Adatbotrány újratöltve: Magyar Péterék ismét aktiválták a hírhedt Tisza Világ applikációt

Néhány hónapos hallgatás után ismét aktivizálták a Tisza Világ nevű alkalmazást, amelyet Magyar Péter és köre korábban már használt politikai szervezésre. Az applikáció nem ismeretlen a közéletben: korábban több kérdést is felvetett az adatkezelés, az átláthatóság tekintetében. Lapunk információi szerint nem véletlen, hogy az appot egy ideig pihentették Magyar Péterék, a kampány kezdetén pedig reaktiválták.

A Magyar Nemzet informátora szerint az alkalmazás újraindítása tudatos döntés volt, és szorosan kapcsolódik Magyar Péterék következő politikai lépéseihez.

Ez nem technikai visszatérés, hanem politikai. Az app mindig akkor kerül elő, amikor mozgósítani kell, adatot gyűjteni vagy belső üzeneteket célzottan terjeszteni

– fogalmazott lapunknak egy a háttérfolyamatokra rálátó forrás.

Az alkalmazás ismételt aktiválása az információink szerint arra utal, hogy Magyar Péterék már minden eszközt bevetettek annak érdekében, hogy az aktivisták maradékát mozgósítsák. A Tisza Világ app ugyanis nem egyszerű tájékoztató felület: alkalmas üzenetek célzott eljuttatására, aktivitás mérésére és a támogató kör folyamatos aktívan tartására.

A cél az, hogy legyen egy kontrollált tér, ahol az elnökség szabja meg a témákat és az ütemet

– fogalmazott forrásunk. Mindez arra utal, hogy az alkalmazás a jövőben is kulcsszerepet játszhat a Tisza Párt kampányában.