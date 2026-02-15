Évértékelő 2026Orbán ViktorMráz Ágoston Sámuel

Globális tétje is van a magyar parlamenti választásnak

Derűs, magabiztos és tettvágytól fűtött évértékelő beszédet mondott Orbán Viktor a Nézőpont Intézet igazgatója szerint.

Magyar Nemzet
2026. 02. 15. 9:27
Orbán Viktor miniszterelnök Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az áprilisi országgyűlési választásnak nemcsak belpolitikai, hanem európai és globális tétje is van – jelentette ki Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet igazgatója a Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorában.

Budapest, 2025. február 22. A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök évértékelő beszédét tartja a Várkert Bazárban 2025. február 22-én. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher
Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher / MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda

Mráz Ágoston Sámuel a miniszterelnök szombati évértékelő beszédét derűsnek, magabiztosnak és tettvágytól fűtöttnek nevezte. Felidézte, 

Orbán Viktor a Várkert Bazárban tartott rendezvényen azt hangsúlyozta, hogy Európa ma inkább elszenvedője a világgazdasági folyamatoknak, ugyanakkor Magyarországnak van esélye a saját útját járni.

 

Az igazgató szerint a kormányfő egyértelművé tette, hogy a választás tétje a szuverenitás megőrzése, valamint az, hogy a következő ciklusban fennmaradjanak-e a különadók. Elmondta, Orbán Viktor számításai szerint az elmúlt másfél évtizedben mintegy 14 956 milliárd forintot vont el a kormány a nagytőkétől, amelyhez idén további mintegy 1 922 milliárd forint társulhat.

Mráz Ágoston Sámuel úgy fogalmazott, ez az összeg jóval meghaladja a Brüsszel által visszatartott uniós források mértékét. Az elemző hangsúlyozta, 

a különadók ellenére az érintett multinacionális vállalatok nyereségesek maradtak, a beszedett forrásokból pedig családtámogatások, a rezsicsökkentés és nagy állami beruházások valósulhattak meg. 

Szerinte egy esetleges kormányváltás esetén ezek az adók megszűnnének, ami a jelenlegi támogatási rendszer fenntarthatóságát veszélyeztetné.

A műsorban szó esett az ellenzéki reakciókról is, ami kapcsán Mráz Ágoston Sámuel felidézte: a miniszterelnök az évértékelőn azt mondta, hogy 

nem a Tisza Párt és nem a Demokratikus Koalíció a kormány valódi ellenfele, hanem azok külföldi támogatói. 

Szerinte az olyan külföldi politikai gesztusok, mint Friedrich Merz német kancellár és Magyar Péter találkozója a müncheni biztonságpolitikai konferencián, ezt az értelmezést erősítik. Az elemző úgy vélekedett, hogy a magyar kormány nemzetközi mozgástere megmaradt, Magyarország nem elszigetelt. 

Van, aki Brüsszelnek a szövetségese, ez a Tisza Párt és Magyar Péter, és van, aki az Egyesült Államok szuverenista politikáját próbálja Európában is képviselni, ez pedig a magyar kormány

– fogalmazott.

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)


További játékainkhoz kattintson ide!

 

add-square Orbán Viktor évértékelője 2026

Felrobbant a nemzetközi média Orbán Viktor évértékelője után

Orbán Viktor évértékelője 2026 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekgyűjtőhely

444

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu