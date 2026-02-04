„Szlava Ukrajni”: a NATO-főtitkár így kötelezte el magát Ukrajna mellett + videó

A legmélyebb tisztelettel állok ma önök előtt, hogy ismét megerősítsem: a NATO Ukrajna mellett áll

– fogalmazott Rutte.

A NATO-főtitkár hitet tett Ukrajna mellett

Beszédében kifejtette, hogy Ukrajnának nemcsak erős fegyveres erőkre, hanem „szilárd biztonsági garanciákra” is szüksége van. Szerinte az Egyesült Államok, Európa és Kanada készen áll arra, hogy ilyen garanciákat nyújtson Kijevnek annak érdekében, hogy „tartós békét” köthessen Oroszországgal.

Rutte emlékeztetett arra is, hogy a „hajlandók koalíciója” párizsi találkozóján – amelyen ő és Volodimir Zelenszkij is részt vett – előrelépés történt ezekben a kérdésekben.

A NATO-főtitkár különösen figyelemre méltó kijelentéseket tett az esetleges jövőbeli katonai jelenlétről. Mint mondta, több európai szövetséges jelezte: egy békemegállapodás után hajlandó lenne csapatokat telepíteni Ukrajnába.

Csapatok a földön, repülőgépek az égen, hajók a Fekete-tengeren

– vázolta a lehetséges forgatókönyvet. Hozzátette, hogy az Egyesült Államok ebben az esetben „biztonsági háttértámogatást” nyújtana.