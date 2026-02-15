Szijjáró PéterUkrajnaWeberTisza

Szijjártó Péter: A Tisza zöld lámpát adna Ukrajnának, a mi válaszunk: soha!

Szijjártó Péter reagált Manfred Weber müncheni kijelentésére, amely szerint az Európai Néppárt csak Ukrajna-párti erőkkel működik együtt.

Magyar Nemzet
2026. 02. 15. 8:20
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI)
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán reagált Manfred Webernek, az Európai Néppárt elnökének a Müncheni Biztonsági Konferencián tett kijelentésére. A tárcavezető felidézte: Weber arról beszélt, hogy az Európai Néppárt kizárólag olyan politikai erőkkel működik együtt, amelyek Ukrajna mellett állnak.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI)

A Tisza Párt az Európai Néppárt tagja. Akkor, ugye, mindenki tudja, hogy mire számíthatna a Tiszától: zöld lámpa Ukrajnának az EU-ba, vihetnék az ukránok a magyar emberek pénzét, s hazánkat belerángatnák az ukránok háborújába. 

– írta Szijjártó Péter. Hangsúlyozta:

A mi válaszunk: SOHA!!!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

