Dömötör Csaba: Amit csinálnak, az velejéig antidemokratikus és ellentétes a választói akarattal + videó

Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője videót osztott meg közösségi oldalán, melyhez azt írta: Reakció Manfred Weber sajtótájékoztatójára, aki elvenné Magyarország vétójogát. Weber, a sajtó kérdéseire válaszolva kijelentette, hogy a minősített többségi szavazás, a Lisszaboni Szerződés része és át lehet emelni bizonyos témákat az egyhangú szavazásból a minősített többségi szavazási rendszerbe – mivel ez benne van a szerződésben – és ez a céljuk. Ahogy arról lapunk is beszámolt, Weber szavai alapjaiban rengetik meg az uniós döntéshozatal intézményét.
Dömötör hangsúlyozta, hogy Webernek nincs igaza, mert az, hogy a szerződések bizonyos területeken lehetővé teszik a minősített többségi döntéshozatalt, az nem jelenti azt, hogy ezeket olyan területekre is ki lehet terjeszteni, ahol az uniónak nincsen ilyen típusú jogköre. Azzal folytatta, hogy
A legtöbb vita abból adódik, hogy olyan területeken akarnak az életünket meghatározó döntéseket hozni, ahol szó sem volt arról, hogy meg lehet kerülni az egyhangúságot. Ez a helyzet a bővítés kérdésében, ez a helyzet a külügyekben, ott is gondolkoznak a vétó megkerülésén, és ez a helyzet a migrációs politikában is.
Emlékeztetett arra is, hogy a migrációs paktumot ugyanígy erőltették át, hiába tiltakozott Lengyelország és Magyarország, a Néppárti nagykoalíció akkor is keresztülverte az akaratát és áterőltette a kötelező elosztási rendszert. Amit csinálnak, az velejéig antidemokratikus, az velejéig ellentétes azzal, amit az európai választók többsége szeretne és ennek meg lesz a következménye.
Nem Manfred Weber fogja eldönteni, hogy a magyarok milyen utat választanak, hanem a magyarok döntenek róla április 12-én
– zárta a videót a Fidesz EP-képviselője.
