eset történt Zala vármegyében.

Az online csalók újabbnál újabb trükköket vetnek be. Fotó: Shutterstock

Egy 69 éves nő tett feljelentést, hogy 2025 februárjában a WhatsAppon megismerkedett egy férfival, aki dubaji hercegnek adta ki magát – számolt be a nem mindennapi, de tanulságos történetről a Police.hu. A hölgy elmesélte, hogy sokat beszélgettek, még képeket is osztottak meg egymásról és a családtagjaikról. A „dubaji herceg” azzal hitegette áldozatát, hogy elveszi feleségül, de náluk az anyakönyvi kivonat ötszázezer dollárba kerül.

A terv az volt, hogy kiviszi Dubajba, és ott kelnek egybe, így bekerül a királyi családba.

Ami még hajmeresztőbb, hogy a nővel ezután „maga a király” vette fel a kapcsolatot, hogy sürgesse a pénz kifizetését.

A sértett Steam ajándékkártyákat vásárolt a férfinak több százezer forint értékben.

A dubaji herceg senkiért nem jön el – figyelmeztetett az eset kapcsán a rendőrség, amely figyelmeztet a gyanús jelekre.

