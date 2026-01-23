Von der Leyen ismét megmenekült, Trump újabb lépést tett a béke felé

A Tisza Pártot is magában foglaló Európai Néppárt és partnerei révén a negyedik bizalmatlansági indítványt is túlélte Ursula von der Leyen az Európai Parlamentben. Magyar Péterék nem álltak ki a gazdák mellett, nem jelentek meg a szavazáson. „Mi, patrióták, így a Fidesz–KDNP képviselői azért nyújtottuk be és szavaztuk meg az indítványt, mert az elmúlt évek sorozatos hibás lépései a bizottság részéről összeadódva súlyos válságba taszították az európai mezőgazdaságot. A Mercosur-megállapodás az utolsó csepp a pohárban, de a balliberális néppárti koalíció ma is összezárt, és kimentette Von der Leyent és bizottságát. Így tett a Tisza Párt is” – jelentette ki Gál Kinga.

Miközben Von der Leyen újabb bizalmatlansági indítványt élt túl, Davosban Donald Trump vezetésével megalakult a Béketanács (Fotó: AFP)