Rendkívüli

Drogbirtoklás miatt tettek feljelentést Magyar Péter ügyében

magyar pétertiszaradnai márkvogel evelin

Drogbirtoklás miatt tettek feljelentést Magyar Péter ügyében

Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény miatt fordult a hatósághoz Tényi István Magyar Péter legújabb botránya ügyében – tudta meg a Magyar Nemzet. A Tisza Párt elnöke maga vallotta be, hogy két éve egy olyan házibuliban járt, ahol kábítószer is volt.

Munkatársunktól
2026. 02. 13. 13:34
Kábítószer birtoklásának gyanújával tett feljelentést a Fővárosi Nyomozó Ügyészségen Tényi István azután, hogy Magyar Péter csütörtökön megosztott Facebook-videójában bevallotta: járt abban a lakásban, aminek egyik szobájáról napok óta fent van egy fotó egy honlapon – tudta meg a Magyar Nemzet. Az ominózus fotó a Radnai Márk Tisza-alelnök nevére mutató oldalon jelent meg. Azon egy felülről rögzített, fekete-fehér felvétel látható egy széttúrt ágyról, illetve az éjjeliszekrényen fehér por is felismerhető.

Közösségi oldalán Magyar Péter bevallotta, hogy 2024. augusztus 3-án hajnalban, egy átmulatott éjszaka után járt a képen látható lakásban. Az ingatlanban akkor több, számára ismeretlen személy tartózkodott, egy asztal körül ültek, amin alkohol és kábítószer kinézetű anyag volt. A Tisza elnöke azt állította, hogy semmit nem fogyasztott, csupán a lakás egyik szobájába vonult el volt barátnőjével, Vogel Evelinnel.

A drogos bulira egyébként alig másfél hónappal Magyar Péter elhíresült diszkóbotránya, az ötkertes dulakodás után került sor – a szórakozóhelyen a Tisza-vezető még a telefonját is elvette valakinek és a Dunába dobta. Magyar az akkori botrány után arról beszélt, hogy ő nem ilyen valójában, és azt mondta: többet nem fordul vele elő hasonló.

Az ügyben Menczer Tamás is megszólalt, aki szerint Magyar Péter kettős életet él, mást mutat a nyilvánosság előtt, és mást az éjszakában. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója hozzátette: az ellenzéki politikus „kétarcú, hazug alak”.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Forrás: YouTube)

 

Kíméletlenül kiosztotta Magyar Pétert a baloldali politikai elemző

Fontos híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Bayer Zsolt
idezojelekbrüsszel

Ki az a Magyar Péter?

Bayer Zsolt avatarja

Vagy inkább mi az a Magyar Péter?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

