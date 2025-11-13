Kitálalt a bennfentes tiszás, így épült fel a lista a kiszivárgott adatokkal

Rendkívüli

Farkas Dezső azt állítja, hogy az adatszivárgás nemcsak a Tisza Világ applikáció felhasználóit érintette, hanem mindenkit, aki valamilyen módon kapcsolatba került a párttal. Legyen ez webshop, hírlevél vagy éppen kérdőív. A korábbi operatív vezető szerint Magyar Péterék feltehetőleg szinte a teljes adatbázist áttöltötték az applikációba, hogy minél nagyobb számot mutathassanak a külvilág felé.

Magyar Nemzet
2025. 11. 13. 8:09
„Miért került ki az adatod, ha nem is regisztráltál a Tisza applikációjába? Az elmúlt időszakban sok embert mozgatott a kérdés, engem is különösen, mivel sok barátom érzékeny adata került ki a netre. Olyan embereké, akik már régóta nem Tisza-szimpatizánsok, nem követik az eseményeket, mégis ott van az adatuk publikusan” – tette fel a kérdést Farkas Dezső a közösségi oldalán.

A párt korábbi operatív igazgatója példaként említette Alföldi Róbert rendező esetét. Emlékeztetett:

a Tisza-listában név szerint kereshető adatok között rengeteg olyan személy volt, aki nem regisztrált a Tisza Világ alkalmazásban, mégis onnan kerültek nyilvánosságra az adataik.

Az egyik oszlopnál feltüntették az adatforrást, ahol „Mautic” volt írva. A Mautic egy svájci nyílt forráskódú CRM rendszer. A CRM ügyfélkapcsolat-tartásra használt szoftver. Azaz ebbe a szoftverbe került be az adat, ha bárki bármilyen formában kapcsolatba került a párttal, legyen az EP-szavazás, webshopos vásárlás vagy éppen hírlevél-feliratkozás.

A nyílt forráskód azt jelenti, hogy ingyenes a használata. Viszont erős szakmai tudás kell a szoftver használatához – mutatott rá Farkas, aki szerint az adat feltehetőleg át volt töltve az applikációba. A lista a másik oszlopban mutatta, hogy az adott személy regisztrálva van-e az applikációban vagy „invited” státuszú, azaz meghívást küldtek neki az applikáció használatára.

„Vagyis feltehetőleg az történhetett, hogy szinte a teljes adatbázist (a Mautic CRM rendszerből) áttöltötték az applikáció adatbázisába.

Hogy ezt azért tették-e, hogy villámgyorsan tudjanak nagy felhasználószámot felmutatni, vagy másért,

azt nem tudom. De egy biztos: engedélyt kellett volna kérni a felhasználóktól, hogy be lehet-e tölteni az adataikat az applikációba. Aki nem járult ehhez hozzá, annak nem is kerülhetett volna át az adata. Miért nem történt engedélykérés? Miért lett áttöltve mindenkinek az adata az applikációba? Hogy ez kinek a felelőssége? Ezt nem nekem tisztem eldönteni” – húzta alá a korábbi operatív igazgató, aki azóta már otthagyta a Tisza Pártot.


Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Máté Krisztián)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Megyeri Dávid
idezojelekTisza Párt

A szent tehén szektavezér

Megyeri Dávid avatarja

Olyan tudás birtokában van ez a tiszás varázsló, amihez képest Houdini összes világraszóló trükkje eltörpül.

