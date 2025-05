Óriási pofont kapott Ilaria Salis

Ilaria Salis még a baloldalnak is kényelmetlen

Az olasz lapok szerint hatalmas pofont zsebelt be Salis, még a magyar baloldal számára is vállalhatatlan. A baloldal is megbuktatja Salis őrültségeit – írja az Il Giornale napilap. A magyar kommunisták is irtóznak Ilaria Salistól – kommentálja az Il Secolo d’Italia hírügynökség. A magyar politikus pofonként ható szavait idézik, aki megkéri Salist, ne menjen a pride-ra, mivel saját népszerűségét építi, önző módon csak a maga haszna érdekli. Az olasz forrás leszögezi, az igazság az, hogy a baloldali erők sem fogadják maguk közé az olasz képviselőt.