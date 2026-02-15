magyar péterradnai márkvogel evelinszemtanú

Szemtanú is megerősítette: kábítószer lehetett Magyar Péterék hírhedtté vált buliján

Újabb részletek derültek ki a radnaimark.hu körüli ügyről: a Blikk megtalált egy szemtanút, aki ott volt az ominózus éjszakán.

Magyar Nemzet
2026. 02. 15. 10:44
Szemtanú szólalt meg a radnaimark.hu ügyében: állítása szerint együtt ment Magyar Péterrel abba a házibuliba, ahol a később nyilvánosságra került fotó is készült – derül ki a Blikk cikkéből

Magyar Péter és Radnai Márk (Forrás: Facebook)

Közel egy hete tartja lázban az országot a radnaimark.hu nevű internetes oldal. Sokáig csak találgatni lehetett, milyen kapcsolat fűzi az ügyhöz a domainben szereplő Tisza Párt-alelnököt és Magyar Pétert, az ellenzéki formáció vezetőjét. Végül Magyar Péter maga állt a nyilvánosság elé: videójában elmondta, hogy 2024. augusztus 2-án Vogel Evelin hívta meg egy házibuliba, abba a lakásba, ahol a honlapról megismert szoba is található. 

Magyar közlése szerint az ingatlanban idegenek voltak jelen, az asztalon alkohol és kábítószernek tűnő anyag is volt, amelyből ő nem fogyasztott. Hozzátette: Vogel Evelinnel később konszenzuális alapon létesített szexuális kapcsolatot.

Meghökkentő részleteket osztott meg az éjszakáról az arab férfi

A Blikk azonban talált egy szemtanút, aki már a Tisza Párt által szervezett bulin csatlakozott Magyar Péterhez, és együtt mentek fel a szóban forgó lakásba. Az arab származású férfi, Abdoul elmondta, mit tapasztalt azon az augusztusi éjszakán.

– Egy átlagos péntek estének indult, a barátaimmal mentünk szórakozni, semmi különöset nem terveztünk – mondta. – A Lock nevű helyre mentünk, ahová gyakran járunk, és ott szembesültünk vele, hogy a Tisza Párt bulija zajlik. A tánctéren megláttam Magyar Pétert. Nem voltunk közeli ismerősök, de korábban már találkoztunk. Később odajött köszönni valakinek a társaságunkból, majd ott maradt beszélgetni.

A szemtanú szerint ekkorra a vendégek már kezdtek elszállingózni, a buli lecsengett, csak néhányan maradtak a helyszínen. 

Abdoul elmondása szerint Magyar Péter a szórakozóhelyen Vogel Evelinnel csókolózott. 

A lányt akkor még nem ismerte, csak később, a híradásokból tudta beazonosítani. Nem sokkal később négyen maradtak: Magyar Péter, Vogel Evelin, egy barátnője és ő, majd felmerült az ötlet, hogy menjenek tovább afterezni.

Taxit próbált fogni, amikor egy fekete BMW terepjáró állt meg mellettük, amelyből egy testőrszerű férfi szállt ki. Magyar Péter azonnal beszállt előre, így a szemtanú számára egyértelművé vált, hogy a Tisza-vezérhez tartozik. Némi ötletelés után, mivel minden számításba jöhető hely zárva volt már, a társaság úgy döntött, elmegy egy nagykörúti házibuliba.

Fehér por volt a tálcán

Abdoul szerint érkezésükkor a buli már a végéhez közeledett. Akkor még azt hitte, valaki lakásán vannak, csak később, a cikkekből derült ki számára, hogy bérelhető ingatlanról volt szó. Magyar Péter ismert ott egy férfit, aki fogadta őket.

Amikor beléptünk a nappaliba, láttam, hogy nagyon sok pia van és egy tálcán valami fehér por. Nyilvánvaló volt számomra, hogy mi lehet az, de nem foglalkoztam vele, mert sosem éltem kábítószerrel. Akkor is kifejezetten zavart, hogy ott van velem egy légtérben, így kiterítve, szabadon hagyva.

Elmondása szerint ekkor már csak a házigazda és ők négyen voltak ott, a testőr pedig a konyhából figyelt.

Abdoul nem látta, hogy bárki a droghoz nyúlt volna, mindenki csak alkoholt ivott. Nem sokkal később Magyar Péter és Vogel Evelin bevonult a hálószobába.

– Ez az a híres szoba, aminek a fotóját pár napja mindenhol látom. A társaság egy nappaliban volt, ebbe a szobába már csak ők ketten mentek be. 

Arra már nem emlékszem, hogy kijött-e valamelyikük onnan, találkoztam-e velük még az éjszaka folyamán, az azonban biztos, hogy a tálca a fehér porral eltűnt a nappaliból. 

Erre azért emlékszem, mert feszélyezett, hogy ott van a piák mellett. Aztán hirtelen már nem volt ott, én pedig megnyugodtam ettől. A napokban kikerült ominózus fotón aztán láttam, hogy bekerült a franciaágy mellé az asztalra, a hálószobába – mesélte el a szemtanú.

– Csak egyvalamit nem értek még most sem: hogy a francba kerülhetett oda egy kamera? Ki készülhetett erre? 

Az újságokban írják, hogy jól megszervezett akció, meg hogy orosz és kínai kémszervezetek, meg hogy csapdába csalták. Ez mind hülyeség, hiszen nyolc másik helyre akartunk előtte elmenni. 

Ez a házibuli a legeslegutolsó, nem is B-terv volt, hanem ZS-terv. Teljesen megdöbbentem, amikor kiderült ez az egész ügy, és bevallom, meg is ijedtem, hogy rólam is készülhetett valamilyen felvétel. Még akkor is, ha nem csináltam semmit, csak piáltam és beszélgettem. Nagyon kíváncsi vagyok, mi lesz ennek a vége – mondta végül a szemtanú.

Borítókép: A házibuli egyik szobájáról készült fotó (Forrás: radnaimark.hu)

 

 

 

