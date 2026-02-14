magyar pétertisza pártfriedrich merz

Magyar Péter nyíltan a háború mellé állt

Nyíltan hitet tett a háború mellett a Tisza Párt vezetője. Münchenben Magyar Péter többek között Ukrajnáról is egyeztetett olyan európai vezetőkkel, akik nyíltan a vérontás elhúzására koncentrálnak a háború lezárásának elősegítése helyett.

Munkatársunktól
2026. 02. 14. 17:55
Magyar Péter elköteleződött a háború mellett Fotó: AFP
Büszkén posztolt Magyar Péter arról, hogy a müncheni biztonsági konferencia kapcsán találkozik Friedrich Merz német kancellárral, illetve Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel.

Magyar Péter az EPP vezetője, Manfred Weber által mutatott irányt követi
Magyar Péter az EPP vezetője, Manfred Weber által mutatott irányt követi (Fotó: AFP)

Az sem volt nagy titok, hogy mindkét eszmecsere fontos témája lehetett az orosz–ukrán háború, de nem a béke megteremtésének lehetőségei, hanem sokkal inkább az ukrán háborús erőfeszítések folytatása. A Tisza Párt fejének mindkét tárgyalópartnere hírhedten háborúpárti, az orosz féllel való kommunikációt elutasítják, Ukrajna támogatását ugyanakkor csúcsra járatnák.

Támogatjuk Ukrajnát az orosz imperializmussal szembeni bátor ellenállásban diplomáciai, politikai, gazdasági és katonai eszközökkel

– fogalmazott például Friedrich Merz.

Magyar Péter Friedrich Merz német kancellárral találkozott Münchenben
Magyar Péter Friedrich Merz német kancellárral találkozott Münchenben

Folytatni fogjuk a további fegyverszállításokat Ukrajnának, valamint a támogatást az Oroszország elleni háborúban

– ígérte Tusk.

Szintén erőteljes támogatója mindkét politikus Ukrajna európai uniós tagságának, dacára annak, hogy maguk az ukránok is elismerik, hogy jogos a magyar álláspont, miszerint az ukrán csatlakozás jelentős károkat okozna Európának.

Teljes mértékben támogatjuk Ukrajnát az európai uniós csatlakozáshoz vezető útján

mondta ezzel kapcsolatban a német kancellár.

Magyar Péter Donald Tuskkal tárgyalt

El fogjuk mozdítani az ebben az ügyben kialakult holtpontot. Felgyorsítjuk a csatlakozási folyamatot

– szögezte le Tusk, alig burkolt fenyegetésként arra vonatkozóan, hogy a brüsszeli vezetők nem fognak válogatni az eszközökben, hogy a magyar vétót kiiktassák.

Merz és Tusk álláspontja persze nem csoda, hiszen mindketten a Tisza Párt brüsszeli anyapártjához, az Európai Néppárthoz (EPP) tartoznak. Az EPP vezetője, a hírhedten magyargyűlölő Manfred Weber pedig Ukrajna kapcsán nem ismer pardont, mint többször leszögezte, az EPP Ukrajna támogatásának pártja.

Borítókép: Magyar Péter elköteleződött a háború mellett (Fotó: AFP) 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

