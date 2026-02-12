Dömötör Csaba: Amit csinálnak, az velejéig antidemokratikus és ellentétes a választói akarattal + videó

Dömötör hangsúlyozta, hogy Webernek nincs igaza, mert az, hogy a szerződések bizonyos területeken lehetővé teszik a minősített többségi döntéshozatalt, az nem jelenti azt, hogy ezeket olyan területekre is ki lehet terjeszteni, ahol az uniónak nincsen ilyen típusú jogköre. Azzal folytatta, hogy

A legtöbb vita abból adódik, hogy olyan területeken akarnak az életünket meghatározó döntéseket hozni, ahol szó sem volt arról, hogy meg lehet kerülni az egyhangúságot. Ez a helyzet a bővítés kérdésében, ez a helyzet a külügyekben, ott is gondolkoznak a vétó megkerülésén, és ez a helyzet a migrációs politikában is.

Emlékeztetett arra is, hogy a migrációs paktumot ugyanígy erőltették át, hiába tiltakozott Lengyelország és Magyarország, a Néppárti nagykoalíció akkor is keresztülverte az akaratát és áterőltette a kötelező elosztási rendszert. Amit csinálnak, az velejéig antidemokratikus, az velejéig ellentétes azzal, amit az európai választók többsége szeretne és ennek meg lesz a következménye.