Nyolc év fegyházat kapott Maja T. első fokon, a budapesti embervadászatban részes szélsőbaloldali aktivista

Maja T. német antifasiszta aktivistát első fokon nyolc év szabadságvesztésre ítélte a bíróság a 2023 februárjában Budapesten elkövetett szélsőbaloldali támadások ügyében.

Simeon (Maja) Ravi T. érkezik a Fővárosi Törvényszékre (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Ahogyan arról a Magyar Nemzet korábban beszámolt, Maja T. többedmagával, szervezett módon vett részt azokban az erőszakos cselekményekben, amelyek a kitörés napja idején zajlottak a fővárosban.

Budapesten ekkor több, egymással összefüggő, előre megtervezett támadást hajtottak végre. A támadók – köztük Maja T. – csoportosan, maszkot viselve követték ki kiszemelt áldozataikat az utcán, majd hátulról vagy oldalról rájuk rontottak. A sértetteket a földre vitték, miközben viperákkal, botokkal és egyéb eszközökkel ütötték és rúgták őket, több esetben a fejüket és felsőtestüket célozva.

A bántalmazás egyes esetekben akkor sem maradt abba, amikor az áldozatok már a földön feküdtek, és védekezésre képtelenné váltak. A hatóságok megállapítása szerint a támadások alkalmasak voltak életveszélyes sérülések okozására, több sértett súlyos, nyolc napon túl gyógyuló, töréses sérüléseket szenvedett.

A célpontok olyan járókelők voltak, akiket az elkövetők jobboldalinak tartottak, függetlenül attól, hogy ténylegesen részt vettek-e a megemlékezéseken.