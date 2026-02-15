csaláslengyelmagyar postasmskéretlentelefonos csaláshívásüzenetek

Figyelmeztetés a lakosságnak: telefonos csalás söpör végig az országon

Újabb figyelmeztetést adtak ki a szakértők a gyanús telefonhívások és üzenetek miatt. A csalás most elsősorban külföldi előhívós számokról érkező hívásokkal és hivatalosnak látszó SMS-ekkel célozza meg a magyar lakosságot, komoly anyagi kockázatot jelentve.

2026. 02. 15. 14:42
Az elmúlt hetekben jelentősen megszaporodtak azok a telefonhívások, amelyekről gyanítható, hogy csalási kísérletet lepleznek. A legfrissebb esetekben a hívások már nem hazai, hanem jellemzően lengyel előhívós számokról érkeznek és sokan megszokásból fel is veszik azokat – írta az Origo.

Újabb csalás söpör végig az országon
(Fotó: Pixabay)

A tapasztalatok szerint a hívásokat gyakran egy sürgető hangvételű SMS követi, amely további lépésekre, visszahívásra vagy link megnyitására próbálja rávenni a címzettet.

A készülékek már figyelmeztetnek, mégis sok a károsult

A korszerű okostelefonok biztonsági rendszerei egyre gyakrabban jelzik a bejövő hívásokat „lehetséges átverés” vagy „feltételezett kéretlen hívás” megjelöléssel. Ennek ellenére továbbra is sokan esnek áldozatul a jól megszervezett csalási kísérleteknek. Felhasználói visszajelzések alapján több külföldi szám is felkerült a tiltólistákra, köztük lengyel előhívós telefonszámok, amelyekről tömegesen indítanak hívásokat.

Csalás SMS-ben is: ismert intézmények nevével élnek vissza

A telefonos megkeresések mellett egyre gyakoribbak az SMS-ben érkező átverések is. A csalók gyakran jól ismert hazai intézmények nevével visszaélve próbálnak bizalmat kelteni. A leggyakoribb fedősztorik között szerepel:

  • Magyar Posta – állítólagos kézbesítési probléma
  • MVM – elmaradt befizetés miatti kikapcsolás kilátásba helyezése
  • Ügyfélkapu – fiókzárolás vagy sürgős ügyintézés

Az üzenetek közös jellemzője a sürgetés és a fenyegető hangnem, amely pszichológiai nyomást gyakorol a címzettre.

Egyre kifinomultabb módszerek

A szakértők szerint a csalók technikái folyamatosan fejlődnek. Az üzenetek megfogalmazása sokszor hibátlan, a hivatkozott weboldalak pedig a megszólalásig hasonlítanak az eredeti szolgáltatói felületekre. A cél minden esetben ugyanaz: bankkártyaadatok, belépési azonosítók és személyes információk megszerzése.

A külföldi telefonszámok használata sem véletlen, ugyanis ezek jóval nehezebben visszakövethetők, így megnehezítik a hatóságok dolgát.

Hogyan előzhető meg a baj?

A szakemberek az alábbi óvintézkedések betartását javasolják:

  • Ismeretlen, különösen külföldi számról érkező hívást ne vegyünk fel!
  • SMS-ben kapott linkre ne kattintsunk!
  • Banki adatot, PIN-kódot senkinek ne adjunk meg telefonon vagy üzenetben!
  • A gyanús számokat tiltsuk le és jelentsük a szolgáltatónál!

Egyetlen figyelmetlen lépés is elegendő lehet ahhoz, hogy a csalás komoly anyagi veszteséget okozzon, ezért a hatóságok fokozott óvatosságra intik a lakosságot.

(Borítókép: Pixabay)


