Az olasz baloldalt is felelősségre vonják a torinói erőszakért + videó

A kormánypártok szerint kísértetiesen hasonlított a torinói rendőr megtámadása és a Budapesten három évvel ezelőtt történt utcai erőszak. Politikai elemzők szerint a baloldal is felelős azért, hogy a radikálisok gátlástalanul bántalmazzák a rendfenntartó erőket abban a tudatban, hogy büntetlenül megússzák.

Jánosi Dalma
2026. 02. 05. 4:00
Az olasz baloldalt is felelősségre vonják a torinói erőszakért
Mint ismert, több mint száz rendőr sérült meg a hétvégén a torinói szélsőbaloldal által szervezett összecsapásokban. Az egyenruhásokat kövekkel, petárdákkal és kalapáccsal támadták meg. Az olasz miniszterelnök azt kérte az ügyészségtől, hogy gyilkossági kísérlet vádjával vizsgálják az elkövetők ügyeit, ne testi sértéssel. Brutális jelenetek jellemezték a hétvégi tüntetést, amelyet a szélsőbaloldali Askatasuna irodájának bezárása miatt szerveztek Torinóban. Az erőszakos tüntetők bosszút hirdettek a központ megszüntetése miatt és összeverekedtek a rendőrökkel, 29 egyenruhást kellett kórházba szállítani. Az egyik rendőrt dühöngő tüntetők egy csoportja botokkal és kalapácsokkal ütötték, illetve a földön rugdosták.

Politikai elemzők szerint a baloldal is felelős azért, hogy a radikálisok gátlástalanul bántalmazzák a rendfenntartó erőket
Politikai elemzők szerint a baloldal is felelős azért, hogy a radikálisok gátlástalanul bántalmazzák a rendfenntartó erőket

Az olasz baloldalt is felelőségre vonják

Matteo Piantedosi olasz belügyminiszter a sajtónak nyilatkozva elmondta, hogy a megmozdulás elkezdése előtt több mint 800 személyt vizsgáltak át a városban a hatóságok, 50 személyt utasítottak ki Torinóból, akik között külföldről érkezett radikális aktivisták is voltak. 

Ha nem lettek volna átfogó ellenőrzések, akkor nagy valószínűséggel több áldozat lett volna 

– jelezte a belügyi tárca vezetője.

Szakértők szerint kísérteties hasonlóság figyelhető meg a Torinóban megtámadott rendőrök esete és a Budapesti utcai erőszak között. 

Max Ferrari Politikai elemző az X-en közzétett bejegyzésben azt írja, hogy ugyanazok az antifák támadtak Torinóban kalapáccsal, akik Magyarországon 3 évvel ezelőtt életveszélyes sérüléseket okoztak járókelőknek. 

Orbán terroristáknak nevezte őket és börtön várna rájuk, de Olaszországban a baloldal megvédte Salist és bajtársait. Íme az eredmény 

– írja Max Ferrari az X-en.

2023 februárjában szélsőbaloldali antifa csoportok tagjai összehangolt támadássorozatot hajtottak végre Budapesten. Összesen öt brutális utcai támadás történt, amelyekben kilenc embert bántalmaztak, közülük négyen súlyosan megsérültek. A támadók hátulról, csoportosan rontottak rá járókelőkre, a verésekhez viperát, gumikalapácsot és paprikaspray-t használtak. A magyar hatóságok 18 gyanúsítottat azonosítottak, köztük az olasz származású Ilaria Salist, aki több mint egy évet töltött magyar börtönben. 2024-ben a Zöldek és Olasz Baloldal Szövetsége szélsőbaloldali párt a budapesti börtönből az európai parlamentbe juttatta. Ezáltal mentelmi jogot szerzett.

A szélsőbaloldali képviselő a közösségi médiában közzétett bejegyzésben jelezte, hogy támogatja a torinói megmozdulást. Salis azt írta: nagyon sajnálja, hogy nem lehet jelen a felvonuláson, de helyesnek tartja a kormány elnyomása elleni felvonulást, és támogatja a szélsőségeseket – szavait a Secolo d'Italia olasz lap is idézte.

A közösségi médiában számos olyan bejegyzés jelent meg, amely Ilaria Salist is felelősségre vonja a torinói erőszakért. Isabella Tovaglieri a Liga európai parlamenti képviselője szerint Salis bűnrészes. 

Egy nappal a súlyos erőszak elkövetése óta még mindig nem nyilvánított együttérzést azon rendőrtiszt iránt, akit az általa lelkesített szélsőbaloldaliak vertek meg. Ez a bűnrészesség nagyon súlyos formája, hiszen egy EP képviselőnek az államot és a demokráciát kellene képviselnie, nem pedig azokat, akik ennek aláásásán dolgoznak.

Az Olasz Testvérek kormánypárt egy bejegyzésben kommentálta Ilaria Salis lelkesítő támogatását. 

A Salis által emlegetett társadalmi küzdelmek összecsapásokba, erőszakba, pusztításokba fordultak át, a tiltakozók rendőröket sebesítettek meg. Ki tudja, hogy Ilaria szíve mélyén még mindig ott van velük, vagy eltávolodik korábbi bajtársaitól? 

– teszi fel a kérdést a legnagyobb kormánypárt a közösségi médiában.

A csoportban nyers erőszakkal megtámadott rendőr nagyon hasonlít ahhoz, ahogyan Salis és bandája nekiment egy vélt fasisztának Budapesten. Ugyanaz a módszer. Ki tudja, hogy Fratoiani és Bonelli kit indít ezek közül majd a választásokon? – írja egy felhasználó. 

Egy másik hozzászóló így fogalmazott: „sajnálhatja Ilaria Salis, hogy nem vehetett részt a verekedésben.”

Borítókép: Erőszakos tüntetések Torinóban (Fotó: AFP)

