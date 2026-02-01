Elfogták a torinói rendőrtámadás egyik gyanúsítottját

A férfit térfigyelő kamerák felvételei segítségével találták meg a rendőrt ért szombati támadás után kevesebb mint huszonnégy órán belül. Egyelőre a hatóságok annyit közöltek, hogy a közép-olaszországi Grosseto térségéből származik. Hivatalos személy elleni erőszakos támadással gyanúsítják: a Torino utcáin rögzített felvételek szerint annak a csoportnak a tagja volt, amely egy rendőrt bántalmazott, valamint eltulajdonította a rendőr pajzsát, sisakját, gázálarcát, és más rendőröket kövekkel és más tárgyakkal dobált meg.
Rajta kívül egy harmincegy és egy harmincöt éves olaszt is őrizetbe vettek. Torinóban szombaton tömeges tiltakozást tartottak a szélsőbaloldali csoportok Askatasuna nevű központjának még december 18-án történt bezárása ellen. A hatóságok szerint húszezren vonultak fel egész Olaszországból és Európa más részeiről érkezett anarchisták, szélsőbaloldali mozgalmak és pártok, a megmozduláson palesztinbarát tüntetők is részt vettek. A feketébe öltözött, arcukat eltakaró tiltakozók csoportjai először hulladéktárolókat gyújtottak fel, majd kövekkel, üvegekkel, petárdákkal, utcai jelzőtáblákkal támadtak a rendőrökre, akik több alkalommal visszaverték őket gumibotokkal, vízágyúkkal és könnygázzal – közölte az MTI.
