Közel száz rendőr megsérült a torinói összecsapásokban

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök Torinóba utazott, hogy szolidaritását fejezze ki a rendfenntartó iránt és meglátogatta a kórházban ápolt rendőröket.
A miniszterelnök úgy nyilatkozott az ügyészségek könnyelműségének köszönhető, hogy az erőszak keltők úgy vélik, felelősségre vonás nélkül megtámadhatják a rendfenntartókat.
A kormányfő szerint a rendőrök komolyabb erőbedobással léptek volna fel támadóikkal szemben, ha nem tartottak volna attól, hogy amint valakit bántódás ér, azonnal kivizsgálást indítanak ellenük. Ha azonban az állam nem tudja megvédeni a rendbontóktól az állampolgárokat, akkor létezik a jogállamiság sem.
Giorgia Meloni kijelentette véleménye szerint ezek nem is tüntetők, hanem szervezett bűnözők. Nem lehet máskép nevezni azokat, akik kalapáccsal mentek a rendőröknek tudva, hogy súlyos sérüléseket okoznak. A kormányfő szerint nem tüntetés volt, hanem összecsapás. Gyilkossági kísérlet. Éppen ezért felhívta az igazságszolgáltató szervek figyelmét, hogy ne hagyják büntetlenül a történteket. Meloni úgy nyilatkozott reméli, hogy a tegnapi jelenetek után a felelősöket példásan meg fogják büntetni. Azt kérte, hogy a rendőrüket megtámadókat gyilkossági kísérlet gyanújával vizsgálják, ne pedig általános erőszakos cselekményekért.
Meloni szerint elérkezett az idő, hogy az ügyészek eldöntsék, hogy az állam, vagy az erőszakos elkövetők oldalán állnak-e.
