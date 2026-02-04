orbán viktorukrajnaeu

Bevallották az ukránok: tényleg bankautomatának nézik az EU-t

Elismerte a magyar kormányfő igazát egy ukrán politológus. Tarasz Zahorodnij szerint Orbán Viktor teljes joggal tart Ukrajna európai uniós csatlakozásának következményeitől.

Munkatársunktól
2026. 02. 04. 22:23
Illusztráció (Forrás: AFP)
Igazat adott Orbán Viktornak az Ukrajna EU-csatlakozásával szemben felhozott érvek kapcsán Tarasz Zahorodnij ukrán politológus.

Ukrajna nem a demokratikus értékek miatt dörgölőzik Brüsszelhez
Ukrajna nem a demokratikus értékek miatt dörgölőzik Brüsszelhez (Fotó: AFP)

Amikor Orbán azt mondja, hogy szenvedni fognak Ukrajna EU-csatlakozásától, nem hazudik

– mondta a Zahorodnij.

Mint elmondta, Ukrajna csatlakozása sok mindent megváltoztatna az EU-ban.

A németek például megértik, hogy ma három erőközpont van Európában: Franciaország, Nagy-Britannia és Ukrajna. Ez teljesen átalakítja az EU szerkezetét. Az erőközpont Kelet-Európába tolódik, és a németek meg a franciák elveszítik az ellenőrző csomagot

– hívja fel a figyelmet.

Mit fogsz mesélni az ukránoknak, különösen akkor, ha ott közepes hatótávolságú rakéták is vannak?

– fogalmazott meg alig burkolt fenyegetést az EU felé a politológus.

Próbálj csak tárgyalni olyan jól felfegyverzett, szervezett emberekkel, akiknek két-háromezer kilométer hatótávolságú rakétáik vannak. Akkor már nem fogsz olyan könnyen kérdezgetni, hogy félnek-e a szomszédaink az EU-csatlakozástól. Igen, félnek

– tette hozzá.

Zahorodnij azt is nyíltan elmondta, hogy az ukránok gyakorlatilag bankautomatának nézik az Európai Uniót.

Nézzük meg, mire van szükségünk az európaiaktól. Pénzre van szükségünk. Pénzre az ukrán hadsereg támogatására, a hadiipar finanszírozására

– ismeri el. Persze azért jól jönne más is a háborúban álló országnak.

Nekünk piacokra van szükségünk az EU-ban, mondjuk tíz évre, és pénzre van szükségünk tőlük

– vázolja.

Nekünk pénz kell. A többit csinálhatják a saját „szónoki gyakorlataikkal”, amikor papírokat írnak alá

– zárta eszmefuttatását az ukrán politológus.

Brüsszel pedig boldogan adja oda az akár nem is létező eurómilliárdokat a mintademokráciának beállított kijevi rezsimnek. 

A 800 milliárd dolláros »jóléti« terv Ukrajnának önmagában elviselhetetlen pénzügyi terhet jelent az unió számára. Fontos emlékezni rá, hogy ezenkívül Kijev további 700 milliárdot követel magának katonai kiadások címén. Ezeken felül az európai országoknak további 800 milliárdot kell előteremteniük 2030-ig a – nagyon is szükséges – védelmi reformokra és korszerűsítésre

– sorolta az ukránok által benyújtott követeléseket Koskovics Zoltán, az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzője egy korábban lapunknak adott interjúban

Ilyen kiadások mellett semmilyen forrás nem fog jutni a kontinens versenyképességének a fejlesztésére, pedig a Draghi-jelentés után Brüsszel is elismerte, hogy óriási a baj

– hívta fel a figyelmet a szakértő.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: AFP)

