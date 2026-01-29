Fokozott biztonsági intézkedéseket léptetnek életbe a hétvégére Torinóban, mivel szélsőbaloldali csoportok azt ígérték, hogy pokollá változtatják a várost.
Erőszakos tüntetésekre készülnek Torinóban
Szélsőbaloldali csoportok nyílt bosszúhadjáratot indítottak a hatóságok ellen. Erőszakos összecsapásokra készülnek Torinóban, fokozott készültséggel várják a hétvégét.
Az Askatasuna nevű szélsőbaloldali központ decemberi felszámolása óta forr a hangulat a városban. A mozgalom tagjai már korábban jelezték, nem hagyják megtorlás nélkül a központ felszámolását. A torinói székhelyet 1996-ban egy diáktüntetés alakalmával vették birtokba, az elmúlt 30 évben politikai és társadalmi harcok színtere volt.
Az intézkedést az indokolta, hogy a szélsőbaloldali mozgalom tagjai aktívan részt vettek az Izrael-ellenes tüntetéseken, Torinóban felforgatták a La Stampa napilap szerkesztőségét. A falakat „Szabad Palesztina” felirattal csúfították el, a bejárat elé trágyát öntöttek. A palesztin felvonulókkal együtt Mohamad Shannin torinói imám kiszabadítását követelték.
A helyi sajtó arról tájékoztat, hogy már napok óta zajlik a toborzás a hétvégi tüntetésre. A szervezők a közösségi médiában egy „gerillakézikönyvként” emlegetett listát tettek közzé, amely kötszerek és fertőtlenítők beszerzésére utasítja a résztvevőket a sérülések ellátására. Egyértelmű, hogy nem békés felvonulás lesz a városban. A hatóságok erőszakos összecsapásokra, utcai gerillaharcokra készülnek.
Torinóban már napok óta forr a hangulat. Feszültségek voltak szerdán is, a diákegyletek megszállták az egyetem Palazzo Nuovo elnevezésű épületét, mivel a rektor betiltott egy szélsőbalos megmozdulást.
Az elmúlt hónapokban is gyakoriak voltak az erőszakos zavargások. Egy decemberi megmozduláson 11 rendőr sérült meg, valószínű, hogy a hétvégi tüntetésen is a rendőrök kerülnek a radikálisok célkeresztjébe.
A szombati demonstráción antifasiszta csoportok, Izrael ellenes mozgalmak és szakszervezetek egyesítik erejüket, a rendőrség pedig komoly támadásokra készül.
A tüntetők nemcsak az Askatasuna központjának bezárása miatt tiltakoznak, hanem a kormány biztonsági migrációs csomagja, illetve a háborús költségvetés ellen is, valamint azt követelik a kormánytól, hogy támogassa a palesztin ellenállást.
Buszokkal szállítják az tiltakozókat az ország számos pontjáról a megmozdulásra. A tüntetők nem egy helyen gyülekeznek, hanem három stratégiai pontról: a Palazzo Nuovo, a Porta Susa és a Porta Nuova elől indulnak el a kora délutáni órákban, hogy végül a belvárosban egyesüljenek. A menetet különböző részekre osztották fel, ahol külön csoportokban vonulnak az antifa aktivisták, az Izrael ellenes diákmozgalmak, a szakszervezetek és az ország minden részéről érkező anarchistacsoportok.
Borítókép: Askatasuna-összecsapás Torinóban (Fotó: AFP)
Trump kérése nem maradt válasz nélkül Moszkvában
Többen azt mondták az amerikai elnöknek, hogy kár telefonálnia.
Rétvári Bence: Brüsszel erőből hajtja végre a migrációs paktumot
Magyarország továbbra is ellenáll.
Többféle kábítószer és alkohol hatása alatt volt a Temes megyei halálos baleset sofőrje
Az elhunyt szurkolók testét a hatóságok katonai géppel juttatták Görögországba.
Brüsszel elégedett Ukrajna reformjaival, de az eredmények erősen vitathatók
Tarasz Kacska szerint Ukrajna jelentős eredményeket ért.
