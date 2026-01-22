Rendkívüli

Zelenszkij ismét Magyarországot támadja

Volodimir ZelenszkijUkrajnaDavos

Zelenszkij ismét Magyarországot támadja

Az ukrán elnök beszállt a választási kampányba. Zelenszkij szavaira Orbán Viktor is reagált.

Magyar Nemzet
2026. 01. 22. 17:31
Volodimir Zelenszkij Fotó: FABRICE COFFRINI Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Davosban szólalt fel Volodimir Zelenszkij, miután Donald Trumppal tárgyalt. Az ukrán elnök beszédében bírálta európai szövetségeseit, és Magyarországba is beleszállt. 

Ukraine's President Volodymyr Zelensky gestures as he speaks during the World Economic Forum (WEF) annual meeting in Davos on January 22, 2026. The World Economic Forum takes place in Davos from January 19 to January 23, 2026. (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP)
Zelenszkij beleszállt Magyarországba
Fotó: AFP

Zelenszkij úgy fogalmazott

Látjuk, hogy az Európa tönkretételét célzó erők nem vesztegetnek egy napot sem. Szabadon működhetnek, még az Európai Unión belül is. Minden Viktor, aki európai pénzen él, miközben kiárusítja az európai érdekeket, megérdemel egy taslit a kalapjára. És még ha ő kellemesen is érzi magát Moszkvában, nem kellene hagynunk, hogy az európai fővárosok kicsi Moszkvákká váljanak.

Az ukrán elnök láthatóan megpróbál beszállni a magyar választási kampányba, és oroszpártisággal vádolja Magyarországot. 

Az ukrán elnök szavait ugyanakkor Orbán Viktor sem hagyta szó nélkül. Közösségi oldalán azt írta Zelenszkijnek címezve:

Úgy látom nem fogjuk megérteni egymást. Én egy szabad ember vagyok, aki a magyarokat szolgálja. Te egy szorult helyzetben lévő ember vagy, aki negyedik éve nem tud vagy nem akar lezárni egy háborút. Annak ellenére, hogy az Egyesült Államok elnöke ehhez minden segítséget megad. Ezért hiába hízelegsz nekem, továbbra sem tudjuk támogatni a háborús erőfeszítéseidet. Az ukrán emberek természetesen válogatott sértéseid ellenére is számíthatnak rá, hogy folytatni fogjuk országod ellátását elektromos árammal és üzemanyaggal, ahogy az Ukrajnából érkező menekülteket is segíteni fogjuk. A többit az élet majd elrendezi, és mindenki megkapja, ami neki jár.

Zelenszkij egyébként európai szövetségeseit is kritizálta. Szerinte ahelyett, hogy Európa egységesen fellépne Oroszország ellen, ahelyett, hogy valóban globális nagyhatalommá válna, Európa továbbra is a „kis- és középhatalmak széttöredezett kaleidoszkópja” marad.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekpeti marhái

Marhatermelők

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.