Az európai migrációs paktumot ünnepli az olasz jobboldal

A Meloni-kormány győzelmeként ünneplik Olaszországban, hogy az Európai Parlament elfogadta a biztonságos származási országok uniós listáját. A migrációs paktum jelentősen felgyorsítja az eljárásokat és hatékonyabbá teszi a kitoloncolásokat, amire Olaszországnak igen nagy szüksége van a közbiztonság helyreállításához.

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök Fotó: FILIPPO MONTEFORTE / AFP

A biztonságos országok listáján szereplő országok közt van Banglades, Kolumbia, Egyiptom, India, Koszovó, Marokkó és Tunézia, illetve Ukrajna kivételével az összes európai uniós tagságra jelölt ország. Akik ezekből az országokból származnak, azoknak gyorsított eljárásban bírálják el a menedékkelmét, mivel feltételezhetően nincs szükségük menedékre. Sőt, a fenti országok állampolgárai gyorsabban kitoloncolhatók lesznek Olaszországból, illetve a többi tagállamból.

Az új szabályok azt is lehetővé teszik, hogy a menedékkérőket olyan országokba küldjék vissza, ahol csak átutaztak, még akkor is, ha nincs közvetlen kötődésük az adott államhoz.

Matteo Piantedosi belügyminiszter az olasz kormány sikerének nevezte a döntést, mivel Róma már korábban is szorgalmazott egy hasonló listát. Véleménye szerint az új szabályok áttörést jelentenek az európai bevándorláspolitikában.