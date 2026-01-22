Rendkívüli

Halállal fenyegeti Orbán Viktort és kormányváltást akar Magyarországon az Ukrán Önkéntes Hadsereg parancsnoka

Gál Kinga: Mi a gazdák mellett állunk. A tiszások pedig a brüsszeli gazdáik mellett

A Von der Leyen-bizottságról szóló bizalmi szavazáson a balliberális–néppárti koalíció ismét összezárt és kimentette Von der Leyent és bizottságát. Így tett a Tisza Párt is, azzal, hogy képviselőik szándékosan távol maradtak, ezzel pedig azt támogatták, hogy a bizottság elnöke a helyén maradjon – jelentette ki Gál Kinga.

2026. 01. 22. 20:17
Gazdatüntetés Strasbourgan Fotó: SEBASTIEN SALOM-GOMIS Forrás: AFP
– Ha eddig bárkinek kétsége lett volna, a csütörtöki szavazáson a Von der Leyen ellen beadott bizalmatlansági indítványunkról kiderült, hogy ki melyik oldalon áll, hogy ki áll a gazdák oldalán, és ki áll Ursula von der Leyen oldalán – erről beszélt a közösségi oldalára feltöltött videójában Gál Kinga. 

Mi, patrióták, így a Fidesz–KDNP képviselői azért nyújtottuk be és szavaztuk meg az indítványt, mert az elmúlt évek sorozatos hibás lépései a bizottság részéről összeadódva súlyos válságba taszították az európai mezőgazdaságot. A Mercosur-megállapodás az utolsó csepp a pohárban, de a balliberális néppárti koalíció ma is összezárt, és kimentette Von der Leyent és bizottságát. Így tett a Tisza Párt is

– emelte ki a Fidesz EP-képviselője.  

Mint mondta: a tiszások szándékosan távol maradtak, ezzel pedig azt támogatták, hogy a bizottság elnöke a helyén maradjon. 

Aki nem szavazta meg az indítványunkat, az valójában Von der Leyen mellett és az európai gazdák ellen van. Nincs az a csúsztatás, ami ezt a tényt elfedné. Mi a gazdák mellett állunk, ők meg a brüsszeli gazdáik mellett

– emelte ki a politikus.

Borítókép: Gazdatüntetés Strasbourgan (Fotó: AFP)

