orbán viktorukrajnaorosz-ukrán háború

Orbán Viktor: Életveszélyes Ukrajna területére nyugat-európai katonákat vezényelni

Életveszélyes, hogy az oroszokkal való megegyezés nélkül Ukrajna területére nyugat-európai katonákat vezényelnek – mondta a miniszterelnök a Mandiner Klubesten szerdán Budapesten, a Várkert Bazárban. Orbán Viktor szerint mindent meg kell tennünk az ellen, hogy egy szláv testvérháborúból először regionális, aztán európai, majd világháború legyen.

Munkatársunktól
Forrás: MTI2026. 02. 04. 22:13
Orbán Viktor miniszterelnök Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Orbán Viktor kiemelte, a katonák az oroszok értelmezésében legitim célpontokká válnak.

A NATO főtitkára európai katonákat küldene Ukrajnába, Orbán Viktor szerint ez életveszélyes
A NATO főtitkára európai katonákat küldene Ukrajnába, Orbán Viktor szerint ez életveszélyes (Fotó: NurPhoto via AFP)

A miniszterelnök hozzátette: akkor, amikor „hazaviszik az első, aztán a tizedik, aztán a századik, meg a kétszázadik koporsót”, minden megváltozik, és a mostani higgadt, nyugodt gondolkodás helyett más jön. 

Úgy fogalmazott, abban a pillanatban, amikor a háborús logika előtérbe kerül, a politikusokat félretolják, és 

a hatalom átcsúszik a tábornokokhoz.

Orbán Viktor rámutatott, mindent meg kell tennünk az ellen, hogy egy szláv testvérháborúból először regionális, aztán európai, majd világháború legyen.

Ez a perspektíva nincs lezárva, én nem mondom, hogy el fogunk jutni idáig, de egy regionális európai háború veszélye benne van

– jelentette ki a miniszterelnök.

A háborúból való kimaradáshoz nem elég az ügyes kormány, kell hozzá a népakarat, ami folyamatosan meg tud nyilvánulni – jelentette ki a miniszterelnök a közelgő országgyűlési választásokkal kapcsolatban a Mandiner Klubesten szerdán Budapesten, a Várkert Bazárban.

Orbán Viktor azt mondta, van egy olyan útvonal, amin ha végigmegyünk, akkor kimaradunk a háborúból.

A miniszterelnök úgy fogalmazott, ehhez a stabil kormány és vezetés mellett „a béke szándékában egyértelműen mögötte álló népi tömegek” kellenek.

Jelezte, „kívülről mindig meg fognak kínálni bennünket valamivel”, és az elkövetkezendő választás is ilyen lesz. Azt mondta, ha felülünk a brüsszeli trükköknek, akkor abból baj lesz.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

add-square Orosz–ukrán háború

Negyvenezer dollárért a határon túl: iparág épült az ukrán katonák kimenekítésére + videó

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekbrüsszel

Sztálin elvtárs Brüsszelbe költözött

Bayer Zsolt avatarja

Hamar belejött a „demokratikus”, a „nyugati”, az „európai” cenzúra rejtelmeibe.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu