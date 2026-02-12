Lázár János: Fütyülnek a tiszások 9000 ember halálára + videó

– Az ukránok szerint ezen a héten kilencezer ukrán fiatal hal meg a háborúban. Kilencezer ukrán fiatal. Aki most röhög és aki ebbe belekiabál, az meggyalázza kilencezer huszonéves fiatal halálát – mondta a provokáló tiszásoknak a péceli Lázárinfón Lázár János. Az építési és közlekedési miniszter szerint a tiszások viselkedése előrevetíti, milyen lenne az ország, ha a tiszások hatalomra kerülnének.

Káoszt és gyűlöletet hoznának, nem garantálnák Magyarország biztonságát, és veszélybe sodornák az országot

– fogalmazott. A tárcavezető arra kérte a választókat, hogy továbbra is Orbán Viktort és a Fideszt támogassák.

A rendezvényen egy helyi lakos megerősítte: a Tisza Párt által odaküldött provokátorok nem helyi lakosok. Az egyik közülök még azt is elárulta neki, hogy pénzt kapott azért, hogy ide jöjjön.