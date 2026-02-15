tisza pártmagyar péterfodor gáboratvbotrány

Fodor Gábor lesújtó véleménnyel van a botrányhős Magyar Péterről

Megengedhetetlen, penetráns stílus, teljes abszurditás – így reagált Magyar Péter ATV-s botrányára Fodor Gábor volt országgyűlési képviselő és volt miniszter. A Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet igazgatója kemény kritikát fogalmazott meg a Tisza elnökével kapcsolatosan, véleménye szerint a pártvezér megszólalásai botrányosak, és ez alaposan megkérdőjelezi, hogy alkalmas-e egyáltalán az országot vezető államférfiúi szerepre.

Magyar Nemzet
2026. 02. 15. 18:20
Fotó: Csudai Sándor
Fodor Gábor volt országgyűlési képviselő, exminiszter volt a vendége Fekete Rita műsorának, amelyben a Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet igazgatója alaposan kivesézte Magyar Péter botrányos megnyilvánulásait, és kendőzetlen kritikát is megfogalmazott a tiszás pártvezér minősíthetetlen kijelentéseivel és visekedésével kapcsolatosan. 

Tusnádfürdő, 2025. július 24. Fodor Gábor, a Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet igazgatója a 34. Bálványosi Nyári Szabadegyetem Egy új világ küszöbén című kerekasztal-beszélgetésén az erdélyi Tusnádfürdőn 2025. július 24-én. Mellette Csóti György, a Kisebbségi Jogvédő Intézet volt igazgatója. MTI/Veres Nándor
Fodor Gábor, a Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet igazgatója a 34. Bálványosi Nyári Szabadegyetem Egy új világ küszöbén című kerekasztal-beszélgetésén az erdélyi Tusnádfürdőn 2025. július 24-én. Fotó: MTI/Veres Nándor

A műsorvezető felidézte Magyar legújabb botrányát, jelesül, hogy a Tisza-vezér a minap az ATV-ben járva még az adás előtt kijelentette a folyosón, hogy erre a 68 napra (akkor még annyi volt hátra a választás időpontjáig – a szerk.) felesleges a felújítás, mert a kormányváltás után „már nem lesz szükség a csatornára, átveszi a szerepét a közmédia”. (A vonatkozó rész a videóban a 32. perctől látható.) Az elképesztő kijelentést a csatorna – amelynek egyébként gyakori vendége a Tisza Párt elnöke, és amely élőben közvetíti a tiszás rendezvényeket, eseményeket – megerősítette, amire Magyar Péter egy kommentben pedig cinikusan úgy reagált: „rendkívül szánalmasnak” tartja, hogy az ATV „két vicces mondat után” egy héttel a történtek után „telesírja” a sajtót, hozzáfűzve, hogy nem is várt mást az ATV elnök-vezérigazgatójától, Németh S. Szilárdtól.  

Minősíthetetlen színvonal, azt kell, hogy mondjam. Szerintem ezt nem engedheti meg magának semmilyen vezető politikus, hogy ilyen penetráns módon viselkedjen a sajtóval

– fogalmazott Fodor, akit szemmel láthatóan megdöbbentett a történet, amelyről a stúdióban értesült. 

Mint mondta, politikai pályafutása alatt vegyes tapasztalatokat szerzett a sajtóval kapcsolatban, de soha nem merült fel benne, hogy ilyen hangnemet használjon. 

„Szerintem ez elfogadhatatlan. Erre nincsenek szavak. Nincs olyan, hogy valaki, egy politikai tömörülésnek a vezetője bemegy egy tévéstúdióba, majd ott az egész csatornát azzal fenyegeti, hogy egyébként majd, ha győznek, ki lesznek ebrudalva és beszántják őket. 

Hogy néz ez ki? Teljes abszurditás, szereptévesztés”

 – reagált Fodor, aki Magyar reakcióját ironikusan úgy kommentálta „nagyon jó vicc volt, tényleg”. 

