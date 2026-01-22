Magyar Péter nyílt nyomásgyakorlást alkalmaz a bíróságokkal szemben

Megszokhattuk már, hogy Magyar Péter szavai és tettei között ritkán van összhang, sőt olykor saját korábbi állításainak is ellentmond. Ennek a kettős kommunikációnak az egyik kirívó példája, ahogyan az igazságszolgáltatás működését minősíti. Bár több közelmúltbeli bírósági döntés kedvez a Tiszának, ráadásul Magyar Péter maga kérkedik azzal, hogy számos rokona a bírói testületek tagja, az ellene indult ügyekben a Tisza elnöke mégis a mentelmi joga mögé bújik, teszi mindezt a brüsszeli vezetés és az Európai Parlament többségének segítségével. Az ellentmondás ordító, ráadásul felvet egy fontos kérdést. Miért nem kérte Magyar Péter az európai parlamenti képviselőtársaitól, hogy függesszék fel a mentelmi jogát, ha tudja, hogy nem követett el itthon semmit, ráadásul a bíróság – ahol megannyi ismerőse van – rendre az ő javára ítél?

A kérdést úgy próbáljuk megválaszolni, hogy sorra vesszük a tényeket és Magyar nyilatkozatait. Elsőként azokat, amelyeket a Tisza elnöke a hazai bíróságokról és az ott meglévő kapcsolatrendszeréről tett.

Magyar Péter családja behálózza a bíróságokat

Az egyik lakossági fórumán, 2024. decemberében Bázakerettyén például egy kérdésre válaszolva kifejtette: „Nem tudom, mennyire tudod, de az én családom nagy része jogász. Nekem a húgom bíró, a nagynéném bíró, édesanyám egy fél évvel ezelőttig bíró volt, most ment nyugdíjba. Bírósági vezető is volt egyébként a Kúrián is és az Országos Bírósági Hivatalban. Nagyapám bíró volt, kúriai bíró, elég ismert volt, a Jogi eseteket vezette. Én magam is dolgoztam a bíróságon két évet fogalmazóként, nagyjából ismerem a bíróságok működését. Én nem látom, hogy a bíróságok eladták volna magukat a kormánynak.” Arról is beszélt, hogy szerinte ugyan voltak olyan bírósági vezetők, akik idomultak a „rendszerbe”, de azt nem látja, hogy a bírók egyébként politikai utasítás alapján végeznék a munkájukat.

Videó 43:38-tól:

Röviden: Magyar kifejtette, hogy van kapcsolatrendszere az ítélkezéshez, amelyet nem is tart politikailag elfogultnak.