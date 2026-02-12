Az ATV megerősítette: Magyar Péter valóban bezárással fenyegette a csatornát

Ahogy tegnap beszámolunk róla, az ATV egyik műsorában elárulták, hogy amikor a múlt héten Magyar Péter volt Rónai Egon vendége, az adás előtt az aula felújítása kapcsán a pártelnök megjegyezte: felesleges bármilyen felújítást csinálni az ATV-ben, hiszen kormányváltás után „már nem lesz szükség a csatornára, átveszi a szerepét a közmédia”.

A Tisza Párt elnöke bezárással fenyegette meg az ATV-t (Fotó: MW/Máté Krisztián)

A történettel kapcsolatban a 24.hu megkereste az ATV sajtóosztályát, ahol megerősítették, hogy valóban, az Egyenes beszéd adása előtt a folyosón Magyar tényleg arról beszélt, hogy az épület felújítása felesleges a „még hátralévő 68 napra”. Németh S. Szilárd, az ATV elnök-vezérigazgatója a Népszava érdeklődésére az ügy kapcsán elmondta:

Valóban így történt, és tovább folytatódik az ATV épületének felújítása. Az ATV-ben a kiegyensúlyozott tájékoztatás az alapelv, aminek része, hogy minden politikai aktort vendégül látunk, bár kérnénk őket, hogy minden esetben tiszteljék a munkánkat és a munkatársainkat.

Magyar szavaira a vezérigazgató konkrétan nem kívánt reagálni.