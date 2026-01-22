Gál Kinga: Mi a gazdák mellett állunk. A tiszások pedig a brüsszeli gazdáik mellett

– Ha eddig bárkinek kétsége lett volna, a csütörtöki szavazáson a Von der Leyen ellen beadott bizalmatlansági indítványunkról kiderült, hogy ki melyik oldalon áll, hogy ki áll a gazdák oldalán, és ki áll Ursula von der Leyen oldalán – erről beszélt a közösségi oldalára feltöltött videójában Gál Kinga.

Mi, patrióták, így a Fidesz–KDNP képviselői azért nyújtottuk be és szavaztuk meg az indítványt, mert az elmúlt évek sorozatos hibás lépései a bizottság részéről összeadódva súlyos válságba taszították az európai mezőgazdaságot. A Mercosur-megállapodás az utolsó csepp a pohárban, de a balliberális néppárti koalíció ma is összezárt, és kimentette Von der Leyent és bizottságát. Így tett a Tisza Párt is

– emelte ki a Fidesz EP-képviselője.

Mint mondta: a tiszások szándékosan távol maradtak, ezzel pedig azt támogatták, hogy a bizottság elnöke a helyén maradjon.

Aki nem szavazta meg az indítványunkat, az valójában Von der Leyen mellett és az európai gazdák ellen van. Nincs az a csúsztatás, ami ezt a tényt elfedné. Mi a gazdák mellett állunk, ők meg a brüsszeli gazdáik mellett

– emelte ki a politikus.

Borítókép: Gazdatüntetés Strasbourgan (Fotó: AFP)