Közel száz rendőr megsérült a torinói összecsapásokban

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök Torinóba utazott, hogy szolidaritását fejezze ki a rendfenntartó iránt és meglátogatta a kórházban ápolt rendőröket.

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök Fotó: ANDREAS SOLARO / AFP

A miniszterelnök úgy nyilatkozott az ügyészségek könnyelműségének köszönhető, hogy az erőszak keltők úgy vélik, felelősségre vonás nélkül megtámadhatják a rendfenntartókat.

Ecco la Meloni che fa visita ai nostri eroi delle Forze dell'ordine in ospedale! Siamo con le FORZE DELL'ORDINE e con la presidente Meloni! pic.twitter.com/DEG4PUAhRo — Claudio Degl'innocen (@ClaudioDeglinn2) February 1, 2026

A kormányfő szerint a rendőrök komolyabb erőbedobással léptek volna fel támadóikkal szemben, ha nem tartottak volna attól, hogy amint valakit bántódás ér, azonnal kivizsgálást indítanak ellenük. Ha azonban az állam nem tudja megvédeni a rendbontóktól az állampolgárokat, akkor létezik a jogállamiság sem.

Criminali.

Terroristi.

Bastardi.

Nemici dello Stato.

A #Torino, al corteo di #Askatasuna, un gruppo di vigliacchi massacra di botte un poliziotto. È ora di impedire a queste belve di scendere in piazza. Io sto con le nostre forze dell’ordine, a cui va il rispetto e la… pic.twitter.com/fVS6KcEHr6 — Rita Cavallaro (@Rita_Cavallaro) January 31, 2026

Giorgia Meloni kijelentette véleménye szerint ezek nem is tüntetők, hanem szervezett bűnözők. Nem lehet máskép nevezni azokat, akik kalapáccsal mentek a rendőröknek tudva, hogy súlyos sérüléseket okoznak. A kormányfő szerint nem tüntetés volt, hanem összecsapás. Gyilkossági kísérlet. Éppen ezért felhívta az igazságszolgáltató szervek figyelmét, hogy ne hagyják büntetlenül a történteket. Meloni úgy nyilatkozott reméli, hogy a tegnapi jelenetek után a felelősöket példásan meg fogják büntetni. Azt kérte, hogy a rendőrüket megtámadókat gyilkossági kísérlet gyanújával vizsgálják, ne pedig általános erőszakos cselekményekért.