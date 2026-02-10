magyar pétertisza pártradnai márk

Adatbotrány újratöltve: Magyar Péterék ismét aktiválták a hírhedt Tisza Világ applikációt

Visszatért a Tisza Párt korábbi adatszivárgásáért felelős, sorozatos botrányokat okozó Tisza Világ app.

Munkatársunktól
2026. 02. 10. 4:45
Magyar Péter, Alapjogokért Központ, választási csalás, Tisza
Fotó: Hatlaczki Balázs
Néhány hónapos hallgatás után ismét aktivizálták a Tisza Világ nevű alkalmazást, amelyet Magyar Péter és köre korábban már használt politikai szervezésre. Az applikáció nem ismeretlen a közéletben: korábban több kérdést is felvetett az adatkezelés, az átláthatóság tekintetében. Lapunk információi szerint nem véletlen, hogy az appot egy ideig pihentették Magyar Péterék, a kampány kezdetén pedig reaktiválták.

Fotó: Magyar Nemzet

A Magyar Nemzet informátora szerint az alkalmazás újraindítása tudatos döntés volt, és szorosan kapcsolódik Magyar Péterék következő politikai lépéseihez.

Ez nem technikai visszatérés, hanem politikai. Az app mindig akkor kerül elő, amikor mozgósítani kell, adatot gyűjteni vagy belső üzeneteket célzottan terjeszteni

– fogalmazott lapunknak egy a háttérfolyamatokra rálátó forrás.

Az alkalmazás ismételt aktiválása az információink szerint arra utal, hogy Magyar Péterék már minden eszközt bevetettek annak érdekében, hogy az aktivisták maradékát mozgósítsák. A Tisza Világ app ugyanis nem egyszerű tájékoztató felület: alkalmas üzenetek célzott eljuttatására, aktivitás mérésére és a támogató kör folyamatos aktívan tartására.

A cél az, hogy legyen egy kontrollált tér, ahol az elnökség szabja meg a témákat és az ütemet

 – fogalmazott forrásunk. Mindez arra utal, hogy az alkalmazás a jövőben is kulcsszerepet játszhat a Tisza Párt kampányában.

Mint ismert, Magyar Péter pártja tavaly, szeptember 9-én jelentette be, hogy Tisza Világ néven mobiltelefonos alkalmazást indított, amit – a kezdeti állítások szerint – két nap alatt százezren töltöttek le. Az applikációnak fontos szerepet szántak a kampányban, a közösségépítésben, a választások előtti mozgósításban. Ugyanakkor már rögtön az első időszakban súlyos adatszivárgás történt: az applikációból a Tisza csaknem húszezer szimpatizánsának személyes adatai kerültek ki az internetre. A botrányt kirobbantó október 6-i Index-cikk arra is utalt, hogy az app kidolgozásában, sőt annak működtetésében ukránok is részt vettek. A párt néhány órával az írás megjelenése után azt válaszolta a Telexnek, hogy sem a fejlesztéskor, sem az alkalmazás elindulása után nem történt semmilyen adatszivárgás, egyúttal közölték: az applikációt magyar szakemberek dolgozták ki.

Kémmesét találtak ki Magyar Péterék

A Tiszában néhány nap alatt rájöttek, hiába tagadják le a nyilvánvalót, mondani kell valamit annak a sok ezer embernek, akinek az adatai kikerültek az internetre. Merthogy az információk valósak, eredetiek voltak. A botrány kirobbanása után három nappal, október 9-én Radnai Márk egy kémmesével rukkolt elő. Az alelnök egy belső levélben összehangolt titkosszolgálati akciót emlegetett, azt, hogy a Tisza egyik önkéntese „az orbáni titkosszolgálat beépített embere” volt. Megnyugtatásul hozzátette, hogy az önkéntest szeptember 12-én azonnali hatállyal eltávolították. Igen ám, csakhogy lapunk október 11-én megírta, hogy vannak olyan tiszások a kiszivárgott adatbázisban, akik az állítólagos kém eltávolítása után regisztráltak a Tisza Világba. Az ő adataikat tehát sehogyan sem tudta kiszivárogtatni az állítólagos beépített önkéntes, az információk mégis kikerültek.

Fotó: Facebook/Képernyőkép

A kémmese gyorsan összeomlott, aminek látványos következményei voltak. Az adatszivárgási botrány kirobbanását követő napokban, hetekben több mint harmincezer Tisza-szimpatizáns hagyott fel a telefonos alkalmazás aktív használatával. Az első hullám közvetlenül a botrány október eleji kirobbanása után jelentkezett, a használat második, hullámszerű bezuhanását pedig akkor érzékelték a pártban, amikor kiderült, hogy csupán kitaláció a fideszes kémről szóló magyarázat.

Kikerült kétszázezer adat

Október 31-én aztán újabb fejezet következett: kikerült a világhálóra egy gigantikus adattömeg, amely kétszázezer nevet és más érzékeny adatot tartalmazott. A lista a Tisza Világból szivárgott ki. November 2-án megszólalt Magyar Péter, és azt állította, hogy az applikációt „az elindítása óta támadják nemzetközi hekkerek, akik mögött nyilvánvalóan az orosz szolgálatok állnak”. Magyar egy nappal később újra megszólalt, akkor ártó szándékú támadást emlegetett, oroszokról azonban már nem ejtett szót.

A kép Magyar nyilatkozatai, zavarórepülése ellenére gyorsan tisztult. Egyrészt napvilágot láttak a Tisza Párt egyik vezető informatikusának, Rosta Bendegúznak a közlései. Ezek szerint október 5-én szivárgott ki a Tisza Világból az alkalmazás kétszázezer felhasználójának minden adata. Másrészt kikerült egy hangfelvétel, amin a párt egyik koordinátora, a Tisza Világ tesztelésében részt vállaló – és azóta jelöltjelöltté vált – Gyuk Zsolt beszélt. Az informatikus lapunknak nyilatkozva megerősítette, hogy bőven lehetett volna még javítani a Tisza applikációját működtető szoftveren, de Magyar Péter sürgette az alkalmazás beindítását.

A kiugrott tiszás mindent borított

Ezután állt elő a párt korábbi operatív vezetője, Farkas Dezső azzal, hogy a Tisza több forrásból származó adatokat terelt egy adatbázisba. Farkas szerint Magyar Péterék feltehetően szinte a teljes adatbázist áttöltötték az applikációba, így került oda mindenki, aki valamilyen módon kapcsolatba került a párttal: akár a webshopban vásárolt, akár a hírlevélre regisztrált, akár valamilyen kérdőívet töltött ki. Az adatok ezután szivárogtak ki. Erre jutott egyébként több elemzés is, vagyis olyanok adatai is benne lehetnek a világhálóra felkerült kétszázezres táblázatban, akik nem is töltötték le a Tisza Világ telefonos alkalmazást.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Hatlaczki Balázs)

