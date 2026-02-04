Bevallották az ukránok: tényleg bankautomatának nézik az EU-t

Brüsszel pedig boldogan adja oda az akár nem is létező eurómilliárdokat a mintademokráciának beállított kijevi rezsimnek.

A 800 milliárd dolláros »jóléti« terv Ukrajnának önmagában elviselhetetlen pénzügyi terhet jelent az unió számára. Fontos emlékezni rá, hogy ezenkívül Kijev további 700 milliárdot követel magának katonai kiadások címén. Ezeken felül az európai országoknak további 800 milliárdot kell előteremteniük 2030-ig a – nagyon is szükséges – védelmi reformokra és korszerűsítésre

– sorolta az ukránok által benyújtott követeléseket Koskovics Zoltán, az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzője egy korábban lapunknak adott interjúban.

Ilyen kiadások mellett semmilyen forrás nem fog jutni a kontinens versenyképességének a fejlesztésére, pedig a Draghi-jelentés után Brüsszel is elismerte, hogy óriási a baj

– hívta fel a figyelmet a szakértő.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: AFP)