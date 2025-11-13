Kitálalt a bennfentes tiszás, így épült fel a lista a kiszivárgott adatokkal

„Miért került ki az adatod, ha nem is regisztráltál a Tisza applikációjába? Az elmúlt időszakban sok embert mozgatott a kérdés, engem is különösen, mivel sok barátom érzékeny adata került ki a netre. Olyan embereké, akik már régóta nem Tisza-szimpatizánsok, nem követik az eseményeket, mégis ott van az adatuk publikusan” – tette fel a kérdést Farkas Dezső a közösségi oldalán.

A párt korábbi operatív igazgatója példaként említette Alföldi Róbert rendező esetét. Emlékeztetett:

a Tisza-listában név szerint kereshető adatok között rengeteg olyan személy volt, aki nem regisztrált a Tisza Világ alkalmazásban, mégis onnan kerültek nyilvánosságra az adataik.

Az egyik oszlopnál feltüntették az adatforrást, ahol „Mautic” volt írva. A Mautic egy svájci nyílt forráskódú CRM rendszer. A CRM ügyfélkapcsolat-tartásra használt szoftver. Azaz ebbe a szoftverbe került be az adat, ha bárki bármilyen formában kapcsolatba került a párttal, legyen az EP-szavazás, webshopos vásárlás vagy éppen hírlevél-feliratkozás.

A nyílt forráskód azt jelenti, hogy ingyenes a használata. Viszont erős szakmai tudás kell a szoftver használatához – mutatott rá Farkas, aki szerint az adat feltehetőleg át volt töltve az applikációba. A lista a másik oszlopban mutatta, hogy az adott személy regisztrálva van-e az applikációban vagy „invited” státuszú, azaz meghívást küldtek neki az applikáció használatára.

„Vagyis feltehetőleg az történhetett, hogy szinte a teljes adatbázist (a Mautic CRM rendszerből) áttöltötték az applikáció adatbázisába.

Hogy ezt azért tették-e, hogy villámgyorsan tudjanak nagy felhasználószámot felmutatni, vagy másért,

azt nem tudom. De egy biztos: engedélyt kellett volna kérni a felhasználóktól, hogy be lehet-e tölteni az adataikat az applikációba. Aki nem járult ehhez hozzá, annak nem is kerülhetett volna át az adata. Miért nem történt engedélykérés? Miért lett áttöltve mindenkinek az adata az applikációba? Hogy ez kinek a felelőssége? Ezt nem nekem tisztem eldönteni” – húzta alá a korábbi operatív igazgató, aki azóta már otthagyta a Tisza Pártot.