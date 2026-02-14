Orbán ViktorPartizánévértékelő beszéd

Még a Partizánban is elismerően szóltak Orbán Viktor beszédéről

A miniszterelnöki beszéd nyugodt volt, nem lehetett rajta pánikhangulatot érezni – mondta Orbán Viktor évértékelő beszédéről Endrey Mátyás, a Partizán szerkesztője. A kormányfő beszéde nagy médiavisszhangot váltott ki, és úgy tűnik, még a baloldalon is elismerték hatásosságát.

Magyar Nemzet
2026. 02. 14. 16:26
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Elismerő szavakat kapott a Partizán műsorában Orbán Viktor évértékelő beszéde. Endrey Mátyás, a csatorna szerkesztője úgy vélte, a miniszterelnöki beszéd nyugodt volt, nem lehetett rajta pánikhangulatot érezni. Mint fogalmazott, azt a látszatot keltette beszédében Orbán Viktor, hogy vezetőként rendelkezik a győzelem utánra mutató tervekkel és a Fidesz fő üzenetét jól át tudta adni.

 

Mindezek mellett ugyanakkor a beszédben nagy hangsúlyt kapott az is, mi a következő választások tétje. Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője lapunknak elemezve a beszédet rámutatott: a kormányfő világossá tette azt is, hogy a választás egyik kulcskérdése Magyarország szuverén külpolitikájának megőrzése. Ez a háború kapcsán békepárti álláspontot jelent, vagyis Magyarország nem küld fegyvereket, katonákat, és nem sodorja bele az országot a konfliktusba. Szerinte érzékeltetésképpen a kormányfő arra is rámutatott, hogy ennek a politikának közvetlen hatása van a mindennapi életre: 

amikor a különböző intézkedéseket – például a 13. havi nyugdíjat, a családtámogatásokat vagy az otthonteremtési programokat – sorolta, azt is hangsúlyozta, hogy ezek a források azért állnak rendelkezésre, mert a kormány a magyar emberekre fordítja az ország erőforrásait.

– A miniszterelnök értelmezésében a választások tétje az is, hogy Magyarország továbbra is ezt az irányt követi-e, és megőrzi-e azt a politikai mozgásteret, amely lehetővé teszi ezeket az intézkedéseket – összegzett Deák Dániel. A vezető elemző közösségi oldalán is megosztotta észrevételeit Orbán Viktor évértékelőjéről, amelyeket öt pontban foglalt össze.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)


