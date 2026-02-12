olaszországilaria salismigrációs paktum

Az európai migrációs paktumot ünnepli az olasz jobboldal

Az olasz jobboldal a Migrációs Menekültügyi Paktum elfogadását ünnepli. A Meloni-kormány szerint az Európai Parlament ezzel elismerte, hogy nemcsak Olaszországnak, hanem az Európai Uniós országok határainak is védelemre van szüksége. A szélsőbaloldali Ilaria Salis azonban ellenállásra szólította fel honfitársait.

Jánosi Dalma (Róma)
2026. 02. 12. 0:02
Giorgia Meloni olasz miniszterelnök Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Meloni-kormány győzelmeként ünneplik Olaszországban, hogy az Európai Parlament elfogadta a biztonságos származási országok uniós listáját. A migrációs paktum jelentősen felgyorsítja az eljárásokat és hatékonyabbá teszi a kitoloncolásokat, amire Olaszországnak igen nagy szüksége van a közbiztonság helyreállításához. 

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök
Giorgia Meloni olasz miniszterelnök Fotó: FILIPPO MONTEFORTE / AFP

A biztonságos országok listáján szereplő országok közt van Banglades, Kolumbia, Egyiptom, India, Koszovó, Marokkó és Tunézia, illetve Ukrajna kivételével az összes európai uniós tagságra jelölt ország. Akik ezekből az országokból származnak, azoknak gyorsított eljárásban bírálják el a menedékkelmét, mivel feltételezhetően nincs szükségük menedékre. Sőt, a fenti országok állampolgárai gyorsabban kitoloncolhatók lesznek Olaszországból, illetve a többi tagállamból. 

Az új szabályok azt is lehetővé teszik, hogy a menedékkérőket olyan országokba küldjék vissza, ahol csak átutaztak, még akkor is, ha nincs közvetlen kötődésük az adott államhoz.

Matteo Piantedosi belügyminiszter az olasz kormány sikerének nevezte a döntést, mivel Róma már korábban is szorgalmazott egy hasonló listát. Véleménye szerint az új szabályok áttörést jelentenek az európai bevándorláspolitikában. 

Giorgia Meloni miniszterelnök szerint a döntés egyrészt igazolja az olasz kormány által kijelölt utat, másfelől bizonyítja, hogy Olaszország meghatározó szerepet játszik az EU migrációs politikájában. Antonio Tajani külügyminiszter úgy fogalmazott: Strasbourg végre belátta, hogy nemcsak Olaszországnak van szüksége a határvédelemre, hanem az egész Európai Uniónak. 

Susanna Ceccardi, a jobboldali Liga európai parlamenti képviselője arról is beszélt, hogy céljuk a biztonságos országok listájának további bővítése, mert álláspontja szerint minél kevesebb az illegális bevándorló Olaszországban, annál alacsonyabb a bűnelkövetők száma. Az Európai Parlament döntése Olaszország számára kulcsfontosságú lehet, mivel lehetővé tenné az albániai táborok működésének újraindítását. Korábban az olasz bíróságok az Európai Bíróságra hivatkozva akadályozták meg a migránsok Albániába szállítását, arra hivatkozva, hogy Egyiptom és Banglades nem minősül teljes mértékben biztonságos országnak.

Az olasz ellenzék – a baloldali Demokrata Párt, az Ötcsillag Mozgalom és a Zöldek és Baloldal Szövetsége képviselői – élesen bírálták az EP döntését. Álláspontjuk szerint a határozat a menedékjog kiüresítéséhez vezet, megnyitja az utat a tömeges kitoloncolások előtt, és gyakorlatilag legitimálja az albániai migránsközpontok működését. A szavazás napján 39 civil szervezet nyílt levélben fordult az Európai Parlamenthez, hangsúlyozva, hogy Tunézia az emberi jogok súlyos megsértése miatt nem tekinthető biztonságos országnak.

Ilaria Salis, az EP szélsőbaloldali képviselője élesen kritizálta a biztonságos származási országok uniós listájának elfogadását, és egyenesen rasszistának nevezte azt. 

Mától kezdve a menedékjog végleges megsemmisítése tény, amelyet az Európai Parlament közép - és szélsőjobboldali Szent Szövetsége szentesített

 – írta Salis a közösségi médiában. Hozzáfűzte, szégyellniük kellene magukat azoknak a képviselőknek, akik a baloldal soraiban foglalnak helyet. Úgy véli, a döntéssel elfogadottá válnak a menedékjogi kérelmek visszautasításai és a tömeges kitoloncolások, az albániai központ, a ruandai és „ki tudja még mi más”. 

A szélsőbaloldali képviselő Európa szégyenének nevezi a lépést, a kontinens történetének egyik legszomorúbb időszakának. Véleménye szerint a paktum a tömeges deportálások előkészítésére szolgál, ezért polgári ellenállásra szólította fel honfitársait. Salis egyébként korábbi nyilatkozataiban utalt rá, hogy szégyelli magát az olasz kormány migrációs politikája miatt. Kijelentései erős ellenreakciókat váltottak ki a jobboldali politikusokból.

Borítókép: Giorgia Meloni olasz miniszterelnök (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekIzrael

Igen, Dani!

Bayer Zsolt avatarja

Ezeket egy dolog tartja össze: a bennünket gyűlölés számukra mámorító mákonya.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu