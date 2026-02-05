Az olasz baloldalt is felelősségre vonják a torinói erőszakért + videó

Mint ismert, több mint száz rendőr sérült meg a hétvégén a torinói szélsőbaloldal által szervezett összecsapásokban. Az egyenruhásokat kövekkel, petárdákkal és kalapáccsal támadták meg. Az olasz miniszterelnök azt kérte az ügyészségtől, hogy gyilkossági kísérlet vádjával vizsgálják az elkövetők ügyeit, ne testi sértéssel. Brutális jelenetek jellemezték a hétvégi tüntetést, amelyet a szélsőbaloldali Askatasuna irodájának bezárása miatt szerveztek Torinóban. Az erőszakos tüntetők bosszút hirdettek a központ megszüntetése miatt és összeverekedtek a rendőrökkel, 29 egyenruhást kellett kórházba szállítani. Az egyik rendőrt dühöngő tüntetők egy csoportja botokkal és kalapácsokkal ütötték, illetve a földön rugdosták.

Politikai elemzők szerint a baloldal is felelős azért, hogy a radikálisok gátlástalanul bántalmazzák a rendfenntartó erőket Fotó: AFP

Az olasz baloldalt is felelőségre vonják

Matteo Piantedosi olasz belügyminiszter a sajtónak nyilatkozva elmondta, hogy a megmozdulás elkezdése előtt több mint 800 személyt vizsgáltak át a városban a hatóságok, 50 személyt utasítottak ki Torinóból, akik között külföldről érkezett radikális aktivisták is voltak.

Ha nem lettek volna átfogó ellenőrzések, akkor nagy valószínűséggel több áldozat lett volna

– jelezte a belügyi tárca vezetője.