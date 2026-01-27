A Tisza lebuktatta magát: Magyar Péter saját emberei igazolják a Fidesz igazát + videó

Miután Magyar Péter napokon keresztül reklámozta a Fidesz kampányszlogenjét, Orbán Anita és Kapitány István igazolásával még alá is támasztja mindazt, amit a biztos választás szlogennel üzenni igyekszik a kormányoldal – mutatott rá egy új videóelemzésében Deák Dániel.

A Tisza új igazolásával, Kapitány Istvánnal pózol Magyar Péter. Forrás: Facebook

A XXI. Század Intézet vezető elemzője kiemelte: mindkét tiszás miniszterjelölt nyugati LNG-multinál dolgozott, és ellenzi az olcsó orosz energiavásárlást, ami egyben a rezsicsökkentés megszűnését is jelentené. Orbán Anita pedig arról is beszélt, Brüsszelben nem akar bot lenni a küllők között. Így míg a Fidesz üzenete, hogy ők biztosan a magyar utat választják, és megtartják a rezsicsökkentést, addig a brüsszeli utat támogató Tisza saját magát buktatja le ezekben a kérdésekben.

Magyar Péter napokig reklámozta a Fidesz kampányszlogenjét

Az elemző emlékeztet: Magyar Péter a Fidesz-kongresszus után napokig reklámozta a Fidesz kampányszlogenjét, ami egy stratégiai hiba volt, és emiatt hirtelen abba is hagyta ezt a kommunikációt, már nem reklámozza a biztos választás szlogent.

A XXI. Század Intézet vezető elemzője kiemelte: az elmúlt két hétben

Magyar Péter tartalommal is feltöltötte a Fidesz szlogenjét és alátámasztotta mindazt, amit a Fidesz politikusai állítottak a választás tétjéről.

Mind Orbán Anita, mind Kapitány István, akik már a Tisza hivatalos miniszterjelöltjei a külügyi és a gazdasági területen, olyan nyugati multinál dolgozott, amelyek a nyugati LNG értékesítésében érdekeltek, és mindketten határozottan ellenzik az olcsó orosz energia vásárlását. Orbán Anita még azt is hozzátette, hogy nem szeretne bot lenni a küllők között, amivel arra utalt, hogy felhagyna azzal a vétópolitikával, amit Orbán Viktor képviselt az elmúlt években a migráció és az orosz–ukrán háború ügyében.

A Fidesz a biztos választás

Ez világos állásfoglalás szerinte a Tisza részéről: minden tagadás ellenére ez a rezsicsökkentés végét és a brüsszeli álláspont kiszolgálását és támogatását jelenti. Magyarul az történt, hogy a Tisza saját maga támasztja alá mindazt, amit a Fidesz állít a kampányszlogenjével, miszerint két út áll április 12-én a magyarok előtt:

Vagy a biztos magyar utat választják, vagy a brüsszeli utat a Tiszával

– fogalmazott Deák Dániel.