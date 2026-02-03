UkrajnaMark RutteZelenszkijorosz-ukrán háború

A NATO-főtitkár ukrán parlamentben mondott beszéde sokkolta a nyugati szövetségeseket

Mark Rutte NATO-főtitkár kijevi látogatásán világossá tette: a szövetség hosszú távon – nemcsak politikai ígéretekkel – konkrét katonai és biztonsági eszközökkel is kiáll Ukrajna mellett. A NATO koordinálja a fegyverszállításokat, a kiképzést, a légvédelmet és az ukrán védelmi ipar megerősítését is. Rutte szerint tartós béke csak erős ukrán haderővel és kötelező erejű biztonsági garanciákkal érhető el. A főtitkár egyértelmű üzenetet küldött: Ukrajna biztonsága a NATO biztonsága, és a támogatás nem fog megszűnni.

Mark Rutte és Volodimir Zelenszkij Forrás: AFP
Kedden Kijevben folytatott tárgyalásokat Mark Rutte NATO-főtitkár, aki a sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy a katonai szövetség minden eddiginél határozottabban és hosszú távon is kiáll Ukrajna mellett, nemcsak politikai szinten, hanem konkrét katonai és biztonsági támogatással. Az ország 1441 napja ellenáll az orosz agressziónak, és a NATO ezt nemcsak szavakkal, hanem tettekkel is támogatja. A németországi Wiesbadenben működő NATO-parancsnokság (NSATU) koordinálja a fegyverszállításokat és a kiképzést – a jelenlegi harcok támogatása és a jövőbeni elrettentés érdekében egyaránt – számolt be róla a szervezet hivatalos weboldala.

Mark Rutte NATO-főtitkár felszólalt az ukrán parlamentben
Fotó: ANDRII NESTERENKO/AFP

A PURL-program keretében – amelyet NATO-szövetségesek finanszíroznak, de amerikai eszközöket biztosít – az ukrán Patriot-rendszerekhez szükséges rakéták kb. 75 százaléka, más légvédelmi rendszerek rakétáinak mintegy 90 százaléka érkezett. Rutte elismerte: 

Ez sem elegendő, ezért a NATO további forrásokat keres, és nyomást gyakorol a tagállamokra, hogy készleteikből is adjanak át eszközöket.

A támogatás kiterjed: a katonai rehabilitációra, az ukrán védelmi ipar fejlesztésére, a közös gyártásra és beruházásokra. A NATO célja nemcsak Ukrajna jelenlegi védelme, hanem egy tartós és igazságos béke biztosítása, amely mögött:

  • erős ukrán haderő,
  • konkrét, kötelező erejű biztonsági garanciák állnak.

Rutte később az ukrán parlamentben a képviselők előtt tartott beszédében hangsúlyozta, hogy az orosz–ukrán háború befejezését célzó békeszerződés megkötése nehéz döntéseket igényel majd.

 

Rutte szerint a hajlandók koalíciója európai csapatok lehetséges telepítésével és amerikai stratégiai háttértámogatással teremtheti meg ezt a garanciarendszert. Ahogy arról lapunk is beszámolt, kiszivárgott a nyugati katonai terv, európai csapatok mennek Ukrajnába. A főtitkár elítélte az orosz támadásokat, amelyek tömeges drón- és rakétacsapásokkal továbbra is az ukrán energia-infrastruktúrát célozzák. Zárásként megerősítette:

Ukrajna biztonsága a NATO biztonsága, a támogatás nem fog megszűnni.

Beszéd az ukrán parlamentben

Rutténak a verhovna radában elhangzott beszéde politikailag és érzelmileg is erős üzenet volt, miszerint Ukrajna nem marad magára sem a háborúban, sem a béketárgyalások során. A NATO-főtitkár méltatta az ukrán demokrácia működését háborús körülmények között, és felidézte 2024-es harkivi látogatását, a civil áldozatokat és a pusztítást. Leszögezte:

a NATO 2022. február 24. óta minden egyes napon támogatta Ukrajnát,

és Putyin tévedett, amikor Ukrajna és szövetségesei kifáradására számított. Elismerte, hogy más globális válságok elvonhatták a figyelmet, de hangsúlyozta, hogy Ukrajna továbbra is központi kérdés a NATO számára. Megerősítette:

  • a PURL-program jelentőségét,
  • a légvédelem sürgős megerősítésének szükségességét,
  • a nyugati és ukrán védelmi ipar egyre szorosabb együttműködését.

A jövőre nézve kiemelte, hogy a békéhez kemény biztonsági garanciák kellenek, Ukrajna nem akar újabb budapest memorandumot vagy minszki megállapodást. Az Egyesült Államok kulcsszerepet játszana a biztonsági háttér biztosításában. Utalt arra, hogy a közvetlen tárgyalások már zajlanak, de az orosz támadások nem a béke szándékát tükrözik. 

Rutte szerint Oroszország több mint egymillió fős veszteséget szenvedett, a gazdaságát sújtja az elszigeteltség, és az árnyékflotta elleni fellépést is egyre hatékonyabban kivitelezik a szövetséges országok – írja a Nato.int.

Amint megszületik a békemegállapodás, azonnal megjelennek a fegyveres erők, repülőgépek lesznek a levegőben, és tengeri támogatás is biztosítva lesz Ukrajna számára

– hangsúlyozta a főtitkár.

Borítókép: Mark Rutte és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

