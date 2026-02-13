Rendkívüli

Változatlanul jelentős a kormánypártok előnye

ötkertvideótisza pártmagyar péterdeák dánielyoutube

Magyar Péter magyarázkodik, hívei a mentális állapota miatt aggódnak

Nagy elbizonytalanodás van a Tisza Párton belül, Magyar Péter furcsa beismerő videóját követően csak megsokasodtak a megválaszolatlan kérdések – írta Deák Dániel. A XXI. Század Intézet vezető elemzője a rejtélyes videó kapcsán arról értesült, hogy párton belül egyre többen aggódnak amiatt, hogy Magyar Péter mentális állapota láthatóan nagyon rossz, többen attól tartanak, hogy nem tud megfontolt, átgondolt döntéseket hozni, ami jelentős kockázatot jelent a kampányban.

2026. 02. 13. 8:56
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Teljes az elbizonytalanodás a Tisza Párton belül, miután Magyar Péter beismerte, hogy egy olyan házibuliban volt, ahol drogot fogyasztottak – erről számolt be Deák Dániel saját közösségi oldalán annak kapcsán, hogy Magyar Péter csütörtökön hosszas magyarázkodásba kezdett a Radnaimark.hu oldalon közzétett rejtélyes kép miatt. A Tisza elnöke beismerő videójában ugyanis bevallotta, hogy két éve járt egy olyan lakásban, ahol orgia folyt, és kábítószerhez hasonló anyagot is látott a helyszínen, de azt állította, ő nem nyúlt drogokhoz

A kettős életet élő Magyar Péter magyarázkodik.

A XXI. Század Intézet vezető elemzője közölte, azután, hogy Magyar Péter fura beismerő videót tett közzé arról, hogy egy olyan házibuliba ment, ahol kábítószer is volt, egyeztetett a Tisza belső ügyeire rálátó forrásaival, és kiderült, hogy 

hirtelen óriási elbizonytalanodás lett a Tisza Párton belül, hiszen Magyar Péter megszólalásáig azt hitték, hogy nincsen semmilyen ügy, nem kell az egész kérdéssel foglalkozni.

De végül Magyar Péter úgy érezte, hogy meg kell szólalnia, de ezzel nem értett egyet mindenki a párton belül. – Alapvetően emiatt most meg vannak ijedve, és olyan kérdéseket tesznek fel a tiszások, mint: „Vajon mi lehet a videón, ha már egy fotó után ennyi mindent beismer?” „Ha már első nekifutásra ennyit beismer, akkor mi lehet még?” „Péter magára rántotta az egész zűrös ügyet! Ennek most mi értelme volt?” – idézte informátorát a vezető elemző, akinek azt is kiemelték, hogy

párton belül egyre többen aggódnak amiatt, hogy Magyar Péter mentális állapota láthatóan nagyon rossz. Nem tud megfontolt, átgondolt döntéseket hozni, ami jelentős kockázatot jelent a kampányban.

Deák Dániel szerint aggódnak a tiszások amiatt, hogy újra előjönnek-e a korábbi zűrös ügyei, vagy kiderül-e egyéb hasonló eset. 

A közvetlen munkatársai pedig amiatt aggódnak, hogy a feszült helyzet miatt ismét gyakoriak lesznek az ordibálások, de tartanak a párton belül Magyar Péter agressziójától is. Egybehangzó vélemény, hogy mindez kifejezetten rossz egy országjárás előtt.

– Összességében tehát most 

nagy elbizonytalanodás van a Tisza Párton belül, Magyar Péter furcsa beismerő videóját követően csak megsokasodtak a megválaszolatlan kérdések

 – fogalmazott az elemző.

Deák Dániel kitért arra is, hogy még az ellenzéki véleményformálókat is meglepte, hogy Magyar Péter egy fotó miatt teljesen pánikba esett, és egy fura videóban beismerte, hogy egy olyan házibuliba ment, ahol kábítószer is volt. 

Ráadásul mindez a „telefonlopásos Ötkert-botrány” után történt, melyet követően megígérte, hogy soha többet nem csinál ilyet. – Azt mondta, ő nem ilyen. Ehhez képest most itt egy újabb zűrös éjszaka – vélekedett Deák Dániel.

Magyar Péter az Ötkertben is botrányosan viselkedett. (Forrás: YouTube)

A Tisza Párt elnökének kétarcúsága hamar kiderült, 2024 nyarán Magyar Péterről készült egy olyan felvétel, amelyen az Ötkert belvárosi szórakozóhely biztonsági őrei a nyakánál fogva viszik ki. Később kiderült, hogy több vendéggel is összetűzésbe került a lokálban.

Készült olyan videó is róla, amelyen tinédzser lányok lába között csúszik-mászik, táncol velük, és készültek olyan felvételek is, amelyeket a politikus is észlelt és nehezményezett.

Az egyik felvételt készítő személyt Magyar Péter meg is ütötte, a telefonját elvette, majd a Dunába dobta. Az eset után a rendőrség garázdaság és rongálás gyanújával indított eljárást, amelyet később a Központi Nyomozó Főügyészség vett át, mivel Magyar Pétert európai parlamenti képviselőként mentelmi jog védi. A Tisza elnökének megbízhatatlanságát és hiteltelenségét is jelzi az, hogy míg korábban a mentelmi jog eltörlése mellett kampányolt, zűrös ügyei után pont az álatla korábban megvetett intézmény mögé bújt. A Legfőbb Ügyészség 2024 októberében hivatalosan kérte az Európai Parlamenttől a mentelmi jog felfüggesztését a nyomozás folytatásához. Az eljárás azonban feltűnően elhúzódott, végül az EP 2025 októberében arról határozott, hogy nem függesztik fel Magyar Péter mentelmi jogát.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekbrüsszel

Ki az a Magyar Péter?

Bayer Zsolt avatarja

Vagy inkább mi az a Magyar Péter?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.