„Ez provokáció!” – Ilaria Salis teljesen kiakadt, amikor számonkérték a budapesti embervadászat miatt

Az Európai Parlamentből egyenesben bejelentkező Ilaria Salist az Ukrajnának megszavazott kilencvenmilliárd eurós hitelcsomagról kérdezték. A Zöldek és a Baloldal Szövetsége (AVS) tartózkodott a voksoláson. Ilaria Salis úgy magyarázta a tartózkodást, hogy ő ellenzi a fegyverhasználatot.

Ilaria Salis szélsőbaloldali EP-képviselő Fotó: MARTIN BERTRAND / Hans Lucas

A La7 kereskedelmi csatornán sugárzott műsor római stúdiójában vendégként jelen levő Francesco Giubilei megelégedését fejezte ki Ilaria Salis „pacifista” állásfoglalásáért, amellyel ellenzi a fegyverek, a géppuskák, a páncélos járművek használatát. Rákérdezett viszont, hogy Ilaria Salis ellenzi-e a kalapácsok használatát is.