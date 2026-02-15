Orbán Viktor a kevés józan hang egyike most Európában

Három fontos tanulságot emelt ki Orbán Viktor évértékelő beszédéből Erdélyi Rezső Krisztián, a Nézőpont Intézet elemzője.

Elsőként a szakértő a pénzügyek kapcsán jelezte, hogy a 2010 óta bevezetett szektorális különadókból beszedett közel 15 ezer milliárd forint nem csak a költségvetésnek jelent többletet, de a multik főkönyveiből is hiányzik.

Eddig talán elhitték, hogy egy nekik tetsző – globalista – kormány az ő közvetlen segítségük nélkül is képes lesz kormányt váltani, de ma már látjuk: nem bíznak ebben. Ezért kellenek olyan politikusok – potenciális miniszterjelöltek –, akik ezen multik világából érkeztek, s kormányra kerülve egyértelműen őket képviselnék az emberekkel szemben

– vélekedett a szakértő.

Másodikként a külpolitika és a belpolitika közötti kapcsolat fontosságát hangsúlyozta. Mint írta, nincs belpolitika külpolitikai nélkül.

– A miniszterelnök évértékelője egyértelműen belpolitikai fókuszú beszéd volt – hangsúlyozta az elemző, aki azonban felhívta a figyelmet: ma már az EU olyan mértékben próbál beavatkozni a tagállamok – többek között Magyarország – választási folyamataiba, ami mellett nem lehet szó nélkül elmenni.

Harmadikként Erdélyi Rezső Krisztián kiemelte, hogy az EU mainstream továbbra sem tett le azon elhatározásáról, hogy Kijevet a közösség tagjává teszi, sőt: Ukrajnában győzi le Oroszországot.

A nyilvánvaló hadászati ostobaságon túl a legnagyobb baj, hogy ezt Európa pénzén és európai katonák élete árán tennék meg. Kevés a józan hang, amely ez ellen fel tud és fel is akar lépni. A miniszterelnöki évértékelőn ezen kevés józan hang egyikét hallottuk

– jegyezte meg.

