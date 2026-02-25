Bedőlt a nő a „dubaji hercegnek”: sokba került a románc

Elképesztő, ugyanakkor tanulságos eset történt Zala vármegyében.
Egy 69 éves nő tett feljelentést, hogy 2025 februárjában a WhatsAppon megismerkedett egy férfival, aki dubaji hercegnek adta ki magát – számolt be a nem mindennapi, de tanulságos történetről a Police.hu. A hölgy elmesélte, hogy sokat beszélgettek, még képeket is osztottak meg egymásról és a családtagjaikról. A „dubaji herceg” azzal hitegette áldozatát, hogy elveszi feleségül, de náluk az anyakönyvi kivonat ötszázezer dollárba kerül.
A terv az volt, hogy kiviszi Dubajba, és ott kelnek egybe, így bekerül a királyi családba.
Ami még hajmeresztőbb, hogy a nővel ezután „maga a király” vette fel a kapcsolatot, hogy sürgesse a pénz kifizetését.
A sértett Steam ajándékkártyákat vásárolt a férfinak több százezer forint értékben.
A dubaji herceg senkiért nem jön el – figyelmeztetett az eset kapcsán a rendőrség, amely figyelmeztet a gyanús jelekre.
Hogyan ne váljunk hasonló csalások áldozatává?
- Gondolkodjunk józanul, ha túl szép a történet, hogy igaz legyen, akkor csalásról lehet szó!
- Ne adjuk meg személyes és banki adataikat idegeneknek! Ne utaljunk pénzt ismeretleneknek!
- Figyeljünk a gyanús jelekre! A furcsa mondatszerkezetek, a helyesírási hibák, a magázó-tegező forma váltakozása is valamilyen fordítóprogram használatára utal.
- Ha a csaló mégis sikerrel járt, haladéktalanul tegyünk feljelentést a rendőrségen!
Az online térben elkövetett csalások megelőzéséről további hasznos információkat, aktualitásokat, tanácsokat a KiberPajzs oldalon lehet olvasni.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!