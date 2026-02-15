évértékelő beszédTalabér KrisztiánOrbán Viktor

Orbán Viktor beszéde figyelmeztetés is volt, áprilisban véget ér egy korszak

A miniszterelnök évértékelő beszédében világosan megfogalmazta, milyen döntések várnak az országra és milyen következménye lehet a választás eredményének – mondta Talabér Krisztián. A Magyar Társadalomkutató kutatási igazgatója hangsúlyozta: a beszéd a háborútól a gazdaságig minden kulcskérdésben irányt mutatott.

Munkatársunktól
2026. 02. 15. 6:03
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Sorsdöntő jelentőségű lesz a 2026-os választás, ugyanis az utolsó olyan kormányciklus kezdődik el, ami a nagy európai háború előtt van – így foglalta össze a Orbán Viktor évértékelőjének fő üzenetét Talabér Krisztián. A Magyar Társadalomkutató kutatási igazgatója szerint érthető és indokolt a miniszterelnök figyelmeztetése, hiszen a következő ciklusban működő kormánynak nagyon sok fontos kérdésről kell döntenie. 

Talabér Krisztián szerint érthető és indokolt a miniszterelnök figyelmeztetése (Forrás: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)
Talabér Krisztián szerint érthető és indokolt a miniszterelnök figyelmeztetése (Forrás: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

Példaként említette az Európai Unió hétéves költségvetésének elfogadását, valamint azt, amiről a nyugati politikusok már nyíltan beszélnek: 2029-re kész kell lennie a nagy háborúra. – A következő kormánynak kell eldöntenie, hogy Magyarország részt vesz-e egy ilyen háborúban, vagy kimarad belőle. Az Orbán-kormány vállalása az, hogy amennyiben felhatalmazást kap a folytatásra, minden erejével azon lesz, hogy Magyarországot kívül tartsa a háborún, és sem pénzzel, sem emberi erőforrással, sem fegyverekkel nem fog részt venni egy európai konfliktusban – hangsúlyozta az igazgató.

Az évértékelő beszéd legfontosabb elemei közé tartozik az elmúlt 15 év eredményeinek bemutatása, az orosz–ukrán háború kérdése, valamint az, hogy a miniszterelnök egyértelműen megnevezte a választások tétjét (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos / MTI)
Az évértékelő beszéd legfontosabb elemei közé tartozik az elmúlt 15 év eredményeinek bemutatása, az orosz–ukrán háború kérdése, valamint az, hogy a miniszterelnök egyértelműen megnevezte a választások tétjét (Forrás: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos / MTI)

Talabér Krisztián szerint az évértékelő beszéd legfontosabb elemei közé tartozik az elmúlt 15 év eredményeinek bemutatása, az orosz–ukrán háború kérdése, valamint az, hogy a miniszterelnök egyértelműen megnevezte a választások tétjét. Mint fogalmazott,

amennyiben a kormánypártok helyett a Tisza győz, akkor valójában a nagytőke, az olajbiznisz és a bankárvilág fog kormányt alakítani Magyarországon.

– Ezt példázza az Erste Bankból érkezett Kármán András, a Shelltől érkezett Kapitány István és a Soros-féle NGO-ból érkezett Orbán Anita – tette hozzá.

A társadalom többsége a legfőbb kérdésekben támogatja a kormánypártokat

Orbán Viktor beszédében többször is előkerült, hogy a kormány álláspontja a nagyobb kérdésekben összhangban áll a magyar társadalom többségének a véleményével. Talabér Krisztián megerősítette: a magyarokat foglalkoztató főbb kérdésekben, mint például a gender, a migráció, vagy a háborúhoz való viszony, a kormánypártok nagyon stabil többséget tudnak maguk mögött felmutatni. A különböző kutatások szerint is kétharmados támogatottsága a kormánypártoknak minden olyan témában, ami napirenden van.

„Ez egy kutatásokkal alátámasztható állítás Orbán Viktor részéről, hogy a legfontosabb politikai kérdésekben a többséget képviseli”

– szögezte le.

