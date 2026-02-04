Orbán Viktor: Életveszélyes Ukrajna területére nyugat-európai katonákat vezényelni

A háborúból való kimaradáshoz nem elég az ügyes kormány, kell hozzá a népakarat, ami folyamatosan meg tud nyilvánulni – jelentette ki a miniszterelnök a közelgő országgyűlési választásokkal kapcsolatban a Mandiner Klubesten szerdán Budapesten, a Várkert Bazárban.

Orbán Viktor azt mondta, van egy olyan útvonal, amin ha végigmegyünk, akkor kimaradunk a háborúból.

A miniszterelnök úgy fogalmazott, ehhez a stabil kormány és vezetés mellett „a béke szándékában egyértelműen mögötte álló népi tömegek” kellenek.

Jelezte, „kívülről mindig meg fognak kínálni bennünket valamivel”, és az elkövetkezendő választás is ilyen lesz. Azt mondta, ha felülünk a brüsszeli trükköknek, akkor abból baj lesz.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)