Trump megállítaná, Brüsszel és Kijev folytatná a háborút – Orbán Viktor figyelmeztet

Orbán Viktor ismét bemutatta a nemzeti petíciót

– Amikor az ukrán EU-tagság ellen harcolnom kell, akkor azért tudok harcolni, mert azt tudom mondani, hogy volt Magyarországon egy szavazás, és az emberek úgy döntöttek, hogy ezt nem akarják – hangsúlyozta a miniszterelnök. Hozzátette: együttműködés lehet, de tagsági státuszt nem lehet adni nekik.

Már most hogy beszél Zelenszkij ahhoz, akihez be akar jönni?

– tette fel a kérdést, majd elmesélte: amikor Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknél járt Kijevben, és elmondta neki, hogy szerinte bajban vannak, az idő nem nekik kedvez, az államfő nyersen elutasító volt. Azt mondta, az idő az ő oldalukon van, és minél tovább tart a háború, ők győznek, és jóvátételt fognak fizettetni az oroszokkal – idézte fel. Felvetette, hogy akkor Joe Biden volt az amerikai elnök, de ha Donald Trump lesz az utódja, egy fillért sem fog adni és nem engedi berántani Amerikát a háborúba, amit Zelenszkij nem vett komolyan. Orbán Viktor akkor tárgyalt Vlagyimir Putyinnal is, akit megkérdezett, mennyire ragaszkodik Donyeckhez, mire az orosz elnök azt mondta: az ukránok jól harcolnak, de az oroszok erősebbek, és el fogják foglalni a teljes területet.

Ez a realitás, a háborúban az erő számít, és ez az orosz szempont. Ezért nekünk a háború kockázat, mert Európa ezt szeretné az amerikaiakkal szemben, és katonákat akarnak küldeni. És akkor innen is menni fognak a katonák. Belenyomnak mindenkit, aki nem áll ellen

– hangsúlyozta, jelezve: a kimaradáshoz ravasznak, ügyesnek kell lenni.