A NATO-főtitkár ukrán parlamentben mondott beszéde sokkolta a nyugati szövetségeseket

Kedden Kijevben folytatott tárgyalásokat Mark Rutte NATO-főtitkár, aki a sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy a katonai szövetség minden eddiginél határozottabban és hosszú távon is kiáll Ukrajna mellett, nemcsak politikai szinten, hanem konkrét katonai és biztonsági támogatással. Az ország 1441 napja ellenáll az orosz agressziónak, és a NATO ezt nemcsak szavakkal, hanem tettekkel is támogatja. A németországi Wiesbadenben működő NATO-parancsnokság (NSATU) koordinálja a fegyverszállításokat és a kiképzést – a jelenlegi harcok támogatása és a jövőbeni elrettentés érdekében egyaránt – számolt be róla a szervezet hivatalos weboldala.

Mark Rutte NATO-főtitkár felszólalt az ukrán parlamentben

Fotó: ANDRII NESTERENKO/AFP

A PURL-program keretében – amelyet NATO-szövetségesek finanszíroznak, de amerikai eszközöket biztosít – az ukrán Patriot-rendszerekhez szükséges rakéták kb. 75 százaléka, más légvédelmi rendszerek rakétáinak mintegy 90 százaléka érkezett. Rutte elismerte:

Ez sem elegendő, ezért a NATO további forrásokat keres, és nyomást gyakorol a tagállamokra, hogy készleteikből is adjanak át eszközöket.

A támogatás kiterjed: a katonai rehabilitációra, az ukrán védelmi ipar fejlesztésére, a közös gyártásra és beruházásokra. A NATO célja nemcsak Ukrajna jelenlegi védelme, hanem egy tartós és igazságos béke biztosítása, amely mögött:

erős ukrán haderő,

konkrét, kötelező erejű biztonsági garanciák állnak.