Szerelemnek álcázott átverés: 14,5 milliót csalt ki az online kapcsolatból

Egy többszörösen büntetett férfi ellen folyik eljárás, miután a vád szerint éveken át kihasználta egy nő bizalmát. Az online csalás során különböző indokokra hivatkozva rendszeresen pénzt kért és kapott az áldozattól – írja az Origo.

Illusztráció (Forrás: Freepik)

Az online csalás a társkeresőn kezdődött

A vádirat szerint a férfi 2019 decemberében ismerkedett meg a nővel egy társkereső oldalon. A kapcsolat során szerelmet színlelt, majd erre hivatkozva folyamatosan pénzt kért.

Először autó és kisbusz vásárlására hivatkozott. Később, amikor börtönbe került, onnan is pénzt igényelt: telefonra, hogy gyakrabban tudjanak beszélni, valamint arra, hogy ő és zárkatársa ételhez jusson.

A nő több alkalommal utalt pénzt. 2021-ben egy másik autó megvásárlására is több millió forintot adott.

Több mint 14,5 milliós kár

A vád szerint a férfi összesen több mint 14 és fél millió forinttal károsította meg az áldozatot, az összeget azóta sem fizette vissza. 2021 júniusában a nő baji lakásában járt, ahol a konyhából egymillió forint készpénzt is eltulajdonított.

Az ügyészség fegyházbüntetés kiszabását indítványozta, továbbá a közügyektől való eltiltást, vagyonelkobzást, valamint két korábbi, felfüggesztett büntetés végrehajtását is kérte. Az ügy előkészítő tárgyalása a Tatabányai Törvényszéken folytatódik.

Nem egyedi történet

Még mindig sokan bedőlnek a gyors nyereséget ígérő befektetéseknek, amit a csalók ki is használnak, gyorsan megszabadítva a naiv embert összes megtakarításától. Az elmúlt napokban több, online csalással összefüggő feljelentés érkezett a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területéről, amelyek során az elkövetők banki adathalász módszerekkel és hamis befektetési ajánlatokkal okoztak jelentős anyagi károkat.