Amiről Orbán Viktor még soha nem beszélt

A miniszterelnök egy olyan témára is kitért, amelyről korábban még soha nem beszélt: kifejtette, miből finanszírozza a kormány a családtámogatásokat és más jóléti intézkedéseket. Talabér Krisztián szerint Orbán Viktor célja az volt, hogy világossá tegye: a társadalom széles rétegeit segítő programok fedezetét az teremti meg, hogy a kormány a jelentős extraprofitot termelő nagyvállalatokat is bevonta a közteherviselésbe. 

Az elemző szerint ezek az intézkedések biztosítják az anyagi alapját annak, hogy a jóléti programok hosszú távon is fenntarthatóak legyenek.

Orbán Viktor figyelmeztetett, amennyiben áprilisban a nagytőke alakít kormányt, megszűnnek a jóléti programok (Forrás: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos/MTI)

Orbán Viktor ugyanakkor figyelmeztetett, amennyiben áprilisban mégis a nagytőke alakít kormányt, amely a bankárokat meg az energiaszektor óriásait képviseli, akkor a különadók megszűnnek, amivel gyakorlatilag a jóléti programok fedezete is megszűnik. 

„Ez egy nyílt és őszinte beszéd volt Orbán Viktortól abban a tekintetben, hogy megmagyarázza, milyen alternatívák közül tudnak választani majd a magyar emberek áprilisban. Az egyik a jóléti programokhoz szükséges forrást a nagytőkétől szedi be, míg a másik magát a nagytőkét képviseli, így utóbbi nem is gondolkodhat jóléti programokban, mert nem lenne miből”

– mutatott rá az igazgató.

Újra vonzó a családalapítás

Az évértékelőben a kormányfő külön kiemelte: amennyiben nem vezették volna be a most is érvényben lévő családpolitikai intézkedéseket, 200 ezerrel kevesebb gyermek született volna Magyarországon. Talabér Krisztián szerint fontos felidézni, hogy amikor a kormány 2010-ben átvette az ország irányítását, a termékenységi ráta történelmi mélyponton volt. 

„Amennyiben erről a rendkívül alacsony szintről nem sikerült volna elmozdulni pozitív irányba, akkor valóban sok olyan gyermek nem születhetett volna meg, aki végül a családpolitikai intézkedéseknek köszönhetően jött világra”

– hangsúlyozta. Hozzátette: a kormány értelmezése szerint ez egyértelműen a családpolitika sikerét igazolja, hiszen az intézkedések hozzájárultak ahhoz, hogy a családalapítás újra kiszámítható és vonzó életpályává váljon. – Ez a megközelítés összhangban áll azzal a politikai állásponttal is, hogy a demográfiai kihívások kezelésének elsődleges eszköze nem a bevándorlás, hanem a magyar családok támogatása és megerősítése – mutatott rá.

Reális az egymillió forintos átlagbér

Talabér Krisztián úgy látja, amennyiben áprilistól a Fidesz–KDNP folytathatja a kormányzást, Orbán Viktornak az a célkitűzése is reális, hogy egymillió forintos átlagbér és ötmillió munkahely legyen Magyarországon. Emlékeztetett, az elmúlt 16 évben mindössze két olyan év volt, amikor nem történt reálbér-emelkedés, míg 14 évben igen. 

Szerinte ez azt mutatja, hogy a reálbérek növekedése tartós trendnek tekinthető, így reális célkitűzés, hogy ez a folyamat a jövőben is folytatódjon. 

– Az Orbán-kormány gazdaságpolitikája már több alkalommal bizonyította, hogy képes megteremteni ennek feltételeit. A foglalkoztatás terén szintén jelentős előrelépés történt: az elmúlt másfél évtizedben egymillió új munkahely jött létre, mintegy 4,7 millióan dolgoznak Magyarországon. A jelenlegi trendek alapján reálisnak tűnik az a cél, hogy a foglalkoztatottak száma a következő években megközelítse az ötmillió főt – magyarázta.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos/MTI)


További játékainkhoz kattintson ide!

 

 

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekkoncz zsuzsa

Schuster Lóránt Magyar Péter tyúkszemére lépett és a Koncz–Bródy duónak sem maradt adósa

Felhévizy Félix avatarja

Kutyából nem lesz szalonna.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu