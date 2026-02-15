Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán reagált Manfred Webernek, az Európai Néppárt elnökének a Müncheni Biztonsági Konferencián tett kijelentésére. A tárcavezető felidézte: Weber arról beszélt, hogy az Európai Néppárt kizárólag olyan politikai erőkkel működik együtt, amelyek Ukrajna mellett állnak.
Szijjártó Péter: A Tisza zöld lámpát adna Ukrajnának, a mi válaszunk: soha!
Szijjártó Péter reagált Manfred Weber müncheni kijelentésére, amely szerint az Európai Néppárt csak Ukrajna-párti erőkkel működik együtt.
A Tisza Párt az Európai Néppárt tagja. Akkor, ugye, mindenki tudja, hogy mire számíthatna a Tiszától: zöld lámpa Ukrajnának az EU-ba, vihetnék az ukránok a magyar emberek pénzét, s hazánkat belerángatnák az ukránok háborújába.
– írta Szijjártó Péter. Hangsúlyozta:
A mi válaszunk: SOHA!!!
További Külföld híreink
Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Hidvéghi Balázs: A 2026-os választás tétje Ukrajna és a háború kérdése
Münchenben megszületett a megállapodás a háborúpárti elit és a Tisza között – írta bejegyzésében az államtitkár.
Megszületett a müncheni megállapodás a háborúpárti elit és a Tisza Párt között + videó
Magyar Péter egy videóban gúnyos szavakkal illette a magyar miniszterelnököt.
Zelenszkij fél évszázadra szóló biztonsági garanciát követel
Mit szól ehhez Trump?
Szijjártó Péter: A választók tudják, mire számíthatnak tőlünk + videó
A külgazdasági és külügyminiszter úgy fogalmazott, a Fidesz teljesítménye ismert, míg a Tisza Párt programja körül ellentmondások vannak.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Hidvéghi Balázs: A 2026-os választás tétje Ukrajna és a háború kérdése
Münchenben megszületett a megállapodás a háborúpárti elit és a Tisza között – írta bejegyzésében az államtitkár.
Megszületett a müncheni megállapodás a háborúpárti elit és a Tisza Párt között + videó
Magyar Péter egy videóban gúnyos szavakkal illette a magyar miniszterelnököt.
Zelenszkij fél évszázadra szóló biztonsági garanciát követel
Mit szól ehhez Trump?
Szijjártó Péter: A választók tudják, mire számíthatnak tőlünk + videó
A külgazdasági és külügyminiszter úgy fogalmazott, a Fidesz teljesítménye ismert, míg a Tisza Párt programja körül ellentmondások vannak.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!