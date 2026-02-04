A NATO főtitkára Mark Rutte hangsúlyozta, hogy a NATO figyelme nem lankadt Ukrajna iránt, és a szövetség továbbra is kulcsfontosságúnak tekinti az ország biztonságát saját védelme szempontjából, írja az Origo.
„Szlava Ukrajni”: a NATO-főtitkár így kötelezte el magát Ukrajna mellett + videó
Mark Rutte NATO-főtitkár a kijevi parlamentben mondott felszólalásában világossá tette, hogy a katonai szövetség hosszú távon is Ukrajna oldalán marad, és kész további fegyveres támogatást nyújtani Kijevnek. A holland politikus arról is beszélt, hogy egy esetleges békemegállapodást követően egyes európai államok akár katonákat is telepíthetnének Ukrajnába. A NATO-főtitkár beszédét az ukrán nacionalista jelszóval, a „Szlava Ukrajni!” felkiáltással zárta.
A legmélyebb tisztelettel állok ma önök előtt, hogy ismét megerősítsem: a NATO Ukrajna mellett áll
– fogalmazott Rutte.
A NATO-főtitkár hitet tett Ukrajna mellett
Beszédében kifejtette, hogy Ukrajnának nemcsak erős fegyveres erőkre, hanem „szilárd biztonsági garanciákra” is szüksége van. Szerinte az Egyesült Államok, Európa és Kanada készen áll arra, hogy ilyen garanciákat nyújtson Kijevnek annak érdekében, hogy „tartós békét” köthessen Oroszországgal.
Rutte emlékeztetett arra is, hogy a „hajlandók koalíciója” párizsi találkozóján – amelyen ő és Volodimir Zelenszkij is részt vett – előrelépés történt ezekben a kérdésekben.
A NATO-főtitkár különösen figyelemre méltó kijelentéseket tett az esetleges jövőbeli katonai jelenlétről. Mint mondta, több európai szövetséges jelezte: egy békemegállapodás után hajlandó lenne csapatokat telepíteni Ukrajnába.
Csapatok a földön, repülőgépek az égen, hajók a Fekete-tengeren
– vázolta a lehetséges forgatókönyvet. Hozzátette, hogy az Egyesült Államok ebben az esetben „biztonsági háttértámogatást” nyújtana.
Rutte azt is kijelentette, hogy a NATO továbbra is nyomást fog gyakorolni Oroszországra, miközben folytatja Ukrajna támogatását. Az ukrán parlamenti képviselőkhöz intézett szavaiban úgy fogalmazott:
Az önök biztonsága a mi biztonságunk, az önök békéje a mi békénk.
Szerinte a háború végének igazságosnak és tartósnak kell lennie, Ukrajnának pedig erősnek és szabadnak kell maradnia.
A főtitkár beszédét e szavakkal zárta: „Maradjanak erősek. Tudom, hogy azok lesznek.”
Ezután ukránul is megszólalt: „Szlava Ukrajni!”, azaz „Dicsőség Ukrajnának!”
Borítókép: Mark Rutte, a NATO főtitkára az ukrán parlament képviselőihez szól (Fotó: AFP/Andrii Nesterenko)
