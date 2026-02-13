Magyar Péter magyarázkodik, hívei a mentális állapota miatt aggódnak

Teljes az elbizonytalanodás a Tisza Párton belül, miután Magyar Péter beismerte, hogy egy olyan házibuliban volt, ahol drogot fogyasztottak – erről számolt be Deák Dániel saját közösségi oldalán annak kapcsán, hogy Magyar Péter csütörtökön hosszas magyarázkodásba kezdett a Radnaimark.hu oldalon közzétett rejtélyes kép miatt. A Tisza elnöke beismerő videójában ugyanis bevallotta, hogy két éve járt egy olyan lakásban, ahol orgia folyt, és kábítószerhez hasonló anyagot is látott a helyszínen, de azt állította, ő nem nyúlt drogokhoz

A kettős életet élő Magyar Péter magyarázkodik.

A XXI. Század Intézet vezető elemzője közölte, azután, hogy Magyar Péter fura beismerő videót tett közzé arról, hogy egy olyan házibuliba ment, ahol kábítószer is volt, egyeztetett a Tisza belső ügyeire rálátó forrásaival, és kiderült, hogy

hirtelen óriási elbizonytalanodás lett a Tisza Párton belül, hiszen Magyar Péter megszólalásáig azt hitték, hogy nincsen semmilyen ügy, nem kell az egész kérdéssel foglalkozni.

De végül Magyar Péter úgy érezte, hogy meg kell szólalnia, de ezzel nem értett egyet mindenki a párton belül. – Alapvetően emiatt most meg vannak ijedve, és olyan kérdéseket tesznek fel a tiszások, mint: „Vajon mi lehet a videón, ha már egy fotó után ennyi mindent beismer?” „Ha már első nekifutásra ennyit beismer, akkor mi lehet még?” „Péter magára rántotta az egész zűrös ügyet! Ennek most mi értelme volt?” – idézte informátorát a vezető elemző, akinek azt is kiemelték, hogy

párton belül egyre többen aggódnak amiatt, hogy Magyar Péter mentális állapota láthatóan nagyon rossz. Nem tud megfontolt, átgondolt döntéseket hozni, ami jelentős kockázatot jelent a kampányban.

Deák Dániel szerint aggódnak a tiszások amiatt, hogy újra előjönnek-e a korábbi zűrös ügyei, vagy kiderül-e egyéb hasonló eset.

A közvetlen munkatársai pedig amiatt aggódnak, hogy a feszült helyzet miatt ismét gyakoriak lesznek az ordibálások, de tartanak a párton belül Magyar Péter agressziójától is. Egybehangzó vélemény, hogy mindez kifejezetten rossz egy országjárás előtt.