Lázár János: Vissza kell foglalnunk a magyar élelmiszerpiacot!

– Föl kell tőkésíteni a magyar élelmiszergyártókat, minőségi élelmiszert kell gyártani, vissza kell foglalni a magyar tejpiacot, vissza kell foglalni a magyar húspiacot – mondta az építési és közlekedési miniszter a közösségimédia-felületére feltöltött videójában.

Fotó: Fejér Megyei Hírlap/Fehér Gábor

A felvétel egy Lázárinfón készült, a miniszter a magyar élelmiszerpiac jelen állapotáról azt mondta: – Maguk spanyol húst esznek, lengyel almát esznek és szlovák tejet isznak, mert mi eladjuk az alapanyagot Hollandiába, ahonnan visszajön földolgozva.

– Ezt kell megváltoztatni

– tette hozzá.

Lázár szerint azon kell elgondolkodni, hogy kiben látni a nagyobb esélyt az élelmiszerpiac fejlesztésére: – A Tisza Párt, Magyar Peti fogja ezt megcsinálni a Rózsadombról vagy mondjuk én az Alföldről? Ez a kérdés lényege. Bennünk látják-e a nagyobb esélyt, hogy ebből lesz valami vagy pedig a rózsadombiak fogják ezt megszervezni?”

A miniszter szerint mivel a Tisza a városokban erős, ezért ott fognak politikát csinálni, majd Lázár folytatta: – A Fidesz hol erős? A kistelepüléseken, a közepesebb méretű városokban, nem a 150-200 ezres városokban. Ott is erősek vagyunk, de nem ott vagyunk a legerősebbek. Kinek fogunk politikát csinálni?

A vidéknek. Ilyen egyszerű a politika

– fejtegette.