tisza pártukrajnaLázár JánosLázárinfóháborúorbán viktorPécelfidesz

Lázár János: Fütyülnek a tiszások 9000 ember halálára + videó

– Aki most röhög és aki ebbe belekiabál, az meggyalázza kilencezer huszonéves fiatal halálát – fogalmazott Lázár János, miután a tiszások bekiabáltak a Lázárinfón. A miniszter szerint a tiszások viselkedése megmutatja, milyen ország jönne, ha hatalomra kerülnének.

Magyar Nemzet
2026. 02. 12. 18:57
Lázár János Képernyőfotó
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Az ukránok szerint ezen a héten kilencezer ukrán fiatal hal meg a háborúban. Kilencezer ukrán fiatal. Aki most röhög és aki ebbe belekiabál, az meggyalázza kilencezer huszonéves fiatal halálát – mondta a provokáló tiszásoknak a péceli Lázárinfón Lázár János. Az építési és közlekedési miniszter szerint a tiszások viselkedése előrevetíti, milyen lenne az ország, ha a tiszások hatalomra kerülnének.

Káoszt és gyűlöletet hoznának, nem garantálnák Magyarország biztonságát, és veszélybe sodornák az országot

– fogalmazott. A tárcavezető arra kérte a választókat, hogy továbbra is Orbán Viktort és a Fideszt támogassák.

A rendezvényen egy helyi lakos megerősítte: a Tisza Párt által odaküldött provokátorok nem helyi lakosok. Az egyik közülök még azt is elárulta neki, hogy pénzt kapott azért, hogy ide jöjjön.

Borítókép: Lázár János (Forrás: Facebook)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Szili Katalin
idezojeleknemzetpolitika

A Tisza és a nemzet

Szili Katalin avatarja

A Tisza Párt gyakorlatilag elhallgatja a nemzeti kérdést.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu