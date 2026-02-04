Áldozatként tünteti fel magát Maja T. szélsőbaloldali aktivista

A német nembináris Maja T.-t és társait azzal vádolták, hogy 2023 februárjában csoportosan megtámadtak és megvertek több olyan embert, akikről leginkább a ruházatuk alapján azt gondolták, szélsőjobboldaliak – kezdte a bejegyzését Deák Dániel politológus, a XXI. Század Intézet vezető elemzője.
Az ügyészség Maja T.-t bűnszervezetben elkövetett, életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérletével és bűnszervezetben, aljas indokból elkövetett súlyos testi sértés bűntettének kísérletével vádolta. Az előkészítő ülésen az ügyészség 14 év fegyházbüntetést ajánlott, amennyiben Maja T. beismeri tettét
– emlékeztetett a szakértő.