Fodor Gábor – csatolt vissza a műsor egy korábbi részletéhez, amiben arról volt szó, hogy ellenzéki oldalon megkezdődött a „fantáziálás” azzal kapcsolatban, hogy Magyart a Tiszában lecserélnék Kapitány Istvánra – kifejtette, hogy nem tudja, Magyar tisztában van-e azzal, hogy az ellenzéki oldalon nem ő a kulcsszereplő, mert a tiszás szavazók többsége „Orbán Viktort akarja leváltani, nekik Magyar Péter másodlagos szereplő”, és ha lesz jobb a baloldalon, akkor azt fogják támogatni. 

Magyar ATV-s kirohanására visszatérve úgy fogalmazott, az indulatkezelést egy felelős politikusnak meg kell tanulnia. 

Ez nem így megy, ezt az embernek tudnia kell kezelni valahogy. De nem így! Nem így, hogy fenyegetőzik, bosszút akar állni. Hát mi lesz itt, ha megnyeri a választásokat? Mi lesz itt, ha miniszterelnök lesz? Mindenkin bosszút áll? Teljes abszurditás

– mondta a Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet alapítója és vezetője, aki szerint mindez teljesen megdöbbentő, és egy olyan karakterprobléma, aminek – véleménye szerint – hatása lehet a választások kimenetelére. 

„Ha Magyar Péter még egyszer csinál egy olyan cirkuszt, mint amilyent az ATV-ben, akkor neki sürgősen távoznia kell a közéletből. Szóval, Magyar Péternek ebből sürgősen fel kell ébrednie” 

– fogalmazott Fodor Gábor.


Magyar Péter körül csak a botrány és a cirkusz – ki bízná rá az ország  jövőjét? 

A volt miniszter a műsor első felében is kifejtette a Tisza-vezérrel kapcsolatos, lesújtó véleményét. 

Magyar Péterrel kapcsolatban az egy állandó kritika, joggal, hogy a megszólalásai tele vannak mások sértegetésével. Amikor megjelenik valahol, ott állandóan botrány van körülötte. Egy miniszterelnököt nem ilyennek képzelnek el az emberek. Egy miniszterelnöknek határozottnak kell lenni, de egyúttal olyannak is, aki biztonságot és nyugalmat sugároz, hogy az emberek azt mondják, rá merem bízni a házamat, rá merem bízni a családomat, mert ez egy kiegyensúlyozott, rendes, normális ember, biztonságban leszünk, ha ő áll a kormányrúdnál. Magyar Péterrel kapcsolatban nem ez az érzet

 – jelentette ki, hozzátéve, hogy szerinte ez adhat alapot arra a „fantáziálásra”, hogy a Tiszában lecserélnék őt Kapitány Istvánra. 

Fodor Gábor szerint Magyar nem az az ember, aki csak úgy, önként átadná az irányítást. Ugyanakkor a felvetésre, hogy majd Brüsszelben ezt eldöntik, azt válaszolta, hogy ezt a nézetet „zöldségnek tartja”. 
– Ez teljes tévedés a Fidesz részéről, ahogy az ellenzék részéről is az, hogy Orbán Viktornak Moszkvából adják a parancsot, és „majd Putyin megmondja neki, hogy mi legyen” – mondta, hozzáfűzve, hogy a Tisza Párt az Európai Néppárt tagja, s bár kibeszélt a kánonból, természetesen igazodnia kell a pártcsalád döntéseihez. 

Fodor Gábor nem első alkalommal kritikus Magyar Péterrel kapcsolatban. A Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet (KRKI) alapító igazgatója és vezetője számos alkalommal „vitt be jobbegyenest” a Tisza vezetőjének – a lapunk által idézett megszólalásait itt olvashatja.  

A teljes beszélgetést itt nézheti meg:  

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MW/Csudai Sándor)


