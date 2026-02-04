olaszországgiorgia meloniilaria salisorbán viktor

Orbán Viktort támadja Ilaria Salis

Giorgia Melonit és Orbán Viktort támadja Ilaria Salis szélsőbaloldali európai parlamenti képviselő. A hétvégi torinói erőszakos összecsapásokkal kapcsolatban azt állítja, hogy a jobbközép kormány nyomást gyakorol az igazságszolgáltatásra, és el akarja hallgattatni az ellenállókat.

Jánosi Dalma (Róma)
2026. 02. 04. 6:57
Ilaria Salis (Fotó: AFP)
Ilaria Salis (Fotó: AFP)
Giorgia Melonit és Orbán Viktort támadja Ilaria Salis szélsőbaloldali európai parlamenti képviselő. Egész Olaszország azt várta, hogy az antifa elítéli a hétvégén Torinóban történt erőszakos összecsapásokat, mely során közel száz rendőr sérült meg. Az egyik esetben radikális tüntetők egy csoportja vett körbe egy egyenruhást, botokkal és kalapáccsal ütötték, majd a földön rugdosták. Sokak szerint a banda támadása kísértetiesen hasonlított ahhoz, ami Budapesten történt három évvel ezelőtt, amikor antifák egy csoportja utcai járókelőket támadott meg és melyben Ilaria Salis is gyanúsított. 

A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b2) beszédet mond országjárásának mártélyi állomásán 2026. február 2-án. Mellette Lázár János építési és közlekedési miniszter (b) (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b2) beszédet mond országjárásának mártélyi állomásán 2026. február 2-án. Mellette Lázár János építési és közlekedési miniszter (b) (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

Az szélsőbaloldali képviselő a közösségi médiában a megmozdulást megelőzően azt írta, hogy támogatja a torinói megmozdulást. Úgy fogalmazott, hogy nagyon sajnálja, hogy nem lehet jelen a felvonuláson, de helyesnek tartja a kormány elnyomása elleni felvonulást, és támogatja a szélsőségeseket. Sokakban felháborodást szült a bejegyzés, mivel várható volt, hogy erőszakba torkoll a megmozdulás.

Sokan várták, hogy az erőszakos megmozdulásokkal kapcsolatban is nyilatkozzon az európai parlamenti képviselő. A bejegyzés két nappal később meg is érkezett, de nem teljesen abban a hangnemben, amelyre sokan vártak. Salis röviden megjegyzi, hogy elhatárolódik a kalapácsos incidenstől, ugyanakkor a Meloni-kormányt és a rendfenntartókat vádolja a kialakult feszültségekért. 

Salis a Facebook bejegyzésben azzal folytatja, hogy a miniszterelnöknek le kellene vetnie a bírói talárt, és tartózkodnia kellene attól, hogy politikai utasításokat adjon bűncselekmények jogi minősítéséhez. Azt javasolja, hogy jobban tenné, ha a saját feladataira összpontosítana, mert az ország jelenlegi állapotát látva bőven akad tennivalója. A továbbiakban pedig hibának nevezi, hogy a miniszterelnök szándékosan megfosztja az eseményeket a kontextustól és a rendőr megtámadását megörökítő pár perces videóra koncentrál. 

Azt állítja, hogy a kormány kettős mércét használ, amely a nemzetközi politikából már ismeretes. Ez azt jelenti, hogy elítéli a rendőr bántalmazását, ugyanakkor a hatóságok tüntetőkkel szembeni brutális fellépést és a rendőri hatalommal való visszaélésekről hallgat. Később pedig azzal vádolja Giorgia Melonit, hogy a mesterségesen szított légkőrt saját autoriter céljai eléréséhez használja fel. 

Végül leszögezi az olasz jobbközép kormány nem titkolt célja, hogy az Orbán Viktor vezette Magyarország mintájára formálja Olaszországot. 

A szélsőbaloldali képviselő bejegyzését kommentálók emlékeztették, hogy éppen ő volt az, aki a politikát használta fel, hogy megmeneküljön az igazságszolgáltatástól.
Borítókép: Ilaria Salis (Fotó: AFP)

