Figyelmeztetés a lakosságnak: telefonos csalás söpör végig az országon

Az elmúlt hetekben jelentősen megszaporodtak azok a telefonhívások, amelyekről gyanítható, hogy csalási kísérletet lepleznek. A legfrissebb esetekben a hívások már nem hazai, hanem jellemzően lengyel előhívós számokról érkeznek és sokan megszokásból fel is veszik azokat – írta az Origo.
A tapasztalatok szerint a hívásokat gyakran egy sürgető hangvételű SMS követi, amely további lépésekre, visszahívásra vagy link megnyitására próbálja rávenni a címzettet.
A készülékek már figyelmeztetnek, mégis sok a károsult
A korszerű okostelefonok biztonsági rendszerei egyre gyakrabban jelzik a bejövő hívásokat „lehetséges átverés” vagy „feltételezett kéretlen hívás” megjelöléssel. Ennek ellenére továbbra is sokan esnek áldozatul a jól megszervezett csalási kísérleteknek. Felhasználói visszajelzések alapján több külföldi szám is felkerült a tiltólistákra, köztük lengyel előhívós telefonszámok, amelyekről tömegesen indítanak hívásokat.
Csalás SMS-ben is: ismert intézmények nevével élnek vissza
A telefonos megkeresések mellett egyre gyakoribbak az SMS-ben érkező átverések is. A csalók gyakran jól ismert hazai intézmények nevével visszaélve próbálnak bizalmat kelteni. A leggyakoribb fedősztorik között szerepel:
- Magyar Posta – állítólagos kézbesítési probléma
- MVM – elmaradt befizetés miatti kikapcsolás kilátásba helyezése
- Ügyfélkapu – fiókzárolás vagy sürgős ügyintézés
Az üzenetek közös jellemzője a sürgetés és a fenyegető hangnem, amely pszichológiai nyomást gyakorol a címzettre.
Egyre kifinomultabb módszerek
A szakértők szerint a csalók technikái folyamatosan fejlődnek. Az üzenetek megfogalmazása sokszor hibátlan, a hivatkozott weboldalak pedig a megszólalásig hasonlítanak az eredeti szolgáltatói felületekre. A cél minden esetben ugyanaz: bankkártyaadatok, belépési azonosítók és személyes információk megszerzése.
A külföldi telefonszámok használata sem véletlen, ugyanis ezek jóval nehezebben visszakövethetők, így megnehezítik a hatóságok dolgát.
Hogyan előzhető meg a baj?
A szakemberek az alábbi óvintézkedések betartását javasolják:
- Ismeretlen, különösen külföldi számról érkező hívást ne vegyünk fel!
- SMS-ben kapott linkre ne kattintsunk!
- Banki adatot, PIN-kódot senkinek ne adjunk meg telefonon vagy üzenetben!
- A gyanús számokat tiltsuk le és jelentsük a szolgáltatónál!
Egyetlen figyelmetlen lépés is elegendő lehet ahhoz, hogy a csalás komoly anyagi veszteséget okozzon, ezért a hatóságok fokozott óvatosságra intik a lakosságot.
