Fodor Gábor lesújtó véleménnyel van a botrányhős Magyar Péterről

Fodor Gábor volt országgyűlési képviselő, exminiszter volt a vendége Fekete Rita műsorának, amelyben a Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet igazgatója alaposan kivesézte Magyar Péter botrányos megnyilvánulásait, és kendőzetlen kritikát is megfogalmazott a tiszás pártvezér minősíthetetlen kijelentéseivel és visekedésével kapcsolatosan.

Fodor Gábor, a Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet igazgatója a 34. Bálványosi Nyári Szabadegyetem Egy új világ küszöbén című kerekasztal-beszélgetésén az erdélyi Tusnádfürdőn 2025. július 24-én. Fotó: MTI/Veres Nándor

A műsorvezető felidézte Magyar legújabb botrányát, jelesül, hogy a Tisza-vezér a minap az ATV-ben járva még az adás előtt kijelentette a folyosón, hogy erre a 68 napra (akkor még annyi volt hátra a választás időpontjáig – a szerk.) felesleges a felújítás, mert a kormányváltás után „már nem lesz szükség a csatornára, átveszi a szerepét a közmédia”. (A vonatkozó rész a videóban a 32. perctől látható.) Az elképesztő kijelentést a csatorna – amelynek egyébként gyakori vendége a Tisza Párt elnöke, és amely élőben közvetíti a tiszás rendezvényeket, eseményeket – megerősítette, amire Magyar Péter egy kommentben pedig cinikusan úgy reagált: „rendkívül szánalmasnak” tartja, hogy az ATV „két vicces mondat után” egy héttel a történtek után „telesírja” a sajtót, hozzáfűzve, hogy nem is várt mást az ATV elnök-vezérigazgatójától, Németh S. Szilárdtól.

Minősíthetetlen színvonal, azt kell, hogy mondjam. Szerintem ezt nem engedheti meg magának semmilyen vezető politikus, hogy ilyen penetráns módon viselkedjen a sajtóval

– fogalmazott Fodor, akit szemmel láthatóan megdöbbentett a történet, amelyről a stúdióban értesült.

Mint mondta, politikai pályafutása alatt vegyes tapasztalatokat szerzett a sajtóval kapcsolatban, de soha nem merült fel benne, hogy ilyen hangnemet használjon.

„Szerintem ez elfogadhatatlan. Erre nincsenek szavak. Nincs olyan, hogy valaki, egy politikai tömörülésnek a vezetője bemegy egy tévéstúdióba, majd ott az egész csatornát azzal fenyegeti, hogy egyébként majd, ha győznek, ki lesznek ebrudalva és beszántják őket.

Hogy néz ez ki? Teljes abszurditás, szereptévesztés”

– reagált Fodor, aki Magyar reakcióját ironikusan úgy kommentálta „nagyon jó vicc volt, tényleg”.