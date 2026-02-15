Orbán Viktor beszéde figyelmeztetés is volt, áprilisban véget ér egy korszak

Sorsdöntő jelentőségű lesz a 2026-os választás, ugyanis az utolsó olyan kormányciklus kezdődik el, ami a nagy európai háború előtt van – így foglalta össze a Orbán Viktor évértékelőjének fő üzenetét Talabér Krisztián. A Magyar Társadalomkutató kutatási igazgatója szerint érthető és indokolt a miniszterelnök figyelmeztetése, hiszen a következő ciklusban működő kormánynak nagyon sok fontos kérdésről kell döntenie.

Talabér Krisztián szerint érthető és indokolt a miniszterelnök figyelmeztetése (Forrás: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

Példaként említette az Európai Unió hétéves költségvetésének elfogadását, valamint azt, amiről a nyugati politikusok már nyíltan beszélnek: 2029-re kész kell lennie a nagy háborúra. – A következő kormánynak kell eldöntenie, hogy Magyarország részt vesz-e egy ilyen háborúban, vagy kimarad belőle. Az Orbán-kormány vállalása az, hogy amennyiben felhatalmazást kap a folytatásra, minden erejével azon lesz, hogy Magyarországot kívül tartsa a háborún, és sem pénzzel, sem emberi erőforrással, sem fegyverekkel nem fog részt venni egy európai konfliktusban – hangsúlyozta az igazgató.

Az évértékelő beszéd legfontosabb elemei közé tartozik az elmúlt 15 év eredményeinek bemutatása, az orosz–ukrán háború kérdése, valamint az, hogy a miniszterelnök egyértelműen megnevezte a választások tétjét (Forrás: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos / MTI)

Talabér Krisztián szerint az évértékelő beszéd legfontosabb elemei közé tartozik az elmúlt 15 év eredményeinek bemutatása, az orosz–ukrán háború kérdése, valamint az, hogy a miniszterelnök egyértelműen megnevezte a választások tétjét. Mint fogalmazott,

amennyiben a kormánypártok helyett a Tisza győz, akkor valójában a nagytőke, az olajbiznisz és a bankárvilág fog kormányt alakítani Magyarországon.

– Ezt példázza az Erste Bankból érkezett Kármán András, a Shelltől érkezett Kapitány István és a Soros-féle NGO-ból érkezett Orbán Anita – tette hozzá.

A társadalom többsége a legfőbb kérdésekben támogatja a kormánypártokat

Orbán Viktor beszédében többször is előkerült, hogy a kormány álláspontja a nagyobb kérdésekben összhangban áll a magyar társadalom többségének a véleményével. Talabér Krisztián megerősítette: a magyarokat foglalkoztató főbb kérdésekben, mint például a gender, a migráció, vagy a háborúhoz való viszony, a kormánypártok nagyon stabil többséget tudnak maguk mögött felmutatni. A különböző kutatások szerint is kétharmados támogatottsága a kormánypártoknak minden olyan témában, ami napirenden van.

„Ez egy kutatásokkal alátámasztható állítás Orbán Viktor részéről, hogy a legfontosabb politikai kérdésekben a többséget képviseli”

– szögezte le.