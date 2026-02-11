Ilaria SalisEurópai Parlamentkalapácserőszak

„Ez provokáció!” – Ilaria Salis teljesen kiakadt, amikor számonkérték a budapesti embervadászat miatt

A televíziós kamerák előtt zajlott le vita az erőszakot és a fegyvereket elutasító Ilaria Salis, a Zöldek és Baloldal Szövetsége (AVS) olasz párt európai parlamenti képviselője és Francesco Giubilei, a Jövő Nemzet jobboldali mozgalom vezetője között, miután utóbbi a kalapácsok használatáról kérdezte Salist a La7 olasz televízió csatornán szerdán.

2026. 02. 11. 22:51
Ilaria Salis szélsőbaloldali képviselő Fotó: GABRIELE MARICCHIOLO Forrás: NurPhoto
Az Európai Parlamentből egyenesben bejelentkező Ilaria Salist az Ukrajnának megszavazott kilencvenmilliárd eurós hitelcsomagról kérdezték. A Zöldek és a Baloldal Szövetsége (AVS) tartózkodott a voksoláson. Ilaria Salis úgy magyarázta a tartózkodást, hogy ő ellenzi a fegyverhasználatot.

Ilaria Salis szélsőbaloldali EP-képviselő
Ilaria Salis szélsőbaloldali EP-képviselő Fotó: MARTIN BERTRAND / Hans Lucas

A La7 kereskedelmi csatornán sugárzott műsor római stúdiójában vendégként jelen levő Francesco Giubilei megelégedését fejezte ki Ilaria Salis „pacifista” állásfoglalásáért, amellyel ellenzi a fegyverek, a géppuskák, a páncélos járművek használatát. Rákérdezett viszont, hogy Ilaria Salis ellenzi-e a kalapácsok használatát is.

Arra emlékeztetett, hogy a Torinóban január 31-én rendezett szélsőbaloldali tüntetés résztvevői kalapáccsal támadtak egy rendőrre. Hozzátette, hogy a tüntetésen Ilaria Salis pártja, az AVS politikusai is részt vettek.

Francesco Giubilei azt is megkérdezte, hogy Ilaria Salis ismeri-e a Hammerbandet, vagyis az úgynevezett kalapácsbandát. A politikus arra a csoportra utalt, amelynek tagjai 2023 februárjában Budapest utcáin többekre rátámadtak. A csoport tagjai között letartóztatták Ilaria Salist is, akit a következő évben, 2024-ben az AVS színeiben beválasztották az Európai Parlamentbe, ami mentelmi jogot biztosított számára.

Ilaria Salis provokációnak nevezte Francesco Giubilei megjegyzéseit, és hangoztatta, hogy a torinói tüntetést követően elhatárolódott az erőszaktól. Megjegyezte, hogy a rendőrség is alkalmazott erőszakot a tüntetőkkel szemben. Francesco Giubilei ezzel kapcsolatban arra kérte Ilaria Salist, magyarázza el, mire gondol, mivel nincsen hír a rendőrök visszaéléseiről.

Később Francesco Giubilei a közösségi oldalán számolt be a vitáról. 

 – írta a Jövő Nemzet mozgalom vezetője.

Borítókép: Ilaria Salis szélsőbaloldali EP-képviselő (Fotó: GABRIELE MARICCHIOLO)

