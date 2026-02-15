Szemtanú is megerősítette: kábítószer lehetett Magyar Péterék hírhedtté vált buliján

Szemtanú szólalt meg a radnaimark.hu ügyében: állítása szerint együtt ment Magyar Péterrel abba a házibuliba, ahol a később nyilvánosságra került fotó is készült – derül ki a Blikk cikkéből.

Magyar Péter és Radnai Márk (Forrás: Facebook)

Közel egy hete tartja lázban az országot a radnaimark.hu nevű internetes oldal. Sokáig csak találgatni lehetett, milyen kapcsolat fűzi az ügyhöz a domainben szereplő Tisza Párt-alelnököt és Magyar Pétert, az ellenzéki formáció vezetőjét. Végül Magyar Péter maga állt a nyilvánosság elé: videójában elmondta, hogy 2024. augusztus 2-án Vogel Evelin hívta meg egy házibuliba, abba a lakásba, ahol a honlapról megismert szoba is található.

Magyar közlése szerint az ingatlanban idegenek voltak jelen, az asztalon alkohol és kábítószernek tűnő anyag is volt, amelyből ő nem fogyasztott. Hozzátette: Vogel Evelinnel később konszenzuális alapon létesített szexuális kapcsolatot.

Meghökkentő részleteket osztott meg az éjszakáról az arab férfi

A Blikk azonban talált egy szemtanút, aki már a Tisza Párt által szervezett bulin csatlakozott Magyar Péterhez, és együtt mentek fel a szóban forgó lakásba. Az arab származású férfi, Abdoul elmondta, mit tapasztalt azon az augusztusi éjszakán.

– Egy átlagos péntek estének indult, a barátaimmal mentünk szórakozni, semmi különöset nem terveztünk – mondta. – A Lock nevű helyre mentünk, ahová gyakran járunk, és ott szembesültünk vele, hogy a Tisza Párt bulija zajlik. A tánctéren megláttam Magyar Pétert. Nem voltunk közeli ismerősök, de korábban már találkoztunk. Később odajött köszönni valakinek a társaságunkból, majd ott maradt beszélgetni.

A szemtanú szerint ekkorra a vendégek már kezdtek elszállingózni, a buli lecsengett, csak néhányan maradtak a helyszínen.

Abdoul elmondása szerint Magyar Péter a szórakozóhelyen Vogel Evelinnel csókolózott.

A lányt akkor még nem ismerte, csak később, a híradásokból tudta beazonosítani. Nem sokkal később négyen maradtak: Magyar Péter, Vogel Evelin, egy barátnője és ő, majd felmerült az ötlet, hogy menjenek tovább afterezni.

Taxit próbált fogni, amikor egy fekete BMW terepjáró állt meg mellettük, amelyből egy testőrszerű férfi szállt ki. Magyar Péter azonnal beszállt előre, így a szemtanú számára egyértelművé vált, hogy a Tisza-vezérhez tartozik. Némi ötletelés után, mivel minden számításba jöhető hely zárva volt már, a társaság úgy döntött, elmegy egy nagykörúti házibuliba.