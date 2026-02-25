Rendkívüli

A bal kezében ott volt a sniccer, a jobb kezével ütött – megszólalt lapunknak a megtámadott fideszes aktivista

Lázár János miniszterLázár Jánosélelmiszertermelésélelmiszerminőségélelmiszerpiacvidékvidékfejlesztésélelmiszer

Lázár János: Vissza kell foglalnunk a magyar élelmiszerpiacot!

Lázár János szerint fel kell tőkésíteni a magyar élelmiszerpiacot, és szerinte az a kérdés: kiben látni nagyobb esélyt, hogy ebből lesz is valami.

Magyar Nemzet
2026. 02. 25. 13:44
Békéscsaba 20260220 Mezőhegyes, A Mezőhegyesi Ménesbirtokon ismertették a vidékfejlesztési programcsomagot. Képen: Lázár János építési és közlekedési miniszter Fotó Dinya Magdolna Békés Megyei Hírlap
– Föl kell tőkésíteni a magyar élelmiszergyártókat, minőségi élelmiszert kell gyártani, vissza kell foglalni a magyar tejpiacot, vissza kell foglalni a magyar húspiacot – mondta az építési és közlekedési miniszter a közösségimédia-felületére feltöltött videójában.

Fotó: Fejér Megyei Hírlap/Fehér Gábor

A felvétel egy Lázárinfón készült, a miniszter a magyar élelmiszerpiac jelen állapotáról azt mondta: – Maguk spanyol húst esznek, lengyel almát esznek és szlovák tejet isznak, mert mi eladjuk az alapanyagot Hollandiába, ahonnan visszajön földolgozva.

– Ezt kell megváltoztatni

– tette hozzá.

Lázár szerint azon kell elgondolkodni, hogy kiben látni a nagyobb esélyt az élelmiszerpiac fejlesztésére: – A Tisza Párt, Magyar Peti fogja ezt megcsinálni a Rózsadombról vagy mondjuk én az Alföldről? Ez a kérdés lényege. Bennünk látják-e a nagyobb esélyt, hogy ebből lesz valami vagy pedig a rózsadombiak fogják ezt megszervezni?”

A miniszter szerint mivel a Tisza a városokban erős, ezért ott fognak politikát csinálni, majd Lázár folytatta: – A Fidesz hol erős? A kistelepüléseken, a közepesebb méretű városokban, nem a 150-200 ezres városokban. Ott is erősek vagyunk, de nem ott vagyunk a legerősebbek. Kinek fogunk politikát csinálni?

A vidéknek. Ilyen egyszerű a politika

– fejtegette. 

 

Borítókép: Lázár János (Fotó: Békés Megyei Hírlap/Dinya Magdolna)

 

