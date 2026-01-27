Orbán Viktor: Brüsszel háborúba készül, hazai kiszolgálóik pedig végrehajtanák az utasításaikat

A miniszterelnök cselekvésre szólította fel az embereket. Figyelmeztetett: ha egy Tisza-kormány kerül hatalomra, és brüsszeli útra lépteti az országot, annak az lesz a végeredménye, hogy elhurcolják a magyar fiatalokat a háborúba. A Fidesz–KDNP szilárd álláspontja mindig is az volt, hogy Magyarország nem fog részt venni semmilyen háborúban, ahol magyar fiatalok ezreit áldoznák fel.

Beszéljünk egyenesen! Ne engedjük, hogy egy Tisza-kormány brüsszeli útra léptesse Magyarországot, aminek a végén az van, hogy elviszik a gyerekeinket katonának a háborúba

– mondta Orbán Viktor miniszterelnök.