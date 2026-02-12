Rendkívüli

Gulyás Gergely a Kormányinfón: új szakaszba léptek az ukrán fenyegetések + videó

magyar péterfővárosi törvényszéktisza világ

Új megvilágításba kerülhet a Tisza Párt adatszivárgási botránya

Elképzelhető, hogy a kúriai bíró adatai engedély nélkül kerültek a Tisza adatbázisába.

Magyar Nemzet
Forrás: Tűzfalcsoport2026. 02. 12. 11:20
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Feljelentést tett a Tisza Világ applikációt letöltő bírák ügyében a Fővárosi Törvényszék elnöke. Korábban már a Kúria elnöke hivatalból büntetőeljárást kezdeményezett személyes adattal visszaélés vétsége miatt ismeretlen személlyel szemben, aki az adatokat jogosulatlanul rögzítette az adatbázisban. 

(Fotó: MW/Máté Krisztián)

A Kúria közleményének fényében a Tisza Párt vezetőinek választ kell adniuk a nyomozóhatóságnak arra, hogy ki és milyen célból tette a listára a kúriai és más bírák személyes adatait, ki felel az adatok kiszivárogtatásáért és ebben volt-e szerepe a párt elnökének – írja a Tűzfalcsoport.

A  tényfeltáró blog cikksorozatából eddig kiderült, hogy aktív magyarországi bírák személyes adatai is illetéktelenek kezébe kerülhettek a Tisza Világ adatainak szivárgása következtében.

A Tűzfalcsoport emlékeztet, tavaly novemberben Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke a Kossuth Rádió műsorában beszélt arról, hogy a Tisza Világ rendszerébe regisztrált bírók esetében a pártatlanság törvényi előírása is fontos szempont lehet. Péterfalvi azt is hangsúlyozta, hogy kiszivárgott lista eredetisége informatikai eszközökkel meghatározható.

Tegnapi sajtóközleményében a Fővárosi Törvényszék arról tájékoztatott, hogy közérdekű bejelentés és a médiában megjelent tartalmak alapján integritási vizsgálatot folytatott, melynek eredményeként a bírákat és a törvényszéket ért külső támadásokra figyelemmel feljelentést tett a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 219. § (1) bekezdés a) pontja szerinti személyes adattal visszaélés vétsége miatt ismeretlen tettes ellen. A Fővárosi Törvényszék megjegyezte, hogy határozottan visszautasít minden, a bíróit és a törvényszéket, mint intézményt ért támadást, melyek alkalmasak arra, hogy a bírók tisztességes és pártatlan ítélkezési tevékenységét megkérdőjelezzék, a bírók és a törvényszék tevékenységébe vetett bizalmat megrendítsék.

A Tűzfalcsoport úgy látja, a Kúria korábbi tárgyügyben tett szakmai lépései és legfrissebb közleménye fényében új megvilágításba kerülhet a Tisza Párt adatszivárogtatási botránya. 

Elképzelhető, hogy a kúriai bíró adatait a bíró engedélye nélkül tették a Tisza adatbázisába.

 A nyomozásnak ki kell deríteni, ki és miért akarta lejáratni a bírót és egyben a legfőbb ítélkező fórumot. A blog szerint így már az sem kizárt, hogy a párt illetékese szivárogtatott és bárki számára hozzáférhetővé tett személyes adatot. Kérdés, hogy volt-e ebben szerepe Magyar Péternek. 

A Kúria a közleményben utal arra, hogy 

a feljelentést az érintett munkatárs védelme érdekében tették.

 Természetesen e körben az adatkezelési szabályok betartása is terítékre kerül.

A bírák tisztességének és pártatlanságának megőrzése érdekében tett erőfeszítései ellenére számos, a Kúria és a vezetőség tekintélyét és méltóságát sértő cikk jelent meg az elmúlt időszakban, elsősorban a külföldről finanszírozott ellenzéki médiumokban, sőt a legnagyobb ellenzéki párt vezetője, Magyar Péter is méltatlanul vulgáris kirohanást intézett a kiszivárgott listán szereplő – ezáltal rendkívül kellemetlen helyzetbe kerülő – bírák védelmében, emlékeztet a Tűzfalcsoport. A blog rámutatott: szintén súlyos kritikai hangnemet ütött meg az eset kapcsán Matusik Tamás, a Budai Központi Kerületi Bíróság bírója egy olyan német alkotmányjogi blogon, amely alapítójának, Maximilian Steinbeisnek családi cége, a korábbi Steinbeis & Cons. több ismert nácival állt kapcsolatban.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Shutterstock)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmagyar péter

Aranyhalak 2.0

Bayer Zsolt avatarja

Na, akkor az idióta barom rájött – vagy szóltak neki? –, hogy ez az állatkerti sztori erősen sánta.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu