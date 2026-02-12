Dömötör Csaba: Amit csinálnak, az velejéig antidemokratikus és ellentétes a választói akarattal + videó

Rendkívüli

Ukrajna fenyegetéséről, a Brüsszel-Kijev koalícióról és a kormány legfrissebb döntéseiről is szó lesz a mai Kormányinfón + videó

Egy sajtótájékoztatón Manfred Weber a vétójog korlátozását és a minősített többségi szavazás kiterjesztését fejtegette. Dömötör Csaba videóban reagált a Néppárt elnökének botrányos kijelentéseire, és hangsúlyozta: Brüsszel olyan területeken is megkerülné az egyhangúságot, ahol erre nincs felhatalmazása.

Magyar Nemzet
2026. 02. 12. 9:44
Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője Forrás: AFP
Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője videót osztott meg közösségi oldalán, melyhez azt írta: Reakció Manfred Weber sajtótájékoztatójára, aki elvenné Magyarország vétójogát. Weber, a sajtó kérdéseire válaszolva kijelentette, hogy a minősített többségi szavazás, a Lisszaboni Szerződés része és át lehet emelni bizonyos témákat az egyhangú szavazásból a minősített többségi szavazási rendszerbe – mivel ez benne van a szerződésben – és ez a céljuk. Ahogy arról lapunk is beszámolt, Weber szavai alapjaiban rengetik meg az uniós döntéshozatal intézményét.

Dömötör Csaba reagált a Manfred Weber sajtótájékoztatóján elhangzottakra
Fotó: AFP

Dömötör hangsúlyozta, hogy Webernek nincs igaza, mert az, hogy a szerződések bizonyos területeken lehetővé teszik a minősített többségi döntéshozatalt, az nem jelenti azt, hogy ezeket olyan területekre is ki lehet terjeszteni, ahol az uniónak nincsen ilyen típusú jogköre. Azzal folytatta, hogy 

A legtöbb vita abból adódik, hogy olyan területeken akarnak az életünket meghatározó döntéseket hozni, ahol szó sem volt arról, hogy meg lehet kerülni az egyhangúságot. Ez a helyzet a bővítés kérdésében, ez a helyzet a külügyekben, ott is gondolkoznak a vétó megkerülésén, és ez a helyzet a migrációs politikában is.

Emlékeztetett arra is, hogy a migrációs paktumot ugyanígy erőltették át, hiába tiltakozott Lengyelország és Magyarország, a Néppárti nagykoalíció akkor is keresztülverte az akaratát és áterőltette a kötelező elosztási rendszert. Amit csinálnak, az velejéig antidemokratikus, az velejéig ellentétes azzal, amit az európai választók többsége szeretne és ennek meg lesz a következménye. 

Nem Manfred Weber fogja eldönteni, hogy a magyarok milyen utat választanak, hanem a magyarok döntenek róla április 12-én

– zárta a videót a Fidesz EP-képviselője.

Borítókép: Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője (Fotó: AFP)

