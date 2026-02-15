Globális tétje is van a magyar parlamenti választásnak

Az áprilisi országgyűlési választásnak nemcsak belpolitikai, hanem európai és globális tétje is van – jelentette ki Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet igazgatója a Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorában.

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher / MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda

Mráz Ágoston Sámuel a miniszterelnök szombati évértékelő beszédét derűsnek, magabiztosnak és tettvágytól fűtöttnek nevezte. Felidézte,

Orbán Viktor a Várkert Bazárban tartott rendezvényen azt hangsúlyozta, hogy Európa ma inkább elszenvedője a világgazdasági folyamatoknak, ugyanakkor Magyarországnak van esélye a saját útját járni.

Az igazgató szerint a kormányfő egyértelművé tette, hogy a választás tétje a szuverenitás megőrzése, valamint az, hogy a következő ciklusban fennmaradjanak-e a különadók. Elmondta, Orbán Viktor számításai szerint az elmúlt másfél évtizedben mintegy 14 956 milliárd forintot vont el a kormány a nagytőkétől, amelyhez idén további mintegy 1 922 milliárd forint társulhat.

Mráz Ágoston Sámuel úgy fogalmazott, ez az összeg jóval meghaladja a Brüsszel által visszatartott uniós források mértékét. Az elemző hangsúlyozta,

a különadók ellenére az érintett multinacionális vállalatok nyereségesek maradtak, a beszedett forrásokból pedig családtámogatások, a rezsicsökkentés és nagy állami beruházások valósulhattak meg.

Szerinte egy esetleges kormányváltás esetén ezek az adók megszűnnének, ami a jelenlegi támogatási rendszer fenntarthatóságát veszélyeztetné.

A műsorban szó esett az ellenzéki reakciókról is, ami kapcsán Mráz Ágoston Sámuel felidézte: a miniszterelnök az évértékelőn azt mondta, hogy

nem a Tisza Párt és nem a Demokratikus Koalíció a kormány valódi ellenfele, hanem azok külföldi támogatói.

Szerinte az olyan külföldi politikai gesztusok, mint Friedrich Merz német kancellár és Magyar Péter találkozója a müncheni biztonságpolitikai konferencián, ezt az értelmezést erősítik. Az elemző úgy vélekedett, hogy a magyar kormány nemzetközi mozgástere megmaradt, Magyarország nem elszigetelt.

Van, aki Brüsszelnek a szövetségese, ez a Tisza Párt és Magyar Péter, és van, aki az Egyesült Államok szuverenista politikáját próbálja Európában is képviselni, ez pedig a magyar kormány

– fogalmazott.

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)