Itt az újabb következménye a tiszás adatszivárgásoknak

Ismét Magyar Péter aktivistái látják kárát annak, hogy a Tisza Párt nem megfelelő módon őrizte az adataikat. Az utóbbi időben ugyanis több Tisza-szigetben is témává vált, hogy spam e-mailekkel és telefonhívásokkal bombázzák az aktivistákat.

Fotó: Máté Krisztián

Sorozatos spamlevelekre és kéretlen telefonhívásokra panaszkodnak a Tisza-szigetek tagjai azt követően, hogy a párt korábbi adatszivárgási ügyében telefonszámok és e-mail-címek is illetéktelenek kezébe kerülhettek. Több aktivista a közösségi médiában és belső csoportokban is jelezte: az elmúlt hetekben látványosan megnőtt a reklámcélú, illetve ismeretlen feladóktól érkező megkeresések száma.

Egyesek napi több kéretlen hívásról számoltak be, mások szerint postaládájukat elárasztották a gyanús tartalmú, gyakran idegen nyelvű vagy pénzügyi ajánlatokat tartalmazó üzenetek.

Az érintettek többsége összefüggést lát a jelenség és a Tisza Párt körül korábban nyilvánosságra került adatvédelmi incidens között, amikor belső adatbázisok egy része illetéktelenek számára is hozzáférhetővé válhatott.

Az aktivisták szerint azonban a következmények most kezdenek igazán érzékelhetővé válni. Többen jelezték: telefonszámuk és e-mail-címük kizárólag a mozgalomban való részvétel miatt került nyilvános vagy félnyilvános adatbázisokba, így szerintük nehezen magyarázható más forrásból az adatok tömeges felhasználása.

Mint ismert, Magyar Péter pártja szeptember 9-én jelentette be, hogy Tisza Világ néven mobiltelefonos alkalmazást indított, amit – a kezdeti állítások szerint – két nap alatt százezren töltöttek le. Az applikációnak fontos szerepet szántak a kampányban, a közösségépítésben, a jövő évi választások előtti mozgósításban. Ugyanakkor már rögtön az első időszakban súlyos adatszivárgás történt: az applikációból a Tisza közel húszezer szimpatizánsának személyes adatai kerültek ki az internetre. A botrányt kirobbantó október 6-i Index-cikk arra is utalt, hogy az app kidolgozásában, sőt annak működtetésében ukránok is részt vettek. A párt néhány órával az írás megjelenése után azt válaszolta a Telexnek, hogy sem a fejlesztéskor, sem az alkalmazás elindulása után nem történt semmilyen adatszivárgás, egyúttal közölték: az applikációt magyar szakemberek dolgozták ki.