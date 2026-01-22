Rendkívüli

Zelenszkij ismét Magyarországot támadja

UkrajnaOroszországEgyesült Államokorosz-ukrán háború

Zelenszkij: Pénteken lesz az első háromoldalú találkozó Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok között

Az ukrán elnök Davosban beszélt arról, hogy a háború befejezését célzó dokumentumok majdnem készen vannak. Zelenszkij hozzátette, pénteken és szombaton tárgyalnak majd az oroszokkal és az amerikaiakkal.

Magyar Nemzet
2026. 01. 22. 16:45
Volodimir Zelenszkij Fotó: FABRICE COFFRINI Forrás: AFP
Ahogy arról lapunk is beszámolt, Volodimir Zelenszkij csütörtökön Davosban tárgyalt Donald Trump amerikai elnökkel. Az ukrán államfő pozitívnak nevezte a tárgyalásukat. Sajtótájékoztatóján arról is szót ejtett, hogy pénteken és szombaton tárgyal majd Ukrajna az orosz és az amerikai féllel.

A Sky News tudósítása szerint Zelenszkij azt mondta, hogy amennyire ő tudja, az első háromoldalú találkozóra az USA, Oroszország és Ukrajna között pénteken és szombaton kerül sor. Azt mondta, hogy 

Az ukrán–orosz–amerikai találkozót az Egyesült Arab Emírségekben rendezik meg. 

Zelelnszkij az amerikai elnökkel folytatott tárgyalásairól szólva úgy fogalmazott:

Bármely elnökkel folytatott párbeszéd során meg kell védenem hazám érdekeit. Ezért lehet, hogy a párbeszéd nem könnyű, de ma pozitív volt, és ez elég.

Megjegyezte, hogy a háború befejezésével kapcsolatos dokumentumok majdnem készen vannak, de „az utolsó mérföld a legnehezebb”. 

A találkozóról távozóban Trump röviden nyilatkozott újságíróknak, és azt üzente Vlagyimir Putyin orosz elnöknek, hogy az ukrajnai háborúnak véget kell vetni. – Reméljük, hogy ez a háború Ukrajnában véget ér. Sok ember hal meg. A múlt hónapban 30 ezer ember vesztette életét, főként katonák. Ez egy olyan háború, amelyet meg kell állítani. Jó találkozóm volt Zelenszkij elnökkel. Mindenki azt akarja, hogy véget érjen ez a háború – idézte az UNIAN az amerikai elnököt.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

