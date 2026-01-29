erőszakos tüntetésPalesztinamigránsTorino

Erőszakos tüntetésekre készülnek Torinóban

Szélsőbaloldali csoportok nyílt bosszúhadjáratot indítottak a hatóságok ellen. Erőszakos összecsapásokra készülnek Torinóban, fokozott készültséggel várják a hétvégét.

Magyar Nemzet
2026. 01. 29. 18:49
Az Askatasuna szociális központ támogatói összecsaptak a rohamrendőrökkel Torinóban (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Fokozott biztonsági intézkedéseket léptetnek életbe a hétvégére Torinóban, mivel szélsőbaloldali csoportok azt ígérték, hogy pokollá változtatják a várost. 

Tüntetésekre készülnek Torinóban
Tüntetésekre készülnek Torinóban (Fotó: AFP)

Az Askatasuna nevű szélsőbaloldali központ decemberi felszámolása óta forr a hangulat a városban. A mozgalom tagjai már korábban jelezték, nem hagyják megtorlás nélkül a központ felszámolását. A torinói székhelyet 1996-ban egy diáktüntetés alakalmával vették birtokba, az elmúlt 30 évben politikai és társadalmi harcok színtere volt. 

Az intézkedést az indokolta, hogy a szélsőbaloldali mozgalom tagjai aktívan részt vettek az Izrael-ellenes tüntetéseken, Torinóban felforgatták a La Stampa napilap szerkesztőségét. A falakat „Szabad Palesztina” felirattal csúfították el, a bejárat elé trágyát öntöttek. A palesztin felvonulókkal együtt Mohamad Shannin torinói imám kiszabadítását követelték.

A helyi sajtó arról tájékoztat, hogy már napok óta zajlik a toborzás a hétvégi tüntetésre. A szervezők a közösségi médiában egy „gerillakézikönyvként” emlegetett listát tettek közzé, amely kötszerek és fertőtlenítők beszerzésére utasítja a résztvevőket a sérülések ellátására. Egyértelmű, hogy nem békés felvonulás lesz a városban. A hatóságok erőszakos összecsapásokra, utcai gerillaharcokra készülnek. 

Torinóban már napok óta forr a hangulat. Feszültségek voltak szerdán is, a diákegyletek megszállták az egyetem Palazzo Nuovo elnevezésű épületét, mivel a rektor betiltott egy szélsőbalos megmozdulást. 

Az elmúlt hónapokban is gyakoriak voltak az erőszakos zavargások. Egy decemberi megmozduláson 11 rendőr sérült meg, valószínű, hogy a hétvégi tüntetésen is a rendőrök kerülnek a radikálisok célkeresztjébe. 

A szombati demonstráción antifasiszta csoportok, Izrael ellenes mozgalmak és szakszervezetek egyesítik erejüket, a rendőrség pedig komoly támadásokra készül. 

A tüntetők nemcsak az Askatasuna központjának bezárása miatt tiltakoznak, hanem a kormány biztonsági migrációs csomagja, illetve a háborús költségvetés ellen is, valamint azt követelik a kormánytól, hogy támogassa a palesztin ellenállást.

Buszokkal szállítják az tiltakozókat az ország számos pontjáról a megmozdulásra. A tüntetők nem egy helyen gyülekeznek, hanem három stratégiai pontról: a Palazzo Nuovo, a Porta Susa és a Porta Nuova elől indulnak el a kora délutáni órákban, hogy végül a belvárosban egyesüljenek. A menetet különböző részekre osztották fel, ahol külön csoportokban vonulnak az antifa aktivisták, az Izrael ellenes diákmozgalmak, a szakszervezetek és az ország minden részéről érkező anarchistacsoportok.

Borítókép: Askatasuna-összecsapás Torinóban (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pozsonyi Ádám
idezojelekmunka

Juj, mit mondott!

Pozsonyi Ádám avatarja

Van olyan ismerősük, esetleg rokonuk, aki társaságban néha megszólal, s vihogva ezt mondja: „Ismeritek? Két rendőr utazik a vonaton…” Na, őt töröljék a Facebookról! Szakítsák meg az ismeretséget, ne beszélgessenek vele, a lányukat semmiképp ne adják hozzá!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu