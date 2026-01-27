Orbán Viktor a közösségimédia-felületén osztott meg egy videót, melyben felhívja a figyelmet egy esetleges Brüsszel-barát kormány hatalomra kerülésének következményeire.
Orbán Viktor: Brüsszel háborúba készül, hazai kiszolgálóik pedig végrehajtanák az utasításaikat
A miniszterelnök figyelmeztetett: Brüsszel háborúba készül. Orbán Viktor szerint a Brüsszelt szolgálók, ha hatalomra kerülnek, azt teszik majd, amit parancsolnak nekik felülről.
A miniszterelnök cselekvésre szólította fel az embereket. Figyelmeztetett: ha egy Tisza-kormány kerül hatalomra, és brüsszeli útra lépteti az országot, annak az lesz a végeredménye, hogy elhurcolják a magyar fiatalokat a háborúba. A Fidesz–KDNP szilárd álláspontja mindig is az volt, hogy Magyarország nem fog részt venni semmilyen háborúban, ahol magyar fiatalok ezreit áldoznák fel.
Beszéljünk egyenesen! Ne engedjük, hogy egy Tisza-kormány brüsszeli útra léptesse Magyarországot, aminek a végén az van, hogy elviszik a gyerekeinket katonának a háborúba
– mondta Orbán Viktor miniszterelnök.
Korábban beszámoltunk róla, hogy Európa látványos fegyverkezési spirálba lépett, és egyre több országban kerül napirendre a katonai szolgálat kérdése. A sorkatonaság bevezetése több helyen már nem elméleti vita tárgya, hanem eldöntött politikai irány. Horvátország nyitotta meg a sort, de a kontinensen sorra születnek azok a döntések, amelyek a háborús pszichózis jegyében alapjaiban alakítják át a fiatal generációk jövőjét.
Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: AFP)
