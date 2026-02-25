Rendkívüli

Rendkívüli bejelentés: elrendelték a magyarországi kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítését + videó

Bedőlt a nő a „dubaji hercegnek”: sokba került a románc

Újabb elképesztő online átverésről adott hírt a Police.hu. Egy 69 éves nő az áldozat, aki elhitte a egy állítólagos dubaji herceg ígéreteit, de a románc végül hatalmas pénzügyi veszteséggel zárult. A rendőrség ismételten felhívta a figyelmet a nap mint nap előforduló online csalásokra.

Forrás: police.hu2026. 02. 25. 12:13
Elképesztő, ugyanakkor tanulságos eset történt Zala vármegyében. 

Rear view, computer and hacker with code, programming and internet with hologram, cyber security and illegal access. Person, programmer and pc with blockchain database, holographic and tech error
Az online csalók újabbnál újabb trükköket vetnek be. Fotó: Shutterstock

Egy 69 éves nő tett feljelentést, hogy 2025 februárjában a WhatsAppon megismerkedett egy férfival, aki dubaji hercegnek adta ki magát – számolt be a nem mindennapi, de tanulságos történetről a Police.hu. A hölgy elmesélte, hogy sokat beszélgettek, még képeket is osztottak meg egymásról és a családtagjaikról. A „dubaji herceg” azzal hitegette áldozatát, hogy elveszi feleségül, de náluk az anyakönyvi kivonat ötszázezer dollárba kerül. 

A terv az volt, hogy kiviszi Dubajba, és ott kelnek egybe, így bekerül a királyi családba. 

Ami még hajmeresztőbb, hogy a nővel ezután „maga a király” vette fel a kapcsolatot, hogy sürgesse a pénz kifizetését. 

A sértett Steam ajándékkártyákat vásárolt a férfinak több százezer forint értékben.

A dubaji herceg senkiért nem jön el – figyelmeztetett az eset kapcsán a rendőrség, amely figyelmeztet a gyanús jelekre. 

 

Hogyan ne váljunk hasonló csalások áldozatává?

  • Gondolkodjunk józanul, ha túl szép a történet, hogy igaz legyen, akkor csalásról lehet szó!
  • Ne adjuk meg személyes és banki adataikat idegeneknek! Ne utaljunk pénzt ismeretleneknek!
  • Figyeljünk a gyanús jelekre! A furcsa mondatszerkezetek, a helyesírási hibák, a magázó-tegező forma váltakozása is valamilyen fordítóprogram használatára utal.
  • Ha a csaló mégis sikerrel járt, haladéktalanul tegyünk feljelentést a rendőrségen!
    Az online térben elkövetett csalások megelőzéséről további hasznos információkat, aktualitásokat, tanácsokat a KiberPajzs oldalon lehet olvasni. 

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)

 

 

 

 

