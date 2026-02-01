Elfogták a torinói rendőrtámadás egyik gyanúsítottját

A város több pontja csatatérré változott. A padovai rohamrendőrosztagban szolgáló, 29 éves Alessandro Callista elszakadt társaitól, majd miután a földre esett, tüntetők egy csapata körbevette és ütlegelte, testén és arcán rugdosta.

Quanto accaduto oggi a Torino, durante il corteo degli antagonisti contro lo sgombero dello stabile Askatasuna, è grave e inaccettabile.



Uno sgombero legittimo di un immobile occupato illegalmente è stato usato come pretesto per scatenare violenze, incendi, lanci di bombe carta… pic.twitter.com/AtVLzMVxfD — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) January 31, 2026

Az egyik tüntető egy kalapáccsal is többször megütötte. A kórházba szállított rendőrt Giorgia Meloni miniszterelnök vasárnap meglátogatta, és az ellenzéki Demokrata Párt (PD) delegációja is felkereste. A demonstráción kialakult összetűzésekben több mint száz rendőr sérült meg, és 24 tüntető ellen indult vizsgálat. Giorgia Meloni a közösségi oldalán hangsúlyozta, hogy a történteket nem tüntetésnek, hanem gyilkossági kísérletnek hívják. Hozzátette, hogy Olaszország jó oldala mindig a rendőrök oldalán áll és támogatja őket.

Meloni bejelentette, hogy hétfőre kormányülést hívott össze, és új belbiztonsági intézkedéseket kezdeményeznek.

A Meloni vezette jobboldali kormánypárt, az Olasz Testvérek (FdI) szenátusi frakcióvezetője, Lucio Malan és képviselőházi kollégája, Galeazzo Bignami a baloldali pártokat is felelősnek nevezte, mert nem határolják el magukat a „vörös huligánoktól”. Matteo Salvini miniszterelnök-helyettes, a jobboldali Liga párt vezetője „Én a rendőrökkel vagyok” elnevezésű kampányt indított. Úgy vélte, hogy Olaszországban feszült politikai légkör uralkodik, és ami Torinóban történt, az nem normális.

Ha tüntetők körbevesznek egy földre esett rendőrt, és arcon rúgják, kalapáccsal ütik, az gyilkossági kísérlet, tehát több év börtön jár érte

– hangsúlyozta. Salvini úgy vélte, a fő problémát az a baloldali politika és értelmiségi élet jelenti, amely az átkozott szélsőbaloldali csoportokkal kacsint össze, ahelyett, hogy elismernék, hogy azok a hatóságok és az állam elleni erőszak és gyűlölet fészkei. Elly Schlein, a Demokrata Párt főtitkára közölte, hogy telefonon beszélt Giorgia Melonival. Elmondta, hogy a Torinóban történt erőszakot elfogadhatatlannak tartja, de aggódik, hogy az események baloldalellenes politikai eszközzé válhatnak.

Borítókép: Olasz rendőrök – képünk illusztráció (Fotó: AFP)