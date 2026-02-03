Kiszivárgott a nyugati katonai terv, európai csapatok mennek Ukrajnába

Kijev, Moszkva és Washington megbízottjai Abu-Dzabiban

A hír röviddel azelőtt látott napvilágot, hogy Abu-Dzabiban újabb háromoldalú béketárgyalási fordulóra kerül sor Oroszország, Ukrajna és az Egyesült Államok részvételével. Franciaország és az Egyesült Királyság január 6-án – a párizsi nyilatkozat aláírásával – megállapodott Ukrajnával arról, hogy a háború lezárását követően katonákat és fegyverzetet telepítenek az országba.

Amerika pedig felajánlotta, hogy csúcstechnológiás megfigyelési képességeket biztosít az 1400 kilométer hosszú érintkezési vonal mentén.

A nyilvánosságra került terv szerint az európai vezetésű többnemzetiségű erő mögött amerikai biztosíték állna, bár a Trump-adminisztráció eddig homályosan nyilatkozott arról, milyen támogatást nyújtana az európai békefenntartó erőknek. Donald Trump, akinek kormánya jelentősen csökkentette a Kijevnek nyújtott katonai támogatást, többször hangsúlyozta, hogy

az ukrajnai béke és a tűzszünet biztosítása elsősorban Európa feladata lesz.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a hét elején Zelenszkij bejelentette, hogy elkészült a biztonsági garanciákról szóló megállapodás Washingtonnal.