magyar pétermráz ágoston sámueldeák dánieltörök gábor

Török Gábor, a tévedhetetlen elemző – aki rendre téved

A független objektivitás bajnokának tartja magát Török Gábor, aki szerint már az is méltatlan hozzá, hogy vitába szálljon Mráz Ágoston Sámuellel. A probléma mindössze az, hogy politikai jóslatai látványosan sorra kudarcot vallanak – a Jobbik 2018-as „nagy menetelésétől” egészen a Fidesz újabb kétharmados győzelmének teljes félreértéséig.

Magyar Nemzet
2026. 01. 25. 20:37
Török Gábor tagja az MLSZ elnökségének, a magyar futballt azonban politológusként kritizálta
Török Gábor tagja az MLSZ elnökségének, a magyar futballt azonban politológusként kritizálta Forrás: Mandiner/Földházi Árpád
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Török Gábor egy Facebook-bejegyzésben ment neki Mráz Ágoston Sámuelnek, azt állítva, hogy azért nem ül le vele vitázni, mert míg ő egy nagyszerű, független objektív elemző, addig Mráz Ágoston Sámuel nem az – mondta el a közösségi médiában közzétett videójában Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője. 

Budapest, 2018. június 3. Nagy Virág átveszi az Év női felfedezettje díjat Török Gábortól, az MLSZ elnökségi tagjától a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) RangAdó Gáláján a Budapest Music Centerben 2018. június 3-án. MTI Fotó: Illyés Tibor
Török Gábor nem ül le Mráz Ágostonnal vitatkozni, mert szerinte nincs értelme 

Kiemelte, 

mostanában az elemzéseivel látványosan Magyar Pétert támogató Török Gábor olyannyira nagyszerű elemző, hogy például a 2018-as választási kampányban tolta a Jobbik szekerét az akkor a szintén a Jobbikot támogató Simicska Lajos tévéjében.

Korábban Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője arra hívta fel a figyelmet, hogy Török Gábor, aki korábban független elemzőként tetszelgett, ma már nyíltan Magyar Péter kampányát erősíti. Deák Dániel kitart azon információk mellett is, melyek szerint egy miniszteri pozíció ígérete állhat a háttérben. Ezt Török Gábor korábban többször visszautasította. 

Borítókép: Török Gábor (Fotó: Mandiner/Földházi Árpád)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekkötelező olvasmány

Kötelező olvasmány!

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának vasárnapi blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu