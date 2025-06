„Tipikus berlini viseletben voltak” – Megszólalt egy tanú a 2023-as szélsőbaloldali támadásokról

Kedd reggel folytatódott a szélsőbaloldali, antifa támadások büntetőpere. Ezúttal a magát nem binárisként meghatározó Maja Trux Ravi (korábbi nevén Simeon Ravi Trux) Fővám téri és Bank utcai cselekményét tárgyalták. A korábbi vádlottakhoz hasonlóan őt is bilincsben vezették be, de nem tűnt úgy, mint aki izgul: mosolyogva integetett a padokban ülő ismerőseinek, akiknek egy másik csoportja az épület előtt már antifasiszta molinókkal várta. Truxot zenével is bátorították: a vádlott a Bella Ciao című dalra vonult be az tárgyalóterembe.

Molinókkal várták az antifa támadások tárgyalását az utcán

Az ülésen ezután meghallgatások következtek. N. Balázs tanú beszámolója szerint a Vadász utca és a Bank utca kereszteződésénél péntek este 11 órakor egy szórakozóhely előtt várt a barátaira, amikor arra lett figyelmes, hogy egy 6-10 fős társaság gyalog, de emelt sebességgel követett valakit. Mind mondta, semmilyen gyanúsat nem vett ekkor még észre, azonban később az ügyészség kérdésére megjegyezte:

a ruházatuk hétköznapi, modern, tipikus berlini viselet volt.

Trux ismerősei ezen fel is kuncogtak, annak ügyvédje pedig bele is kötött. – Milyen az a tipikus berlini viselet? – kérdezte, amire N. Balázs azt válaszolta, hogy ez nála csak egy benyomás volt, nem tudja meghatározni. A történetet folytatva, ezután nagyjából 30-40 méterre halk puffanásokat hallott, utána pedig a csapat sietve távozott. Miután odament megnézni mi történt, azt látta: egy idősebb férfi a földön feküdt, egy mellette lévő hölgy – feltehetőleg a párja – pedig sokkos állapotban sírt. A tanú megkérdezte, mi történt, volt-e késelés? A hölgy azonban sokkos állapota miatt nem tudott válaszolni, csak segítségért kiáltott. A tanú ezután felhívta a segélyhívót, ami után perceken belül megérkezett a rendőrség és a mentősök is.

Brutális verések

Mint korábban többször is beszámoltunk róla, 2023 februárjában szó szerint embervadászatot folytattak Budapest utcáin a nemzetközi szélsőbaloldal, az Antifa aktivistái. Az első incidens február 9-én történt a belvárosi Fővám téren, ahol három lengyel állampolgárra támadt rá egy hét-nyolc fős banda: lerohanták, majd viperákkal és más eszközökkel ütni kezdték őket. A sértettek közül ketten is súlyos, nyolc napon túl gyógyuló, töréses sérülést szenvedtek.

A következő támadás másnap, február 10-én történt, akkor a XI. kerületben, Gazdagréten egy magyar férfira rontottak rá hátulról. A munkába igyekvő áldozat olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy azonnal kórházba kellett szállítani. Ugyanazon a napon az esti órákban az V. kerületi Bank utcában egy magyar, az I. kerületben pedig egy német párt bántalmaztak. Nem sokkal később kiderült, hogy ez a brutális, leszámolásszerű akció része volt egy komolyabb támadássorozatnak, amit a nyugat-európai szélsőbaloldali mozgalom tagjai, az antifák követtek el több napon keresztül Budapest utcáin, az 1945-ös, a magyar és német csapatok várból való kitörésére emlékezők és járókelők ellen.

Céljuk az volt, hogy a kiválasztott áldozatokat az élet kioltására alkalmas különböző eszközökkel bántalmazzák. Azért, hogy a súlyos, életveszélyes sérülések és a váratlan támadások körülményei miatt érzett megaláztatás olyan mértékű lelki gyötrelmet okozzon a sértetteknek, amely elrettentő üzenetet közvetít a szélsőjobboldali mozgalmak képviselőinek. A három, Magyarországon elfogott szélsőbaloldali aktivistával szemben fegyházbüntetés kiszabását, valamint Magyarország területéről történő kiutasítást indítványozott az ügyészség.

Cikkünk frissül.