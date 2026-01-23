A Tisza Pártot is magában foglaló Európai Néppárt és partnerei révén a negyedik bizalmatlansági indítványt is túlélte Ursula von der Leyen az Európai Parlamentben. Magyar Péterék nem álltak ki a gazdák mellett, nem jelentek meg a szavazáson. „Mi, patrióták, így a Fidesz–KDNP képviselői azért nyújtottuk be és szavaztuk meg az indítványt, mert az elmúlt évek sorozatos hibás lépései a bizottság részéről összeadódva súlyos válságba taszították az európai mezőgazdaságot. A Mercosur-megállapodás az utolsó csepp a pohárban, de a balliberális néppárti koalíció ma is összezárt, és kimentette Von der Leyent és bizottságát. Így tett a Tisza Párt is” – jelentette ki Gál Kinga.
Von der Leyen ismét megmenekült, Trump újabb lépést tett a béke felé
Elégedett lehet Donald Trump: az amerikai elnök Grönland kapcsán mindent elért, amit szeretett volna, ma pedig hivatalosan is megalakult az általa kezdeményezett Béketanács Davosban. Az Európai Parlament immár a negyedik Ursula von der Leyen elleni bizalmatlansági indítványról szavazott csütörtökön, a brüsszeli nagykoalíció újfent megmentette az Európai Bizottság elnökét, Magyar Péterék pedig cserben hagyták a gazdákat – íme a nap legfontosabb külpolitikai hírei.
Új nemzetközi békekezdeményezést indított Donald Trump: az Egyesült Államok elnöke Davosban jelentette be és írta alá a Béketanács alapokmányát, amelynek Magyarország is alapító tagja. Az ünnepségen Magyarország képviseletében Orbán Viktor miniszterelnök személyesen vett részt, akit Trump „kemény vezetőként” méltatott, mielőtt a magyar kormányfő ellátta kézjegyével az alapító okiratot . Az aláírók a béke mellett állnak. Magyarország pedig békét akar. Semmilyen fizetési kötelezettséggel nem jár a tagság. „Az országokat ma éles határvonal választja el: vannak, akik békét akarnak, és vannak, akik bármit is mondanak, a tetteikkel a háborút támogatják. Magyarország a béke pártján áll” – fogalmazott Gulyás Gergely. Orbán Viktor Davosból egyenesen Brüsszelbe utazott, ahol az uniós állam-és kormányfők informális találkozójára kerül sor az este folyamán.
Trump Davosban Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is tárgyalt. Zelenszkij pozitívnak nevezte a megbeszélést. Sajtótájékoztatóján arról is szót ejtett, hogy pénteken és szombaton tárgyal majd Ukrajna az orosz és az amerikai féllel. Az ukrán–orosz–amerikai találkozót az Egyesült Arab Emírségekben rendezik meg. Bármely elnökkel folytatott párbeszéd során meg kell védenem hazám érdekeit. Ezért lehet, hogy a párbeszéd nem könnyű, de ma pozitív volt, és ez elég – értékelt Zelenszkij. Az ukrán elnök beszédet is mondott Davosban, amelyben ismét Magyarországot támadta.
Donald Trump a világgazdasági fórum helyszínén a Fox Business gazdasági televíziónak a Grönlandról született megállapodástervezetet értékelve kifejtette: célját úgy érte el, hogy az az Egyesült Államoknak nem jelent költséget. „Mindent megkapunk, amit akartunk, teljes biztonságot, teljes hozzáférést mindenhez” – fogalmazott az amerikai elnök.
Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)
