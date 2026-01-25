Török Gábor, a tévedhetetlen elemző – aki rendre téved

– Török Gábor egy Facebook-bejegyzésben ment neki Mráz Ágoston Sámuelnek, azt állítva, hogy azért nem ül le vele vitázni, mert míg ő egy nagyszerű, független objektív elemző, addig Mráz Ágoston Sámuel nem az – mondta el a közösségi médiában közzétett videójában Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője.

Kiemelte,

mostanában az elemzéseivel látványosan Magyar Pétert támogató Török Gábor olyannyira nagyszerű elemző, hogy például a 2018-as választási kampányban tolta a Jobbik szekerét az akkor a szintén a Jobbikot támogató Simicska Lajos tévéjében.

Korábban Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője arra hívta fel a figyelmet, hogy Török Gábor, aki korábban független elemzőként tetszelgett, ma már nyíltan Magyar Péter kampányát erősíti. Deák Dániel kitart azon információk mellett is, melyek szerint egy miniszteri pozíció ígérete állhat a háttérben. Ezt Török Gábor korábban többször visszautasította.