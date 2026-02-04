Rendkívüli

Nyolc év fegyházat kapott Maja T. első fokon, a budapesti embervadászatban részes szélsőbaloldali aktivista

majaantifa támadásitéletbörtöntranszneműség

Nyolc év fegyházat kapott Maja T. első fokon, a budapesti embervadászatban részes szélsőbaloldali aktivista

Megszületett az ítélet annak a Maja T. néven ismert, szélsőbaloldali, magát transzneműként azonosító antifasiszta aktivistának az ügyében, akit azzal vádoltak, hogy a kitörés napja idején Magyarországon társaival együtt jobboldalinak tartott személyeket támadott meg. A német vádlott ellen súlyos testi sértés és bűnszervezetben való részvétel miatt folyt büntetőeljárás, a bíróság első fokon nyolc év szabadságvesztésre ítélte.

Magyar Nemzet
2026. 02. 04. 14:14
A 2023-as antifa-támadásokban részt vett német nembináris Simeon Ravi Trux Maja, előkészítő ülése, a Fővárosi Bíróságon (Fotó: Hatlaczki Balázs) Fotó: Hatlaczki Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Maja T. német antifasiszta aktivistát első fokon nyolc év szabadságvesztésre ítélte a bíróság a 2023 februárjában Budapesten elkövetett szélsőbaloldali támadások ügyében.

Simeon (Maja) Ravi Trux érkezik a Fővárosi Törvényszékre (Fotó: Hatlaczki Balázs)
Simeon (Maja) Ravi T. érkezik a Fővárosi Törvényszékre (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Ahogyan arról a Magyar Nemzet korábban beszámolt, Maja T. többedmagával, szervezett módon vett részt azokban az erőszakos cselekményekben, amelyek a kitörés napja idején zajlottak a fővárosban.

Budapesten ekkor több, egymással összefüggő, előre megtervezett támadást hajtottak végre. A támadók – köztük Maja T. – csoportosan, maszkot viselve követték ki kiszemelt áldozataikat az utcán, majd hátulról vagy oldalról rájuk rontottak. A sértetteket a földre vitték, miközben viperákkal, botokkal és egyéb eszközökkel ütötték és rúgták őket, több esetben a fejüket és felsőtestüket célozva.

A bántalmazás egyes esetekben akkor sem maradt abba, amikor az áldozatok már a földön feküdtek, és védekezésre képtelenné váltak. A hatóságok megállapítása szerint a támadások alkalmasak voltak életveszélyes sérülések okozására, több sértett súlyos, nyolc napon túl gyógyuló, töréses sérüléseket szenvedett.

A célpontok olyan járókelők voltak, akiket az elkövetők jobboldalinak tartottak, függetlenül attól, hogy ténylegesen részt vettek-e a megemlékezéseken.

A bíróság eddig nem engedélyezte a házi őrizetet, szökésveszélyre hivatkozva.

Maja T. azt állítja, hogy a magyar igazságszolgáltatás eleve bűnösnek tartja őt, függetlenül attól, hogy mit mond vagy tesz. Szerinte a büntetőeljárást politikai motivációk vezérlik, nem egy tisztességes jogi vizsgálat.

Maja T. egy német antifasiszta aktivista, akit azzal vádolnak, hogy két évvel ezelőtt Magyarországon, a kitörés napja idején többedmagával megtámadott és bántalmazott jobboldalinak tartott személyeket (Forrás: About Hungary)

Panaszok, és éhségsztrájk: így védekezik az antifa vádlott

Német baloldali politikusok sürgetik Maja T. Németországba történő visszaszállítását. A politikusok azt kifogásolják, hogy Maja T.-t hosszú ideje magánzárkában tartják Magyarországon, és szerintük a fogvatartási körülmények embertelenek.

A politikusok állítása szerint Maja T. több mint egy éve gyakorlatilag folyamatos izolációban van, korlátozott emberi kapcsolattal, és ez „lelki kínzásnak” minősül. 

Maja T. június elején éhségsztrájkba kezdett, hogy jobb fogvatartási körülményeket, elsősorban a magánzárka megszüntetését érje el.

Német EP-képviselő beszámolója szerint Maja T. a látogatás során arról tájékoztatta, hogy cellája rovarokkal fertőzött, állítása szerint csótányok és poloskák is vannak a zárkában, amit a képviselő elfogadhatatlannak nevezett egy uniós tagállam börtönében.

Mindemellett a Maja T. édesapja által készített, a fogvatartási körülményeket kifogásoló panaszdokumentum szerint az aktivistát intenzív és indokolatlannak tartott kamerás megfigyelés alatt tartják, celláját a nap 24 órájában videóval ellenőrizhetik. A beadvány azt is állítja, hogy Maja T.-t rendszeres, megalázónak minősített testi ellenőrzéseknek vetik alá: a cella elhagyásakor bilincsben kísérik, többször átvizsgálják, és előfordul, hogy teljes levetkőzésre kötelezik, vagyis a motozások strip-search jellegűek.

Maja T. szerint ezek az intézkedések embertelen bánásmódnak minősülnek.

Kritika a magyar bíróságok függetlenségéről

Maja T. a Deutsche Welle-nek adott interjúban azt állította, hogy a magyar kormány megpróbálja befolyásolni a bíróságok függetlenségét, és szerinte nem biztosított a tisztességes, független jogi eljárás.

Természetesen látom a magyar kormány részéről a törekvést arra, hogy befolyásolja a bíróság függetlenségét

– fogalmazott.

Maja T. amellett, hogy többször nyilvánosan is tiltakozott az őrizete miatt, kérte, hogy Németországba szállítsák vissza, hogy ott tudja folytatni az eljárást. 

Nem bírom tovább, hogy itt tartanak fogva Magyarországon. Nem látok más lehetőséget, csak az éhségsztrájkom folytatását.

Végül az egészségi állapota romlása miatt felfüggesztette az éhségsztrájkot.

Maja T. kiadatása

Az ügy kapcsán állítások hangzottak el a kiadatás jogszerűségéről is. Maja T. és védője szerint a Németországból Magyarországra történő átadás jogellenes volt, amit állításuk szerint a német Szövetségi Alkotmánybíróság későbbi döntése is megerősített, amikor kimondta, hogy a kiadatás nem felelt meg a jogi előírásoknak.

Maja T. a Deutsche Wellének adott interjújában arról beszélt, hogy állítása szerint az ellene kiadott elfogatóparancsról nem kapott hivatalos tájékoztatást. Mint fogalmazott:

Velem soha nem közölték az elfogatóparancsot, soha nem kaptam róla hivatalos értesítést.

Borítókép: A 2023-as Antifa-támadásokban részt vett Simeon (Maja) Ravi T. (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekvilággazdasági fórum

Következmények nélküli világ

Kondor Katalin avatarja

Az idő – úgy tűnik – ki van zökkenve a helyéből, legalább is mindennapi tapasztalataink ezt bizonyítják.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu