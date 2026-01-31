Amíg Donald Trump a tűzszüneten és a béke megteremtésén dolgozik, és még azt is elérte, hogy Putyin ennek érdekében Alaszkába repüljön, Európa továbbra is fáziskésésben van. A háborúpárti nyugati vezetők háborús pszichózisban élnek, és láthatóan képtelenek kikerülni ebből az ördögi körből. Brüsszel részéről egyre markánsabban jelenik meg az a törekvés, hogy eszméletlen nagyságrendű közpénzeket fordítsanak Ukrajna támogatására, miközben Ursula von der Leyen és az uniós vezetés láthatóan nem veszi figyelembe az európai polgárok véleményét.
A döntések mögött nem az uniós érdekek, hanem Volodimir Zelenszkij elvárásainak kiszolgálása áll.
Az ukránok megmondták, hogy nekik 800 milliárd dollár kell a következő tíz évre az ország működtetésére, és még 700 milliárd a katonai kiadásokra – hívta fel a figyelmet Orbán Viktor a digitális polgári körök (DPK) mai háborúellenes gyűlésén. A miniszterelnök azonban jelezte, hogy sikerült kimaradni a következő kilencvenmilliárd eurós ukrajnai pénzügyi csomagból, az nem terhel minket.
Szóljon hozzá!
