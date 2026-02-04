Rendkívüli

Orbán Viktor: A kényszersorozásban részt vevő ukránokat haladéktalanul kiutasítjuk! + videó

maja tantifaítéletDeák Dániel

Áldozatként tünteti fel magát Maja T. szélsőbaloldali aktivista

Hatalmas nemzetközi sajtóérdeklődés mellett hirdetett elsőfokú, így még nem jogerős ítéletet szerdán a Fővárosi Törvényszék az Antifa-ügyben. A német Maja T. nyolc év fegyházbüntetést kapott a 2023 februárjában elkövetett támadásokért – írta a közösségi médiában Deák Dániel.

Munkatársunktól
2026. 02. 04. 16:17
A 2023-as antifa-támadásokban részt vett német nembináris Simeon Ravi Trux Maja Fotó: Havran Zoltán
A német nembináris Maja T.-t és társait azzal vádolták, hogy 2023 februárjában csoportosan megtámadtak és megvertek több olyan embert, akikről leginkább a ruházatuk alapján azt gondolták, szélsőjobboldaliak – kezdte a bejegyzését Deák Dániel politológus, a XXI. Század Intézet vezető elemzője.

Az ügyészség Maja T.-t bűnszervezetben elkövetett, életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérletével és bűnszervezetben, aljas indokból elkövetett súlyos testi sértés bűntettének kísérletével vádolta. Az előkészítő ülésen az ügyészség 14 év fegyházbüntetést ajánlott, amennyiben Maja T. beismeri tettét

– emlékeztetett a szakértő.

– Mindannyian tudjuk, milyen ítéletet akar Magyarország miniszterelnöke – mondta Maja T. az utolsó szó jogán, mielőtt a bíróság visszavonult ítélethozatalra – idézte fel Deák Dániel, hozzátéve, hogy a német antifa hosszan beszélt arról, Magyarországon mennyire elnyomják az ellenvéleményeket, szerinte a hatalom célja az elrettentés, ezért akarják őt is száműzni a társadalomból.

A nem bináris német vádlott több tárgyaláson is kritizálta azt, ahogyan fogva tartják Magyarországon. 2025 júniusában éhségsztrájkba kezdett, hogy tiltakozzon a fogvatartási körülményei ellen. Állapotának romlása miatt kicsit több mint öt hét után abbahagyta az éhségsztrájkot, egy börtönkórházba szállították – zárta a bejegyzését Deák Dániel.

Mint arról beszámoltunk, Maja T. többedmagával, szervezett módon vett részt azokban az erőszakos cselekményekben, amelyek a kitörés napja idején zajlottak a fővárosban.

Budapesten ekkor több, egymással összefüggő, előre megtervezett támadást hajtottak végre. A támadók – köztük Maja T. – csoportosan, maszkot viselve követték kiszemelt áldozataikat az utcán, majd hátulról vagy oldalról rájuk rontottak. A sértetteket a földre vitték, miközben viperákkal, botokkal és egyéb eszközökkel ütötték és rúgták őket, több esetben a fejüket és a felsőtestüket célozva.

A bántalmazás egyes esetekben akkor sem maradt abba, amikor az áldozatok már a földön feküdtek, és védekezésre képtelenné váltak. A hatóságok megállapítása szerint a támadások alkalmasak voltak életveszélyes sérülések okozására, 

több sértett súlyos, nyolc napon túl gyógyuló, töréses sérüléseket szenvedett.

A célpontok olyan járókelők voltak, akiket az elkövetők jobboldalinak tartottak, függetlenül attól, hogy ténylegesen részt vettek-e a megemlékezéseken.

 

Borítókép: A 2023-as Antifa-támadásokban részt vett német nem bináris Simeon Ravi Trux Maja (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Belföldi híreink

Külföldi híreink

