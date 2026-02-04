Bevallották az ukránok: tényleg bankautomatának nézik az EU-t

Igazat adott Orbán Viktornak az Ukrajna EU-csatlakozásával szemben felhozott érvek kapcsán Tarasz Zahorodnij ukrán politológus.
Amikor Orbán azt mondja, hogy szenvedni fognak Ukrajna EU-csatlakozásától, nem hazudik
– mondta a Zahorodnij.
Mint elmondta, Ukrajna csatlakozása sok mindent megváltoztatna az EU-ban.
A németek például megértik, hogy ma három erőközpont van Európában: Franciaország, Nagy-Britannia és Ukrajna. Ez teljesen átalakítja az EU szerkezetét. Az erőközpont Kelet-Európába tolódik, és a németek meg a franciák elveszítik az ellenőrző csomagot
– hívja fel a figyelmet.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!