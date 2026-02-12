Új megvilágításba kerülhet a Tisza Párt adatszivárgási botránya

Feljelentést tett a Tisza Világ applikációt letöltő bírák ügyében a Fővárosi Törvényszék elnöke. Korábban már a Kúria elnöke hivatalból büntetőeljárást kezdeményezett személyes adattal visszaélés vétsége miatt ismeretlen személlyel szemben, aki az adatokat jogosulatlanul rögzítette az adatbázisban.

(Fotó: MW/Máté Krisztián)

A Kúria közleményének fényében a Tisza Párt vezetőinek választ kell adniuk a nyomozóhatóságnak arra, hogy ki és milyen célból tette a listára a kúriai és más bírák személyes adatait, ki felel az adatok kiszivárogtatásáért és ebben volt-e szerepe a párt elnökének – írja a Tűzfalcsoport.

A tényfeltáró blog cikksorozatából eddig kiderült, hogy aktív magyarországi bírák személyes adatai is illetéktelenek kezébe kerülhettek a Tisza Világ adatainak szivárgása következtében.

A Tűzfalcsoport emlékeztet, tavaly novemberben Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke a Kossuth Rádió műsorában beszélt arról, hogy a Tisza Világ rendszerébe regisztrált bírók esetében a pártatlanság törvényi előírása is fontos szempont lehet. Péterfalvi azt is hangsúlyozta, hogy kiszivárgott lista eredetisége informatikai eszközökkel meghatározható.

Tegnapi sajtóközleményében a Fővárosi Törvényszék arról tájékoztatott, hogy közérdekű bejelentés és a médiában megjelent tartalmak alapján integritási vizsgálatot folytatott, melynek eredményeként a bírákat és a törvényszéket ért külső támadásokra figyelemmel feljelentést tett a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 219. § (1) bekezdés a) pontja szerinti személyes adattal visszaélés vétsége miatt ismeretlen tettes ellen. A Fővárosi Törvényszék megjegyezte, hogy határozottan visszautasít minden, a bíróit és a törvényszéket, mint intézményt ért támadást, melyek alkalmasak arra, hogy a bírók tisztességes és pártatlan ítélkezési tevékenységét megkérdőjelezzék, a bírók és a törvényszék tevékenységébe vetett bizalmat megrendítsék.

A Tűzfalcsoport úgy látja, a Kúria korábbi tárgyügyben tett szakmai lépései és legfrissebb közleménye fényében új megvilágításba kerülhet a Tisza Párt adatszivárogtatási botránya.

Elképzelhető, hogy a kúriai bíró adatait a bíró engedélye nélkül tették a Tisza adatbázisába.

A nyomozásnak ki kell deríteni, ki és miért akarta lejáratni a bírót és egyben a legfőbb ítélkező fórumot. A blog szerint így már az sem kizárt, hogy a párt illetékese szivárogtatott és bárki számára hozzáférhetővé tett személyes adatot. Kérdés, hogy volt-e ebben szerepe Magyar Péternek.