Zelenszkij ismét Magyarországot támadja

Davosban szólalt fel Volodimir Zelenszkij, miután Donald Trumppal tárgyalt. Az ukrán elnök beszédében bírálta európai szövetségeseit, és Magyarországba is beleszállt.
Zelenszkij úgy fogalmazott:
Látjuk, hogy az Európa tönkretételét célzó erők nem vesztegetnek egy napot sem. Szabadon működhetnek, még az Európai Unión belül is. Minden Viktor, aki európai pénzen él, miközben kiárusítja az európai érdekeket, megérdemel egy taslit a kalapjára. És még ha ő kellemesen is érzi magát Moszkvában, nem kellene hagynunk, hogy az európai fővárosok kicsi Moszkvákká váljanak.
Az ukrán elnök láthatóan megpróbál beszállni a magyar választási kampányba, és oroszpártisággal vádolja Magyarországot.
Az ukrán elnök szavait ugyanakkor Orbán Viktor sem hagyta szó nélkül. Közösségi oldalán azt írta Zelenszkijnek címezve:
Úgy látom nem fogjuk megérteni egymást. Én egy szabad ember vagyok, aki a magyarokat szolgálja. Te egy szorult helyzetben lévő ember vagy, aki negyedik éve nem tud vagy nem akar lezárni egy háborút. Annak ellenére, hogy az Egyesült Államok elnöke ehhez minden segítséget megad. Ezért hiába hízelegsz nekem, továbbra sem tudjuk támogatni a háborús erőfeszítéseidet. Az ukrán emberek természetesen válogatott sértéseid ellenére is számíthatnak rá, hogy folytatni fogjuk országod ellátását elektromos árammal és üzemanyaggal, ahogy az Ukrajnából érkező menekülteket is segíteni fogjuk. A többit az élet majd elrendezi, és mindenki megkapja, ami neki jár.
Zelenszkij egyébként európai szövetségeseit is kritizálta. Szerinte ahelyett, hogy Európa egységesen fellépne Oroszország ellen, ahelyett, hogy valóban globális nagyhatalommá válna, Európa továbbra is a „kis- és középhatalmak széttöredezett kaleidoszkópja” marad.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)
