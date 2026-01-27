magyar péterTisza PártKapitány Istvánorbán viktorDeák Dánielrezsicsökkentés

A Tisza lebuktatta magát: Magyar Péter saját emberei igazolják a Fidesz igazát + videó

Magyar Péter saját kommunikációjával erősítette meg a Fidesz „biztos választás” üzenetét – fejtette ki videóelemzésében Deák Dániel. Az elemző szerint Orbán Anita és Kapitány István szerepvállalása világossá tette: a Tisza a brüsszeli utat és az olcsó orosz energia elutasítását választja, ami a rezsicsökkentés végét jelentené.

Magyar Nemzet
2026. 01. 27. 15:58
Tisza Párt, Magyar Péter, Deák Dániel Máté Krisztián
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Miután Magyar Péter napokon keresztül reklámozta a Fidesz kampányszlogenjét, Orbán Anita és Kapitány István igazolásával még alá is támasztja mindazt, amit a biztos választás szlogennel üzenni igyekszik a kormányoldal – mutatott rá egy új videóelemzésében Deák Dániel.

A Tisza új igazolásával, Kapitány Istvánnal pózol Magyar Péter (Forrás: Facebook)
A Tisza új igazolásával, Kapitány Istvánnal pózol Magyar Péter. Forrás: Facebook

A XXI. Század Intézet vezető elemzője kiemelte: mindkét tiszás miniszterjelölt nyugati LNG-multinál dolgozott, és ellenzi az olcsó orosz energiavásárlást, ami egyben a rezsicsökkentés megszűnését is jelentené. Orbán Anita pedig arról is beszélt, Brüsszelben nem akar bot lenni a küllők között. Így míg a Fidesz üzenete, hogy ők biztosan a magyar utat választják, és megtartják a rezsicsökkentést, addig a brüsszeli utat támogató Tisza saját magát buktatja le ezekben a kérdésekben.

 

Magyar Péter napokig reklámozta a Fidesz kampányszlogenjét

Az elemző emlékeztet: Magyar Péter a Fidesz-kongresszus után napokig reklámozta a Fidesz kampányszlogenjét, ami egy stratégiai hiba volt, és emiatt hirtelen abba is hagyta ezt a kommunikációt, már nem reklámozza a biztos választás szlogent.

A XXI. Század Intézet vezető elemzője kiemelte: az elmúlt két hétben

Magyar Péter tartalommal is feltöltötte a Fidesz szlogenjét és alátámasztotta mindazt, amit a Fidesz politikusai állítottak a választás tétjéről.

Mind Orbán Anita, mind Kapitány István, akik már a Tisza hivatalos miniszterjelöltjei a külügyi és a gazdasági területen, olyan nyugati multinál dolgozott, amelyek a nyugati LNG értékesítésében érdekeltek, és mindketten határozottan ellenzik az olcsó orosz energia vásárlását. Orbán Anita még azt is hozzátette, hogy nem szeretne bot lenni a küllők között, amivel arra utalt, hogy felhagyna azzal a vétópolitikával, amit Orbán Viktor képviselt az elmúlt években a migráció és az orosz–ukrán háború ügyében.

 

A Fidesz a biztos választás

Ez világos állásfoglalás szerinte a Tisza részéről: minden tagadás ellenére ez a rezsicsökkentés végét és a brüsszeli álláspont kiszolgálását és támogatását jelenti. Magyarul az történt, hogy a Tisza saját maga támasztja alá mindazt, amit a Fidesz állít a kampányszlogenjével, miszerint két út áll április 12-én a magyarok előtt:

Vagy a biztos magyar utat választják, vagy a brüsszeli utat a Tiszával

 – fogalmazott Deák Dániel.

Kiemelte: az elmúlt években látványossá vált, hogy a világban az energiáért öldöklő küzdelem zajlik elég csak Venezuela, Irán vagy Grönland esetére gondolni, mely konfliktusok mögött az olaj, a földgáz és a ritkaföldfémek megjelennek. A nyugati nagytőkés csoportok azt szeretnék, ha Magyarország beállna a sorba, és szakítana az olcsó orosz energiával, és helyette vásárolná például a jóval drágább nyugati cseppfolyósított gázkészleteket.

Pont ezért nem véletlen, hogy a Tisza mögött álló globalista érdekkörök a két kulcsfontosságú terület élére olyan embereket küldtek Magyar Péter mellé, akik ebben a kérdésben világos álláspontot képviselnek, és a nyugati LNG-multik érdekeit képviselik

– jelezte Deák Dániel.

Ez a belpolitikai törésvonal az elemző szerint nem kerül le a napirendről, hiszen Brüsszel az orosz gáz betiltásáról döntött, amit a magyar kormány megtámad az uniós bíróságon, továbbá az ukrán elnök is beszállt a magyar választási kampányba, az EU pedig további nyolcszázmilliárd dollárt adna Ukrajnának, amire válaszként Orbán Viktort nemzeti petíciót indított.

Mindezek fényében nem meglepő Deák Dániel szerint, hogy a 2022-ben a legpontosabb előrejelzést készítő Magyar Társadalomkutató friss januári mérése szerint tíz százalékpont a Fidesz előnye, ugyanis a magyarok többsége mindig azt a politikai oldalt választja, amely a magyar érdeket képviseli a globalista érdekek kiszolgálása helyett.

 

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Máté Krisztián)

add-square Választás 2026

A Fidesz–KDNP mindenhol otthon van az országban

Választás 2026 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kárpáti András
idezojelekjakab péter

Klára, Péter és az átváltozás

Kárpáti András avatarja

A bukott Jobbik-vezér legszebb álmai is megvalósíthatók!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu