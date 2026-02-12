menczer tamástisza pártmagyar péter

Menczer Tamás: Magyar Péter kettős életet él

Magyar Péter kettős életet él, mást mutat a nyilvánosság előtt, és mást az éjszakában – mutatott rá Menczer Tamás. Szerinte az ellenzéki politikus „kétarcú, hazug alak”.

Magyar Nemzet
2026. 02. 12. 19:32
– Kiderült, hogy Magyar Péter kettős életet él: mást mutat a nyilvánosság előtt, és mást az éjszakában. Beismerte – írta Menczer Tamás a közösségi oldalán.

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója úgy fogalmazott:

Magyar Péter »kétarcú, hazug alak«.

Mint arról lapunk beszámolt, furcsa beismerő videót tett közzé Magyar Péter, amelyben bevallotta, hogy két éve járt egy olyan lakásban, ahol orgia folyt és kábítószert is fogyasztottak, de a Tisza Párt vezetője azt állította, ő egyikben sem vett részt.

Mindez egyébként az elhíresült „ötkertes botrányt” követően történt, ami után Magyar Péter még a telefonját is elvette valakinek. A Tisza vezére az akkori botrány után arról beszélt, hogy ő nem ilyen valójában, és azt mondta, hogy többet nem fordul vele elő hasonló.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: AFP)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

