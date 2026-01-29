Erőszakos tüntetésekre készülnek Torinóban

Az Askatasuna nevű szélsőbaloldali központ decemberi felszámolása óta forr a hangulat a városban. A mozgalom tagjai már korábban jelezték, nem hagyják megtorlás nélkül a központ felszámolását. A torinói székhelyet 1996-ban egy diáktüntetés alakalmával vették birtokba, az elmúlt 30 évben politikai és társadalmi harcok színtere volt.

Az intézkedést az indokolta, hogy a szélsőbaloldali mozgalom tagjai aktívan részt vettek az Izrael-ellenes tüntetéseken, Torinóban felforgatták a La Stampa napilap szerkesztőségét. A falakat „Szabad Palesztina” felirattal csúfították el, a bejárat elé trágyát öntöttek. A palesztin felvonulókkal együtt Mohamad Shannin torinói imám kiszabadítását követelték.

A helyi sajtó arról tájékoztat, hogy már napok óta zajlik a toborzás a hétvégi tüntetésre. A szervezők a közösségi médiában egy „gerillakézikönyvként” emlegetett listát tettek közzé, amely kötszerek és fertőtlenítők beszerzésére utasítja a résztvevőket a sérülések ellátására. Egyértelmű, hogy nem békés felvonulás lesz a városban. A hatóságok erőszakos összecsapásokra, utcai gerillaharcokra készülnek.