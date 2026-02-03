A NATO-főtitkár ukrán parlamentben mondott beszéde sokkolta a nyugati szövetségeseket

Kedden Kijevben folytatott tárgyalásokat Mark Rutte NATO-főtitkár, aki a sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy a katonai szövetség minden eddiginél határozottabban és hosszú távon is kiáll Ukrajna mellett, nemcsak politikai szinten, hanem konkrét katonai és biztonsági támogatással. Az ország 1441 napja ellenáll az orosz agressziónak, és a NATO ezt nemcsak szavakkal, hanem tettekkel is támogatja. A németországi Wiesbadenben működő NATO-parancsnokság (NSATU) koordinálja a fegyverszállításokat és a kiképzést – a jelenlegi harcok támogatása és a jövőbeni elrettentés érdekében egyaránt – számolt be róla a szervezet hivatalos weboldala.
A PURL-program keretében – amelyet NATO-szövetségesek finanszíroznak, de amerikai eszközöket biztosít – az ukrán Patriot-rendszerekhez szükséges rakéták kb. 75 százaléka, más légvédelmi rendszerek rakétáinak mintegy 90 százaléka érkezett. Rutte elismerte:
Ez sem elegendő, ezért a NATO további forrásokat keres, és nyomást gyakorol a tagállamokra, hogy készleteikből is adjanak át eszközöket.
A támogatás kiterjed: a katonai rehabilitációra, az ukrán védelmi ipar fejlesztésére, a közös gyártásra és beruházásokra. A NATO célja nemcsak Ukrajna jelenlegi védelme, hanem egy tartós és igazságos béke biztosítása, amely mögött:
- erős ukrán haderő,
- konkrét, kötelező erejű biztonsági garanciák állnak.
Rutte később az ukrán parlamentben a képviselők előtt tartott beszédében hangsúlyozta, hogy az orosz–ukrán háború befejezését célzó békeszerződés megkötése nehéz döntéseket igényel majd.
