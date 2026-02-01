Abu-Dzabiban dőlhet el, életben marad-e a tárgyalási folyamat

A szakértő szerint egyelőre nehéz megítélni, milyen konkrét eredménnyel zárulhat a február 1-jei egyeztetés. – Az elmúlt időszakban a tárgyalási folyamatokat egyre nagyobb információs csend övezi – fogalmazott. Hozzátette: a felek nyilatkozataiban rendre az jelenik meg, hogy a tárgyalások konstruktív keretek között zajlottak, és már csak néhány tétel pontosítására van szükség.

Béketárgyalások Abu-Dzabiban Fotó: AF P

Seremet Sándor ugyanakkor hangsúlyozta: ezek nagy valószínűséggel a legnehezebben áthidalható ügyek, különösen a területi kérdések és a biztonsági garanciák. Emlékeztetett arra is, hogy a legutóbbi abu-dzabi találkozón katonák és hírszerzők vettek részt, ami szerinte arra utal, hogy a tárgyalások jelenleg inkább technikai részletekre fókuszálnak, miközben a politikai kérdések továbbra is megoldatlanok.

Pozitív fejleménynek nevezte ugyanakkor, hogy sajtóértesülések szerint megállapodás született az energetikai infrastruktúra elleni csapások felfüggesztéséről. – A jelenlegi energetikai állapotokra való tekintettel ez mindenképpen pozitív eredmény – mondta. – Nem zárható ki, hogy ez kifejezetten a tárgyalási folyamat fenntartása érdekében tett lépés volt – fűzte hozzá.

Ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy olyan hírek is megjelentek, amelyek szerint a találkozót akár el is napolhatják. Ezzel összefüggésben emlékeztetett arra, hogy Volodimir Zelenszkij január 30-án az Irán körüli feszültségekre hivatkozva maga is utalt a halasztás lehetőségére.