Közel száz rendőr megsérült a torinói összecsapásokban

Közel száz rendőr sérült meg a torinói összecsapásokban. 96 rendőr, 7 pénzügyőr és 5 csendőr. Két rendőrt sürgősséggel kórházba szállítottak. Ahogyan több videófelvételen is látható, az egyik rendőrt dühöngő tüntetők egy csoportja vette körbe, botokkal és kalapáccsal ütötték, a földön rugdosták. Egy rendőr társa menekítette ki. A hatóságok egyelőre tíz személyt tartóztattak le, de a felelősök kivizsgálása folyamatban van. Giorgia Meloni olasz miniszterelnök Torinóba utazott, hogy szolidaritását fejezze ki a rendfenntartó iránt és meglátogatta a kórházban ápolt rendőröket.

Jánosi Dalma
2026. 02. 01. 23:01
Közel száz rendőr sérült meg a torinói tüntetésekben Fotó: ELISA MARCHINA Forrás: NurPhoto
Giorgia Meloni olasz miniszterelnök Torinóba utazott, hogy szolidaritását fejezze ki a rendfenntartó iránt és meglátogatta a kórházban ápolt rendőröket.  

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök Fotó: ANDREAS SOLARO / AFP
Giorgia Meloni olasz miniszterelnök Fotó: ANDREAS SOLARO / AFP

A miniszterelnök úgy nyilatkozott az ügyészségek könnyelműségének köszönhető, hogy az erőszak keltők úgy vélik, felelősségre vonás nélkül megtámadhatják a rendfenntartókat. 

A kormányfő szerint a rendőrök komolyabb erőbedobással léptek volna fel támadóikkal szemben, ha nem tartottak volna attól, hogy amint valakit bántódás ér, azonnal kivizsgálást indítanak ellenük. Ha azonban az állam nem tudja megvédeni a rendbontóktól az állampolgárokat, akkor létezik a jogállamiság sem.

Giorgia Meloni kijelentette véleménye szerint ezek nem is tüntetők, hanem szervezett bűnözők. Nem lehet máskép nevezni azokat, akik kalapáccsal mentek a rendőröknek tudva, hogy súlyos sérüléseket okoznak. A kormányfő szerint nem tüntetés volt, hanem összecsapás. Gyilkossági kísérlet. Éppen ezért felhívta az igazságszolgáltató szervek figyelmét, hogy ne hagyják büntetlenül a történteket. Meloni úgy nyilatkozott reméli, hogy a tegnapi jelenetek után a felelősöket példásan meg fogják büntetni. Azt kérte, hogy a rendőrüket megtámadókat gyilkossági kísérlet gyanújával vizsgálják, ne pedig általános erőszakos cselekményekért.

 Meloni szerint elérkezett az idő, hogy az ügyészek eldöntsék, hogy az állam, vagy az erőszakos elkövetők oldalán állnak-e. 

Guido Crosetto védelmi miniszter is közzétette a közösségi médiában a korábban közzétett egy videót, amelyen egy rendőrtiszt megtámadása látható, akit tüntetők vettek körül és vertek meg. 

Ezek nem tüntetők. Még csak nem is bűnözők. Úgy viselkednek, mint az ellenségek, mint a terroristák, mint a gerillák. Pusztítani akarnak, a gyűlölet hajtja őket. Ha más fegyvereik lennének, azokat használnák

– jegyezte meg Crosetto. Hozzátette, bármiféle engedmény nélkül kell bánn9i ezekkel a bűnözőkkel.

Borítókép: Közel száz rendőr sérült meg a torinói tüntetésekben (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

