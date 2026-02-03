Rendkívüli

Orbán Viktor február 14-én tartja évértékelőjét

UkrajnaOroszországorosz-ukrán háborúbéketárgyalás

Kiszivárgott a nyugati katonai terv, európai csapatok mennek Ukrajnába

Röviddel a béketárgyalások újabb fordulója előtt kiszivárgott egy terv, amely európai katonák és katonai bázisok ukrajnai telepítésével számol a tűzszünet megszületése után. A hajlandók koalíciója egy többlépcsős válaszmechanizmust is kidolgozott egy esetleges orosz tűzszünetsértésre. A harmadik szint – amennyiben az orosz tűzszünetsértés kiterjedt támadássá válna – már azt jelenti, hogy az európai katonák amerikai támogatással lépnek fel Oroszország ellen.

Magyar Nemzet
2026. 02. 03. 12:59
Egy orosz–ukrán tűzszünet életbelépésével francia és brit békefenntartó katonák állnak hadrendbe Ukrajnában Forrás: AFP
Az orosz–ukrán béketárgyalások következő fordulója előtt kiszivárgott a hajlandók koalíciójának a terve, miszerint európai katonákat és katonai bázisokat telepítenének Ukrajnába. A nyugati szövetségesek katonai válaszlépéseket helyeztek kilátásba Oroszország ellen, amennyiben az megsértené az ukrajnai tűzszünetet – számolt be róla a The Kyiv Independent a Financial Times február 3-án, megjelent cikkére hivatkozva. 

A lehető legrosszabbkor – röviddel az Abu-Dzabi-i béketárgyalási forduló előtt – szivárogott ki a hajlandók koalíciójának terve
Fotó: AFP

A lap beszámolója szerint európai és amerikai tisztviselők az elmúlt hónapokban egy többszintű tervről tárgyaltak, amely az orosz–ukrán tűzszünet életbe lépését követően aktiválódna. A terv szerint – három, az ügyet ismerő személy elmondása alapján – egy esetleges orosz tűzszünetsértés 24 órán belüli reakciót váltana ki, amely diplomáciai figyelmeztetéssel kezdődne, valamint az ukrán hadsereg szükséges lépéseivel a jogsértés megállítására. Amennyiben az ellenségeskedés ezt követően is folytatódna, életbe lépne a beavatkozás második szakasza, amely a hajlandók koalíciója által biztosított katonai erőt vetné be. A koalíció számos uniós tagállamot, az Egyesült Királyságot, Norvégiát, Izlandot és Törökországot foglalja magában.

Ha a tűzszünetsértés kiterjedt támadássá válna, akkor az első incidenst követő 72 órán belül egy nyugati támogatású erő összehangolt katonai fellépése következne, amit az amerikai hadsereg is támogatna.

Kijev, Moszkva és Washington megbízottjai Abu-Dzabiban

A hír röviddel azelőtt látott napvilágot, hogy Abu-Dzabiban újabb háromoldalú béketárgyalási fordulóra kerül sor Oroszország, Ukrajna és az Egyesült Államok részvételével. Franciaország és az Egyesült Királyság január 6-án – a párizsi nyilatkozat aláírásával – megállapodott Ukrajnával arról, hogy a háború lezárását követően katonákat és fegyverzetet telepítenek az országba.

Amerika pedig felajánlotta, hogy csúcstechnológiás megfigyelési képességeket biztosít az 1400 kilométer hosszú érintkezési vonal mentén.

A nyilvánosságra került terv szerint az európai vezetésű többnemzetiségű erő mögött amerikai biztosíték állna, bár a Trump-adminisztráció eddig homályosan nyilatkozott arról, milyen támogatást nyújtana az európai békefenntartó erőknek. Donald Trump, akinek kormánya jelentősen csökkentette a Kijevnek nyújtott katonai támogatást, többször hangsúlyozta, hogy 

az ukrajnai béke és a tűzszünet biztosítása elsősorban Európa feladata lesz. 

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a hét elején Zelenszkij bejelentette, hogy elkészült a biztonsági garanciákról szóló megállapodás Washingtonnal.

Borítókép: Egy orosz–ukrán tűzszünet életbelépésével francia és brit békefenntartó katonák állnak hadrendbe Ukrajnában (Fotó: AFP)

