Tiszás bírók ítélkezhettek Magyar Péter javára + videó

Ennyit a bírói függetlenség mítoszáról: nem fogadták el a bírók az őket a politikától elválasztó előterjesztést.

2026. 01. 30. 12:08
Fotó: MTI/Bodnár Boglárka
Magyar Péter azon a budapesti bíróságon nyert sorra, ahol a tiszás applikációt letöltő bírók gyanúba keveredtek – hívta fel a figyelmet a Tűzfalcsoport a közösségi oldalán. A tényfeltáró blog felidézte: egy napokban nyilvánosságra hozott jegyzőkönyv szerint az Országos Bírói Tanács (OBT) január 14-i ülésén éles vita alakult ki egy előterjesztésről, amely úgy módosította volna a bírák etikai kódexét, hogy tilos párt közösségi oldalán vagy applikációján regisztrálniuk.

Tisza Párt, Magyar Péter Havran Zoltán
Fotó: Havran Zoltán

Az előterjesztésben kezdeményezték, hogy a bírák etikai kódexe február elsejétől az alábbiak szerint módosuljon: „A bíró politikai tevékenységet nem folytat, nyilvánosság előtt tartózkodik a politikai megnyilvánulásoktól. A bíró párt honlapján, közösségi oldalán vagy applikációján nem regisztrál. A bíró nem vesz részt párt által szervezett rendezvényen, más rendezvényen pedig ügyel arra, hogy részvétele ne keltse politikai elkötelezettség látszatát.”

Az előterjesztést végül nem fogadták el,

ami a Tűzfalcsoport forrása szerint az egyébként is pártosnak beállított, a baloldali sajtó által ünnepelt OBT, szakmai körökben történő további elszigetelődéshez és diszkreditálódásához vezethet.

A közösségi oldalak tiszás csoportjaiban terjed egy táblázat, amely Magyar Péter elmúlt időszakban pernyertes ügyeit mutatja be a konzervatív sajtóval szemben. Hat eljárásból (első fokon) öt esetben a Fővárosi Törvényszéken favorizálták a bírók a Tisza Pártot és annak elnökét. Az ítélkezési fórum szempontjából nagy jelentőséggel bír, hogy a Tisza adatbotránya miatt példátlan módon magyarországi bírák személyes adatai is illetéktelenek kezébe kerülhettek, illetve a Fővárosi Törvényszék több bírája kapcsán nem csupán a név, de a lakcím és a választókerületi besorolás is kiszivárgott.

Ezekkel kapcsolatosan a bloghoz került egy kúriai végzés, amelyben a dr. Balogh Zsolt tanácselnök, dr. Dobó Viola előadó, dr. Bögös Fruzsina, dr. Kiss Árpád Lajos és dr. Sugár Tamás bírók alkotta tanács nem állapított meg kizárási okot egy olyan kúriai dolgozóval kapcsolatban, aki a gyanú szerint szerepelt a Tisza Párt applikációjának szimpatizánsi listáján.

A határozat törvénysértő, és előrevetíti, hogy a választási, illetve ezzel kapcsolatos kizárási ügyekben a Kúria egyes bírái esetlegesen nem szakmai alapon fognak döntést hozni

– vélte a Tűzfalcsoport forrása.

Magyar Péter még 2024 decemberében Bázakerettyén egy kérdésre válaszolva azzal vádolta az Országos Bírói Tanácsot, hogy eladta magát a kormánynak, majd így büszkélkedett: – Nem tudom, mennyire tudod, de az én családom nagy része jogász. Nekem a húgom bíró, a nagynéném bíró, édesanyám egy fél évvel ezelőttig bíró volt, most ment nyugdíjba. Bírósági vezető is volt egyébként a Kúrián is és az Országos Bírósági Hivatalban. Nagyapám bíró volt, kúriai bíró, elég ismert volt, a Jogi eseteket vezette. Én magam is dolgoztam a bíróságon két évet fogalmazóként.

Ahogy a Magyar Nemzet korábban beszámolt róla, a politikai élet szereplői ritkán folyamodnak olyan nyílt nyomásgyakorláshoz, amit az elmúlt másfél évben Magyar Péter alkalmazott a bíróságokkal szemben. A Tisza Párt elnöke rendszeresen tesz olyan nyilatkozatokat, amelyekkel befolyásolni próbálja a bírákat konkrét ügyekben, miközben azzal kérkedik, milyen családi kapcsolatrendszere van az igazságszolgáltatásban. Bár a neki kedvező ítéleteknél éljenzi a bíróság munkáját, Magyar a vele kapcsolatban indított eljárásokban mégis inkább a mentelmi joga mögé bújik.

 

 

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

