Giorgia Melonit és Orbán Viktort támadja Ilaria Salis szélsőbaloldali európai parlamenti képviselő. Egész Olaszország azt várta, hogy az antifa elítéli a hétvégén Torinóban történt erőszakos összecsapásokat, mely során közel száz rendőr sérült meg. Az egyik esetben radikális tüntetők egy csoportja vett körbe egy egyenruhást, botokkal és kalapáccsal ütötték, majd a földön rugdosták. Sokak szerint a banda támadása kísértetiesen hasonlított ahhoz, ami Budapesten történt három évvel ezelőtt, amikor antifák egy csoportja utcai járókelőket támadott meg és melyben Ilaria Salis is gyanúsított.

Az szélsőbaloldali képviselő a közösségi médiában a megmozdulást megelőzően azt írta, hogy támogatja a torinói megmozdulást. Úgy fogalmazott, hogy nagyon sajnálja, hogy nem lehet jelen a felvonuláson, de helyesnek tartja a kormány elnyomása elleni felvonulást, és támogatja a szélsőségeseket. Sokakban felháborodást szült a bejegyzés, mivel várható volt, hogy erőszakba torkoll a megmozdulás.

Purtroppo oggi non riesco a essere a #Torino, ma con il cuore sono lì con voi.

Rispondere agli attacchi repressivi del Governo rilanciando sull’allargamento delle lotte sociali è la strada giusta da percorrere insieme – a Torino e in tutta Italia.

Buona manifestazione a tutte!… pic.twitter.com/dy19QupCmy — Ilaria Salis (@SalisIlaria) January 31, 2026

Sokan várták, hogy az erőszakos megmozdulásokkal kapcsolatban is nyilatkozzon az európai parlamenti képviselő. A bejegyzés két nappal később meg is érkezett, de nem teljesen abban a hangnemben, amelyre sokan vártak. Salis röviden megjegyzi, hogy elhatárolódik a kalapácsos incidenstől, ugyanakkor a Meloni-kormányt és a rendfenntartókat vádolja a kialakult feszültségekért.

Salis a Facebook bejegyzésben azzal folytatja, hogy a miniszterelnöknek le kellene vetnie a bírói talárt, és tartózkodnia kellene attól, hogy politikai utasításokat adjon bűncselekmények jogi minősítéséhez. Azt javasolja, hogy jobban tenné, ha a saját feladataira összpontosítana, mert az ország jelenlegi állapotát látva bőven akad tennivalója. A továbbiakban pedig hibának nevezi, hogy a miniszterelnök szándékosan megfosztja az eseményeket a kontextustól és a rendőr megtámadását megörökítő pár perces videóra koncentrál.

Agiscono in branco come le pecore, sono dannosi come locuste, luridi come le blatte, parassiti come le zecche, ecco gli animali dei centri sociali.#Askatasuna



pic.twitter.com/IEqa8IJiJJ — STIMATORE DI PERSONE DI MERDA (@heygroc) January 31, 2026

Azt állítja, hogy a kormány kettős mércét használ, amely a nemzetközi politikából már ismeretes. Ez azt jelenti, hogy elítéli a rendőr bántalmazását, ugyanakkor a hatóságok tüntetőkkel szembeni brutális fellépést és a rendőri hatalommal való visszaélésekről hallgat. Később pedig azzal vádolja Giorgia Melonit, hogy a mesterségesen szított légkőrt saját autoriter céljai eléréséhez használja fel.

Végül leszögezi az olasz jobbközép kormány nem titkolt célja, hogy az Orbán Viktor vezette Magyarország mintájára formálja Olaszországot.

A szélsőbaloldali képviselő bejegyzését kommentálók emlékeztették, hogy éppen ő volt az, aki a politikát használta fel, hogy megmeneküljön az igazságszolgáltatástól.

Borítókép: Ilaria Salis (Fotó: AFP)