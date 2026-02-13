Drogbirtoklás miatt tettek feljelentést Magyar Péter ügyében

Kábítószer birtoklásának gyanújával tett feljelentést a Fővárosi Nyomozó Ügyészségen Tényi István azután, hogy Magyar Péter csütörtökön megosztott Facebook-videójában bevallotta: járt abban a lakásban, aminek egyik szobájáról napok óta fent van egy fotó egy honlapon – tudta meg a Magyar Nemzet. Az ominózus fotó a Radnai Márk Tisza-alelnök nevére mutató oldalon jelent meg. Azon egy felülről rögzített, fekete-fehér felvétel látható egy széttúrt ágyról, illetve az éjjeliszekrényen fehér por is felismerhető.

Közösségi oldalán Magyar Péter bevallotta, hogy 2024. augusztus 3-án hajnalban, egy átmulatott éjszaka után járt a képen látható lakásban. Az ingatlanban akkor több, számára ismeretlen személy tartózkodott, egy asztal körül ültek, amin alkohol és kábítószer kinézetű anyag volt. A Tisza elnöke azt állította, hogy semmit nem fogyasztott, csupán a lakás egyik szobájába vonult el volt barátnőjével, Vogel Evelinnel.