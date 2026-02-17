Még a baloldali elemző is elismerte: Orbán Viktor évértékelője ütősebb volt, mint Magyar Péter beszéde + videó

A miniszterelnök, Orbán Viktor és a Tisza Párt elnöke, Magyar Péter évértékelőjéről formált markáns véleményt a jobboldali elfogultsággal nem vádolható Török Gábor.
A Tisza Párt közeli politikai elemző szerint Orbán Viktor idei beszéde
sokkal érdekesebb, sokkal meglepőbb és sokkal erőteljesebb volt, mint Magyar Péter évértékelője.
A Mandineren közzétett videóban Török Gábor úgy fogalmazott, hogy míg a kormányfő beszéde feszesebb és jobban megírtnak tűnt, addig Magyar Péter inkább csupán megúszni próbálta a beszédet.
Magyar Péter csak túl akart lenni a dolgon, ezért csak egy összefoglaló beszédet mondott
– idézte Török Gábor véleményét a lap. Az elemző szerint a Tisza Párt elnöke a beszédében mellőzte mind a politikai állásfoglalást, például a háború témájában, mind az ígérettételt.
Amint arról hírt adtunk, a Nézőpont Intézet felméréséből kiderült, hogy Orbán Viktor miniszterelnök évértékelője csaknem hatmillió magyart ért el, összesen 673 híranyag foglalkozott vasárnap estig a kormányfő mondanivalójával, amelynek közel hatvan százaléka közvetlenül a beszédről szólt.
